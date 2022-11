Angelababy khủng hoảng phiên vị

Angelababy lép vế trước Nhậm Gia Luân trong phim truyền hình mới "Mộ sắc tâm ước". Điều này khiến người hâm mộ của cô thất vọng.

Sina đưa tin ngày 4/11, đoàn phim Mộ sắc tâm ước (Hồi ức chạng vạng) công bố danh sách diễn viên. Khi đó, người hâm mộ của nữ chính Angelababy bức xúc vì tên thần tượng đứng sau bạn diễn Nhậm Gia Luân. Đồng nghĩa, địa vị trong phim, đất diễn, sự ưu ái của nhà sản xuất dành cho người đẹp kém tài tử họ Nhậm. Vấn đề này trở thành chủ đề hot trên mạng xã hội Trung Quốc những ngày qua.

Sự thụt lùi của Angelababy

Theo Sina, ngày nay, các nghệ sĩ Hoa ngữ rất coi trọng vấn đề phiên vị. Phiên vị có thể hiểu là thời lượng lên hình của diễn viên trong phim hay vị trí xuất hiện trong dự án, trên poster hay ở trailer.

Thứ tự xuất hiện trong phim thể hiện tính quan trọng của nhân vật và còn là cơ sở để nghệ sĩ tính thành tích. Nghệ sĩ Trung Quốc tranh chấp phiên vị để cho thấy địa vị của họ trong giới giải trí có thể đứng trên ai, là sao hạng A hay hạng B. Do đó, ê-kíp của nghệ sĩ rất quyết liệt trong việc tranh phiên vị.

Trong trường hợp của phim Mộ sắc tâm ước, đoàn phim khai máy từ đầu tháng 1, tuy nhiên đến tận tháng 11 phim mới công bố nghệ sĩ nào đứng vị trí đầu tiên. Trong suốt quá trình đó, người hâm mộ của hai diễn viên chính Angelababy và Nhậm Gia Luân không ít lần tranh cãi, nhằm chứng minh thần tượng của mình mới là người có địa vị trong giới giải trí cao hơn, xứng đáng với "phiên vị số 1".

Thực tế, Angelababy nổi tiếng hơn Nhậm Gia Luân, là ngôi sao hạng A được nhiều trang truyền thông của Trung Quốc công nhận. Cô là một trong số ít nghệ sĩ có lượng người theo dõi trên trang Weibo đạt hơn 100 triệu. Bên cạnh đó, Angelababy là con cưng của giới thời trang.

Do đó, người hâm mộ của Angelababy không chấp nhận việc cô phải đứng sau Nhậm Gia Luân. Tài tử mới nổi tiếng ba năm trở lại đây và địa vị trong giới thua kém Angelababy.

Angelababy và Nhậm Gia Luân tranh chấp phiên vị trong nhiều tháng qua, cuối cùng, Angelababy thua. Ảnh: Weibo

Sau khi nhà sản xuất phim công bố phiên vị, fan của Angelababy nổi giận chỉ trích công ty quản lý Duyệt Khải Ảnh Thị và người đại diện cho nữ diễn viên là Giả Sĩ Khải. Họ cho rằng công ty không tích cực trong việc giành giật quyền lợi về cho Angelababy, để cô phải lép vế trước nghệ sĩ hạng 2. Fan của nữ diễn viên còn đổi ảnh đại diện sang màu đen để thể hiện sự phẫn nộ. Một số nhóm người hâm mộ quyết định từ bỏ Angelababy vì cô không dành tâm sức cho sự nghiệp diễn xuất.

Tuy nhiên, hành động đòi lại công bằng này không nhận được sự cảm thông, đồng tình từ công chúng. Bởi Angelababy bị mang danh "thảm họa diễn xuất", đồng thời thành tích phim ảnh của người đẹp ba năm trở lại đây hoàn toàn lép vế trước bạn diễn. Khán giả cho rằng việc Angelababy đứng sau Nhậm Gia Luân chỉ phản ánh thực tế: Nếu Angelababy không phát triển trong sự nghiệp, thì dù trước đó cô là tiểu hoa đán hàng đầu cũng sẽ bị đồng nghiệp vượt lên.

Angelababy trở thành nỗi lo

Theo Sina, ba năm gần đây các dự án có sự góp mặt của Angelababy đều không gây chú ý, diễn xuất của nữ diễn viên bị gọi là "thảm họa". Có thể kể đến một số tác phẩm như Thời đại lập nghiệp (2018), Người bạn thật sự của tôi (2019), Dáng hình tình yêu (2022), phim điện ảnh Liệu ngày mai anh có còn yêu em (2020).

Số lượng tác phẩm của Angelababy không nhiều, cô chủ yếu tập trung vào việc tham gia show giải trí và phát triển ở mảng thời trang. Cộng thêm đó là danh tiếng diễn xuất kém, dẫn đến tên tuổi của nữ diễn viên ở mảng phim ảnh ngày càng thấp.

Thậm chí, Angelababy còn bị giáo viên hướng dẫn diễn xuất Du Tư Hàm chê có năng lực thể hiện trước ống kính kém cỏi nhất showbiz Hoa ngữ.

"Nếu phải chọn ra một quán quân diễn dở, tôi không ngại nêu tên Angelababy. Kỹ năng trừng mắt có tiếng trong nghề. Tôi khuyên cô ấy đừng tham gia show giải trí nữa, thay vào đó hãy dành thời gian trau dồi diễn xuất. Nếu không Baby sẽ bị đào thải khỏi ngành theo quy định mới là đề cao giá trị sản phẩm và năng lực của nghệ sĩ", Du Tư Hàm nói.

Lời nhận định của Du Tư Hàm dường như đang trở thành sự thật khi Angelababy phải đứng sau Nhậm Gia Luân trong phim mới.

Ngược lại với Angelababy, ba năm qua, Nhậm Gia Luân liên tiếp gây tiếng vang với các tác phẩm là Cẩm y chi hạ (2019), Châu sinh như cố (2021) và Ngự giao ký (2022).

Do đó, việc Angelababy phải lép vế trước Nhậm Gia Luân thể hiện giá trị của nữ diễn viên thấp hơn so với bạn diễn. Nhậm Gia Luân được nhà sản xuất tin tưởng có thể thu hút khán giả xem phim tốt hơn so với mỹ nhân Vân Trung Ca.

Angelababy thụt lùi danh tiếng khi công tập trung cho công việc diễn xuất. Ảnh: Weibo

Bên cạnh đó, trong các cuộc bình chọn trên diễn đàn Douban, Angelababy còn đứng cuối trong danh sách "Bạn diễn mong muốn". Fan của các nam diễn viên rất lo lắng khi thần tượng đóng cặp với Angelababy bởi cô không có diễn xuất, là cái tên khán giả tẩy chay không xem phim, dẫn đến đối tác của nữ diễn viên phải gồng gánh nhiều hơn.

Trước đó trong phim Dáng hình tình yêu, bạn diễn của Angelababy là thần tượng lấn sân sang diễn xuất Lại Quán Lâm. Anh không chỉ non kinh nghiệm và còn bị đánh giá diễn dở.

Sina nhận định sau này Angelababy sẽ khó tìm được bạn diễn tốt, có địa vị ngang bằng với cô, trừ phi người đẹp chịu nhường vị trí đứng đầu trong phim.

Sina phân tích thêm Mộ sắc tâm ước là dự án đầu tiên Angelababy nhận sau khi ly hôn Huỳnh Hiểu Minh. Mất đi hậu thuẫn từ người chồng quyền lực, đoàn phim không nể mặt người đẹp nữa. Do đó, Angelababy rơi vào cảnh khủng hoảng danh tiếng.

Một số người hâm mộ bày tỏ mong muốn Angelababy sẽ tập trung hơn vào mảng phim ảnh, trau dồi kỹ năng diễn xuất. Trước đó, nữ diễn viên chỉ đóng khoảng một phim mỗi năm, thời gian còn lại cô tham gia show giải trí hoặc chụp ảnh thời trang. Show giải trí giúp kiếm tiền nhanh, nhưng không đem lại những thành tích cần có cho một diễn viên.

Thực tế, Angelababy từng chia sẻ trên show giải trí, cô muốn tích cực cải thiện diễn xuất để con trai không phải xấu hổ khi có người mẹ bị chê diễn dở, song đến nay cô chưa làm được.