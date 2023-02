Bạn diễn trong phim mới "Tương tư lệnh" của Angelababy là Tống Uy Long. Nam diễn viên có ngoại hình mạnh mẽ, nam tính không chênh lệch với đàn chị nhưng diễn xuất kém.

Ngày 31/1, Sina đưa tin dự án phim truyền hình cổ trang Tương tư lệnh do Angelababy và Tống Uy Long đóng chính làm lễ khai máy. Angelababy đóng cặp với đàn em kém 10 tuổi dẫn đến những bình luận trái chiều.

Theo Sina, sau khi ly hôn Huỳnh Hiểu Minh, không có sự trợ giúp của ông xã nên tài nguyên điện ảnh của Angelababy ngày càng xuống dốc. Bạn diễn của cô là những tài tử ít hơn nhiều tuổi, diễn xuất kém như Lại Quán Lâm, Tống Uy Long, Vương An Vũ.

Chất lượng của các dự án do Angelababy làm nữ chính không cao, mức độ đầu tư thấp. So với các đồng nghiệp cùng lứa như Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Diệc Phi, Nghê Ni, Angelababy không có lợi thế để cạnh tranh.

Angelababy và Tống Uy Long được đánh giá là khá đẹp đôi. Song, diễn xuất của cả hai đều đáng lo ngại.

Tuy nhiên, Sina cũng cho rằng đây là hiện thực tất yếu của Angelababy. Nữ diễn viên có khả năng diễn xuất hạn chế, phim liên tiếp thất bại nên các nhà đầu tư không dám giao dự án lớn cho cô.

Các tài tử có khả năng diễn xuất tốt cũng không muốn đóng cặp với Angelababy. Để được thủ vai nữ chính và có để đứng phiên 1 (đứng vị trí đầu tiên trong phần giới thiệu nhân vật), Angelababy phải hợp tác với những ngôi sao ít tên tuổi hơn.

Song, cũng vì vậy mà loạt dự án của Angelababy không nhận được sự mong chờ của khán giả. Một số phim đóng máy đã lâu như Trần duyên, Mộ sắc tâm ước, Mạn ảnh tầm tung đến nay vẫn chưa được lên sóng.

Tương tư lệnh được chuyển thể từ tiểu thuyết Cướp được tân nương của Tịch Quyên. Phim kể về nữ chính Quân Ỷ La từ nhỏ sống với hai thân phận, trong nhà cô là trưởng nữ Quân gia, nhưng ra ngoài lại là con trai riêng của Quân lão gia Quân Phi Phàm.

Năm 20 tuổi, Quân Ỷ La bị bắt và đưa tới Bắc Huyên. Tại đây, nàng trải qua cuộc sống khó khăn, bị nghi ngờ là gián điệp. Năm năm sau, Ỷ La tìm cơ hội trốn về quê hương. Trong thời gian nàng mất tích, em rể đã cấu kết với người ngoài hãm hại gia tộc. Ỷ La phải tìm cách giúp Quân gia vượt qua sóng gió, khôi phục công việc kinh doanh.

Nhân vật Ỷ La được đánh giá là nữ tướng văn võ toàn tài giỏi kinh doanh, thiết kế vũ khí, tính cách mạnh mẽ, yêu hận rõ ràng, có sức cuốn hút.

Nam diễn viên Tống Uy Long vào vai tướng quân Huyền Liệt, chiến thần của Bắc Huyên, người bắt giữ Ỷ La rồi phát hiện nàng là nữ giả trang nam và đem lòng yêu nàng.

Tương tư lệnh là cơ hội lớn trong sự nghiệp của Tống Uy Long.

Tương tư lệnh được đạo diễn Mạch Quán Chi cầm trịch. Ông có các tác phẩm tiêu biểu như Lưu Ly, Tiên kiếm kỳ hiệp truyện, Hồ yêu tiểu hồng nương phần Nguyệt Hồng.

Trong ngày khai máy, Angelababy bị cho là tỏ ra mệt mỏi, thiếu sức sống nhưng ngoại hình vẫn nổi bật, trẻ trung hơn tuổi. Nam diễn viên Tống Uy Long có thần thái rắn rỏi, nam tính nên không có khoảng cách tuổi tác với đàn chị.

Mới đây, bộ phim Trương công án do Tống Uy Long và Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ được lên sóng và đổi tên thành Quân tử minh. Phim bị hoãn chiếu do lệnh cấm các tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết đam mỹ (tình yêu đồng giới nam). Tuy nhiên, khả năng diễn xuất của Tống Uy Long được đánh giá không tốt. Diễn xuất của Angelababy cũng thường bị chê đơ, trợn mắt, do đó, khán giả lo lắng về sự kết hợp của cả hai.

Theo Sina, Tống Uy Long vướng tranh cãi về hợp đồng với ông chủ Vu Chính nên sự nghiệp bị đóng băng thời gian dài. Tương tư lệnh là cơ hội để anh hâm nóng lại tên tuổi.