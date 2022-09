Ẩn ý ở MV 'Shut Down' của BlackPink

Mở đầu MV Shut Down là hình ảnh Lisa xuất hiện trên cây cầu sau bóng tay mờ ảo (trái). Hình ảnh tái hiện phân cảnh của Lisa trong MV Playing With Fire (phải) được phát hành tháng 11/2016. Playing With Fire nằm trong đĩa đơn thứ hai Square Two. Playing with Fire là đĩa đơn thứ hai của nhóm đạt vị trí quán quân trên bảng xếp hạng Billboard World Digital Song Sales và là bài hát đầu tiên của một nhóm nhạc nữ Kpop lọt bảng xếp hạng Canadian Hot 100.