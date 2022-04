Án phạt cho vụ Alec Baldwin nổ súng chết người

Theo AP, 136.793 USD là mức phạt cao nhất mà chính quyền bang New Mexico yêu cầu hãng phim nộp vì vi phạm an toàn trên phim trường.

Theo AP, cơ quan quản lý an toàn nơi làm việc của bang New Mexico quyết định phạt hãng sản xuất phim Rush gần 137.000 USD . Đây là mức phạt tối đa đối với một công ty sản xuất phim. Hãng phim bị phạt do không đảm bảo an toàn súng ống khiến Alec Baldwin nổ súng gây chết người.

Trong thông cáo báo chí, Cục An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp của New Mexico cho biết Rust Movie Productions phải nộp phạt 136.793 USD , đồng thời viết bản tường thuật nhận lỗi không đảm bảo các giao thức an toàn trên phim trường. Hãng phim cũng phải thừa nhận nhà sản xuất không kỹ lưỡng, dẫn đến việc một người chết, một người bị thương trong tờ khai.

Hiện trường vụ Alec Baldwin nổ súng gây chết người hồi tháng 10/2021. Ảnh: AP.

Bob Genoway, Cục trưởng Cục An toàn lao động nói với AP: "Dựa trên kết quả điều tra của chúng tôi, đoàn phim Rust tập hợp các mối nguy ảnh hưởng đến người lao động. Tuy nhiên, phía ban quản lý đã không hành động để đề phòng xảy ra tai nạn không đáng có".

Vụ tai nạn thương tâm khiến đạo diễn hình ảnh Halyna Hutchins thiệt mạng, đạo diễn Joel Souza bị thương xảy ra hồi tháng 10/2021. Trong cuộc phỏng vấn của ABC, Alec Baldwin nói ông làm theo chỉ dẫn của đạo diễn nhưng không hiểu sao súng nổ và gây thương vong.

Điều tra cho thấy trợ lý David Halls giao súng cho Baldwin nhưng không tham khảo ý kiến của chuyên gia, kiểm tra an toàn súng ống. Điều này khiến gia đình nạn nhân và các nhân viên đoàn làm phim phẫn nộ và đâm đơn kiện.

Alec Baldwin hoang mang sau vụ nổ súng. Ảnh: New York Post.

Cơ quan chức năng đồng thời cho biết công ty sản xuất phim không có quy trình rõ ràng để đảm bảo đạn thật không xuất hiện tại phim trường. Hiện tại, công cuộc điều tra vẫn tiến hành và chưa có kết luận cuối cùng đối với các cá nhân.

Về phía Alec Baldwin, nam diễn viên liên tục bị yêu cầu chịu trách nhiệm. Brian Panish - luật sư đại diện cho Matthew (chồng của nạn nhân Halyna Hutchins) - khẳng định Alec Baldwin trốn tránh trách nhiệm pháp lý và giải trình trong vụ vô tình bắn chết đồng nghiệp trên phim trường Rust.