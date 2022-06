An ninh ở TP Thủ Đức bất ổn vì liên tục hỗn chiến

Thời gian qua, Công an TP Thủ Đức, TP.HCM, đang thụ lý điều tra, xử lý nhiều vụ án gây rối trật tự công cộng, trong đó 2 vụ hỗn chiến bằng hung khí.

Hàng chục người đã bị bắt giữ để điều tra về các hành vi gây rối trật tự công cộng, hủy hoại tài sản và cố ý gây thương tích.

Tối 9/6, nhóm sinh viên đang tổ chức sinh nhật tại quán ốc đêm nằm trên đường Hoàng Hữu Nam, phường Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức.

Khi cả nhóm đang vui vẻ, họ thấy một nhóm người tay lăm lăm mã tấu, ba chĩa xông vào quán. Theo phản xạ, thực khách tháo chạy vào khu vực bếp và nhà vệ sinh.

Tuy nhiên, nhóm giang hồ vẫn không buông tha. Nhiều người không may bị nhóm này chém trúng, trong đó có 2 người bị thương nặng và một số người bị xây xát vì những đòn dao của kẻ ác.

Đến khi những kẻ máu lạnh đập phá chán chê, ném bom xăng rồi rời đi, các nạn nhân mới được hỗ trợ đưa đi bệnh viện.

“Tôi thấy nhóm người cầm hung khí nên sợ hãi bỏ chạy cùng một số khách. Tôi đưa tay lên đỡ mới may mắn thoát chết. Ai bỏ chạy là bị họ đuổi chém. Tôi già rồi mà họ cũng không tha. Sống từng ấy năm, đây là lần đầu tôi trải qua chuyện này nên rất sợ", bà H. (65 tuổi), nhân viên quán ốc kể lại giây phút đối diện với nhóm giang hồ.

Vào cuộc điều tra, Công an TP Thủ Đức xác định nhóm nghi phạm trên sau đó còn gây ra vụ hỗn chiến ở phường Tăng Nhơn Phú A, làm 2 người bị thương tích.

Trưa 14/6, tài xế Phan Thanh Nghị lái xe tải trên đường 35, phường Cát Lái, TP Thủ Đức, thì xảy ra va chạm với chiếc ôtô mang biển số TP.HCM.

Sau tai nạn, anh Nghị bị nhóm người dùng hung khí, bình xịt hơi cay tấn công tài xế xe tải. Người dân đến can ngăn cũng bị nhóm này đuổi đánh. Vụ việc làm nam tài xế và một người khác bị thương, phải vào bệnh viện cấp cứu.

Ngoài 2 vụ việc trên, TP Thủ Đức xảy ra vụ một nam thanh niên bị đánh gục, cơ thể đẫm máu tại quán karaoke ở phường Tăng Nhơn Phú B.

Gần đây, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh hàng chục người đeo khẩu trang, kèm nội dung “giang hồ nổi loạn gần cảng Cát Lái”.

“Tôi thường xuyên đọc báo, thấy tình hình an ninh trật tự ở TP Thủ Đức chưa bao giờ bất ổn đến thế. Mong chính quyền địa phương xử lý nghiêm, dứt điểm các vụ việc, qua đó răn đe, ngăn ngừa tội phạm”, anh C.T., một người dân ngụ TP Thủ Đức chia sẻ.

Công an TP Thủ Đức thành lập từ đầu năm 2021, trên cơ sở sáp nhập công an của 3 đơn vị gồm: Công an quận Thủ Đức, Công an quận 9 và Công an quận 2.

Đại tá Nguyễn Hoàng Thắng, Trưởng Công an quận Thủ Đức, khi ấy được điều động giữ chức vụ Trưởng công an TP Thủ Đức.

Trước khi làm Trưởng công an TP Thủ Đức, đại tá Nguyễn Hoàng Thắng từng đảm nhiệm các chức vụ Phó trưởng Công an quận 1, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Trưởng Công an quận Bình Thạnh.