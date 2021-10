An Giang 'vỡ trận' vì trên 3.000 người chạy xe máy về quê

Hàng trăm cảnh sát và cán bộ y tế làm việc xuyên đêm tại cửa ngõ An Giang vì có hàng nghìn người tự ý chạy xe máy về quê. Lãnh đạo địa phương lo miền Tây bùng phát dịch bệnh.

Sáng 2/10, cơ quan chức năng tỉnh An Giang tiếp tục sàng lọc, lấy mẫu xét nghiệm cho khoảng 2.800 người từ TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai... tự ý chạy xe máy về quê.

Những người này được địa phương bố trí ở tạm tại 5 điểm trường tại phường Mỹ Thạnh và Mỹ Thới, TP Long Xuyên.

Do cùng lúc có hàng nghìn người tập trung tại cửa ngõ tỉnh An Giang, lực lượng công an đã tổ chức phát cơm, bánh mì, sữa, nước uống miễn phí để người dân không bị đói, khát trong thời gian chờ giải pháp của tỉnh.

Công an phát thức ăn va nước uống cho người dân tự ý về quê. Ảnh: Tiến Tầm.

Trao đổi với Zing, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình cho biết suốt đêm qua, hàng trăm cảnh sát và nhân viên y tế đã làm việc liên tục để vừa lấy mẫu xét nghiệm, vừa bảo vệ, tránh để người dân tự ý rời khỏi các điểm tập trung.

Sáng 2/10, bên ngoài trạm thu phí T2 vẫn còn khoảng 500 người. Nhóm này cũng từ TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai... chạy xe máy về quê nhưng chưa được cơ quan chức năng tiếp nhận vì An Giang không chuẩn bị kịp các khu cách ly tập trung.

Theo ông Bình, người dân ồ ạt về quê đã tạo áp lực rất lớn cho các tỉnh miền Tây. Do địa phương không đủ khu cách ly nên mượn tạm trường học trong khi học sinh sắp tới ngày đến trường.

"Khu cách ly của tỉnh đâu đủ, phải bố trí ở trường học. Từ khuya và sáng nay vẫn còn người đi xe máy về quê khiến các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long vỡ trận. Bà con về quê tự phát gây nguy cơ bùng phát dịch bệnh, không khéo cả Đồng bằng sông Cửu Long sẽ quay lại áp dụng Chỉ thị 16”, ông Bình cảnh báo.