An Gia tiếp tục ra mắt dòng sản phẩm nhà phố compound

Theo chủ đầu tư, sức khỏe và tài sản là những vấn đề khách hàng quan tâm hàng đầu. “Với The Standard, chúng tôi không chỉ đáp ứng tốt nhu cầu bảo vệ sức khỏe nhờ quy hoạch khép kín, riêng tư và an ninh; mà còn đảm bảo tiềm năng gia tăng giá trị bất động sản theo thời gian. Đây sẽ là gia sản thịnh vượng cho các gia đình”, đại diện An Gia cho biết.