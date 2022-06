An Gia bàn giao căn hộ du lịch The Sóng tại Vũng Tàu

Từ tháng 6, hơn 1.500 căn hộ du lịch The Sóng tại Vũng Tàu được Tập đoàn Bất động sản An Gia (AGG) bàn giao cho khách hàng.

Tại lễ trao giải Vietnam Property Awards, The Sóng lập cú đúp với 2 giải thưởng “Dự án căn hộ có thiết kế kiến trúc xuất sắc nhất” và “Dự án căn hộ có thiết kế nội thất xuất sắc nhất”.

Điểm đến mới của thành phố biển

Khởi công từ quý IV/2019, An Gia và tổng thầu Newtecons tập trung nguồn lực, lập kế hoạch thi công dự án bài bản. “Với gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng cùng năng lực thực thi loạt dự án cao cấp trước đó, chúng tôi linh hoạt thích ứng thị trường, nỗ lực đưa The Sóng về đích sau những khó khăn do Covid-19”, đại diện Newtecons cho biết.

Dự án The Sóng có quy mô hơn 1.500 căn hộ và shophouse.

Theo An Gia, từ khi triển khai dự án, doanh nghiệp đặt trách nhiệm và sự tận tâm lên hàng đầu, đồng hành cùng khách hàng từ khâu tư vấn chọn sản phẩm, đưa ra giải pháp tài chính phù hợp, đến khi chính thức “chìa khóa trao tay”. Từng chi tiết dù nhỏ đều được chăm chút tỉ mỉ nhằm mang đến niềm vui và trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng, cư dân.

Được quy hoạch trên quỹ đất mặt tiền đường Thi Sách, The Sóng có quy mô hơn 1.500 căn hộ, shophouse cùng loạt tiện ích hiện đại như khu vui chơi nước rộng 1.000 m2, khu vui chơi trẻ em trong nhà - ngoài trời, phòng karaoke…

Trên đỉnh tòa nhà, An Gia xây dựng hồ bơi chân mây dài gần 50 m. Bên cạnh hồ bơi là khu sky bar trên độ cao hơn 100 m. Đây sẽ là một trong những khu sky bar đầu tiên của Vũng Tàu, có độ cao tương đương Havana tại Nha Trang. Để đảm bảo tính riêng tư, khu này được bố trí thang máy kính panorama ngoài trời riêng biệt.

Tầng 36 - tầng cao nhất của dự án, được chủ đầu tư bố trí phòng tập gym, yoga rộng hàng trăm m2 với thiết kế kính tràn từ trần xuống sàn, giúp khu vực này sở hữu tầm nhìn vô cực ôm trọn biển cả.

Với kiến trúc hiện đại, The Sóng được kỳ vọng trở thành biểu tượng mới tại Vũng Tàu.

Đại diện An Gia cho biết hiện tại, The Sóng là một trong những dự án căn hộ du lịch có quy mô lớn và cao nhất tại Vũng Tàu. Dự án có kiến trúc độc đáo, lấy cảm hứng từ những con sóng uốn lượn. Thiết kế này không chỉ giúp dự án giữ được nét mềm mại, tinh tế mà còn đảm bảo tất cả căn hộ đều sở hữu tầm nhìn bao quát, ngắm trọn biển Vũng Tàu, sân golf Paradise, tượng Chúa Kitô hay trung tâm thành phố về đêm…

“Không chỉ là địa điểm ngắm bình minh và hoàng hôn trên biển đẹp nhất tại Vũng Tàu, The Sóng còn trở thành biểu tượng mới, thu hút hàng triệu khách du lịch đến lưu trú và nghỉ dưỡng thời gian tới”, đại diện An Gia nói.

Tiềm năng lớn nhờ đón hàng triệu du khách mỗi năm

Tọa lạc tại mặt tiền đường Thi Sách, các căn hộ du lịch The Sóng trở thành điểm đến thu hút đầu tư, đặc biệt là giới đầu tư bất động sản gắn với du lịch, nghỉ dưỡng.

Theo giới phân tích, dòng sản phẩm này có sức mua khá tốt do hậu thuẫn bởi ưu điểm đa năng, đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư với mục đích chuyển nhượng sinh lời hay khai thác kinh doanh lưu trú, kết hợp nghỉ dưỡng riêng tư cùng chuỗi tiện ích, dịch vụ cao cấp, đa dạng. Trong giai đoạn Covid-19, giá căn hộ du lịch vẫn ghi nhận xu hướng tăng ở cả thị trường sơ cấp lẫn thứ cấp.

Ngành du lịch tại Vũng Tàu đón hàng triệu du khách mỗi năm.

Đánh giá triển vọng của căn hộ du lịch, đại diện An Gia nhận định đây là phân khúc thực sự tiềm năng và sẽ bứt phá trong thời gian tới nhờ những tín hiệu tích cực về sức cầu du lịch. Chưa kể, Bộ Xây dựng đang hoàn thiện khung pháp lý về một số loại hình như shophouse, căn hộ du lịch, officetel… Khung pháp lý khi được ban hành sẽ tác động thị trường bất động sản nghỉ dưỡng nói chung và phân khúc căn hộ du lịch nói riêng.

Giữa thời điểm sóng căn hộ du lịch bắt đầu tăng trở lại, để đảm bảo tính an toàn nhà đầu tư nên hướng đến những địa phương có thế mạnh du lịch, lượng du khách dồi dào như Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc hay Bà Rịa - Vũng Tàu. Đây là các thị trường đón lượng lớn du khách, từ đó bài toán lưu trú cho thuê sẽ phục hồi tốt. Trong khi các địa phương mới phát triển hoặc trong vùng tiềm năng phải chờ trong dài hạn mới áp dụng tốt bài toán cho thuê.

“Với The Sóng, chúng tôi tập trung phát triển mô hình shophouse phù hợp để các chủ sở hữu kinh doanh dịch vụ F&B, thời trang, giải trí tại tầng trệt và kinh doanh lưu trú khách sạn cao cấp ở phía trên. Đây là cơ hội để khai thác lượng khách lớn từ TP.HCM và các tỉnh phía nam tới Bãi Sau ăn uống và trải nghiệm mỗi năm”, đại diện An Gia cho biết.

Theo Sở du lịch, trong 2 ngày nghỉ lễ 30/4-1/5 vừa qua, Vũng Tàu đón hơn 89.000 lượt khách vui chơi. Trước đó, địa phương này đón hơn 420.000 lượt khách trong dịp Tết Nhâm Dần (từ 1/2 đến 6/2), tăng hơn 81% so với cùng kỳ, đứng thứ 2 cả nước. Các khách sạn, resort có 90% lượng phòng bán hết trong 4 ngày Tết.

Khi du lịch bùng nổ trở lại, phân khúc bất động sản gắn với du lịch, nghỉ dưỡng có cơ hội phát triển tốt. Các chủ đầu tư cũng đẩy mạnh kích cầu với nhiều chính sách, ưu đãi giúp khách hàng có sự chuẩn bị tốt về vốn để tham gia thị trường.