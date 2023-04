Ăn gì, chơi đâu trong một ngày ở TP Thủ Đức

Nếu không có nhiều thời gian hay ngại di chuyển xa, bạn có thể lên kế hoạch khám phá món ăn ngon, địa điểm vui chơi ngay tại TP Thủ Đức.

TP Thủ Đức trở thành nơi vui chơi mới vì có nhiều khu tổ hợp, món ăn ngon và các hoạt động thú vị. Ảnh: Phương Lâm.

Không gian thoáng đãng, ít xô bồ, lại tập trung nhiều loại hình giải trí và món ăn ngon, TP Thủ Đức đang trở thành địa điểm vui chơi mới của nhiều người trẻ.

Nếu mỗi tuần đều bận rộn với công việc và học tập, không thể sắp xếp thời gian để đi xa hay ngại phải ngồi xe trong nhiều giờ, bạn có thể ăn uống và tham gia các hoạt động xả stress ngay tại TP Thủ Đức. Việc đi du lịch tại chính nơi mình đang sống cũng mang đến một trải nghiệm thật khác.

Đi cà phê sáng

Giữa thời tiết nóng bức của những tháng hè, một quán cà phê gần gũi thiên nhiên, tách biệt với khói bụi như Mầm được nhiều thực khách lựa chọn.

Nằm trên đường Thảo Điền, Mầm được thiết kế như một khu vườn với diện tích rộng, nhiều cỏ cây và hoa lá bao bọc. Thỉnh thoảng có sóc chạy, chim hót và chó loanh quanh trong sân.

Tận hưởng không gian xanh mát cuối tuần ở quán cà phê. Ảnh: @jasmine73_0506, @tnlanchi_2403.

Quán không có nhiều chỗ ngồi bên trong, chủ yếu đặt bàn ghế ngoài trời, dưới bóng mát của những tán cây lớn để bạn hít thở không khí trong lành, thư thái nhấp một ngụm nước mát. Tất cả nội thất đều bằng chất liệu gỗ, tạo cảm giác mộc mạc cho thực khách.

Thực đơn tại đây thiên về đồ uống healthy, pha chế từ nguyên liệu sạch trồng trong vườn. Bạn có thể thử qua soda trái cây, sinh tố, trà trái cây hay sữa chua ngũ cốc. Ngoài ra, quán còn có vài loại cà phê Việt Nam và cà phê Italy. Chất lượng đồ uống ở mức ổn, không quá nổi trội. Mức giá 45.000-70.000 đồng/món.

Điểm hạn chế là quán không thanh toán bằng thẻ nên bạn phải mang theo tiền mặt. Buổi trưa có nhiều chỗ nắng chiếu trực tiếp sẽ không ngồi được.

Không trang trí cầu kỳ, không quá nhiều nội thất, Ollin Café chi nhánh Trần Não thu hút với phong cách tối giản. Những mảng tường và bàn ghế đều theo tone màu kem và nâu khiến tổng thể toát lên sự sang trọng.

Quán có diện tích rộng rãi, gồm không gian bên trong đón ánh sáng tự nhiên từ nhiều khung cửa sổ lớn và không gian bên ngoài có cây xanh che mát. Ở đây không có những góc "sống ảo" được chăm chút, nhưng không khí yên tĩnh và những điệu nhạc nhẹ nhàng cũng đủ để bắt đầu một ngày mới.

Bạn có thể bắt đầu ngày mới tại các quán cà phê. Ảnh: @coffee.saigon.

Nổi bật tại quán là các loại cà phê và trà. Cà phê trứng hòa quyện giữa vị đắng của cà phê và vị béo của lớp trứng bông xốp. Cà phê cốt dừa hấp dẫn nhờ phần đá xay thơm phức mùi dừa. Trà cam xí muội lại kết hợp tinh tế giữa nước ép cam chua chua và chút mặn nhẹ của xí muội. Mỗi loại thức uống dao động 35.000-70.000 đồng.

Hương vị thức uống khá ngon, nhưng các loại bánh ngọt không đặc sắc. Mức giá từ 35.000 đồng cho một miếng bánh, khá cao so với chất lượng.

Vào buổi sáng cuối tuần, quán thường đông khách nên không gian bên trong hơi ồn. Bạn có thể chọn ngồi bên ngoài để thoải mái trò chuyện cùng bạn bè hoặc ngắm xe cộ qua lại. Nếu đi một mình, phòng đọc sách riêng tư chắc hẳn sẽ làm bạn thích thú.

Ghé các nhà hàng dùng bữa

Ngoài các quán cà phê, TP Thủ Đức còn hội tụ nhiều nhà hàng có không gian tao nhã, thực đơn phong phú để bạn ghé qua thưởng thức vài món ngon, nạp thêm năng lượng cho những hoạt động tiếp theo.

The Vintage Emporium là nhà hàng có không gian gói gọn trong một căn biệt thự lớn trên đường số 39. Đúng như cái tên, nhà hàng thiết kế theo phong cách cổ điển với tone màu đen và trắng.

Không gian bên trong rộng, nhiều bàn ghế, có cả ghế gỗ và sofa phù hợp với nhu cầu của từng thực khách. Ánh đèn dịu nhẹ mang đến bầu không khí thanh lịch, ấm cúng. Khoảng sân vườn bên ngoài trồng nhiều cây xanh, ở giữa là hồ bơi. Nhà hàng cũng bố trí vài bộ bàn ghế quanh hồ bơi cho thực khách nhâm nhi món ăn với view mới mẻ.

Nhà hàng thiết kế theo phong cách cổ điển với thực đơn đa dạng món. Ảnh: @tai.shenky, @junghong_traveler.

Các món tại đây có giá 30.000-295.000 đồng. Bạn có thể thưởng thức cá hồi đại dương xông khói, bánh mì ủ chua, trứng chần sốt cà chua… Món ăn trưa hoặc chiều có các sự lựa chọn như phở bò, bún thịt heo Tây Ban Nha nướng, thịt xông khói kèm nấm, salad cà chua… Món tráng miệng là sữa chua trái cây và bánh pancake việt quất.

Điểm cộng của nhà hàng là các món trang trí nịnh mắt, nêm nếm hợp khẩu vị. Tuy nhiên, phần thịt bò trong hambuger đôi khi không được tươi, bánh mì bị ỉu. Thức uống ít sự lựa chọn, hương vị cũng không để lại ấn tượng. Bù lại, món lên khá nhanh, nhân viên phục vụ chu đáo.

Không cần đi đâu xa, trên đường Trần Ngọc Diện cũng có một nhà hàng chuyên ẩm thực Nha Trang để bạn thưởng thức các món đặc sản của thành phố biển.

Giữa hàng loạt nhà hàng hào nhoáng ở TP Thủ Đức, Gánh mang đến một làn gió mới. Điểm đặc biệt nằm ở không gian gần gũi với nội thất làm từ các chất liệu thuần Việt. Nhà hàng hướng đến không gian mở, bao quanh là những lớp kính trong suốt nhìn ra bên ngoài. Bàn dài cho nhóm đông người sẽ được đặt ngoài hiên.

Nguyên liệu của các món ăn được mang từ Nha Trang vào TP.HCM. Ảnh: Gánh - Đặc sản Nha Trang.

Thực đơn tại đây phong phú với hơn 100 món. Món khai vị gồm các lựa chọn như nem chua nướng, súp hải sản, chả cá chiên… Món chính nổi bật với các món gỏi, món cuốn, lẩu, cơm xôi và bánh hỏi. Món tráng miệng có trái cây và một số loại chè. Ngoài ra, quán còn có thực đơn chay riêng với các món như bánh ướt, mì xào, bún trộn…

Mỗi món đều được chế biến đúng hương vị Nha Trang, bày trí chỉn chu trên những chiếc đĩa gốm. Tuy nhiên, mức giá 30.000-430.000 đồng/món vẫn chưa tương xứng vì chất lượng giữa các món không đồng đều, nước chấm đi kèm quá ít.

Chèo SUP "giải nhiệt" trên sông

Trong những ngày nhiệt độ chạm mốc 36 độ C, chèo SUP (Stand Up Paddle board) là hoạt động giúp xua tan nắng nóng hiệu quả.

Vài năm gần đây, chèo SUP khá phổ biến tại TP.HCM. Người tham gia thường ngồi hoặc đứng trên ván, sử dụng mái chèo để di chuyển trên mặt nước, len qua những rạch dừa nước hay khám phá đảo sen giữa thành phố nhộn nhịp.

Nếu muốn trải nghiệm hoạt động này, bạn có thể đến Sup-rise Saigon nằm trên đường Nguyễn Văn Hưởng.

Các tour chèo SUP tại đây được chia theo 3 cấp độ. Cấp độ một thường chèo dọc theo những rặng dừa nước ven sông. Cấp độ 2 sẽ chèo xa hơn để ngắm cảnh Landmark 81. Riêng cấp độ 3 sẽ chèo theo vòng tròn 13 km quanh bán đảo Thanh Đa, phù hợp với những ai thích cảm giác phiêu lưu, mạo hiểm.

Chèo SUP là hoạt động đáng trải nghiệm vào những ngày nắng nóng. Ảnh: Sup-rise Saigon.

Mức giá mỗi tour dao động 500.000-650.000 đồng/người. Thời gian chèo thường kéo dài 3-4 tiếng. Trước khi tham gia, bạn sẽ có khoảng một tiếng để làm quen và học các kỹ thuật chèo cơ bản từ hướng dẫn viên.

Thời điểm thích hợp để tham gia chèo SUP là buổi chiều. Lúc này, nắng đã dịu bớt và gió cũng thổi nhè nhẹ. Đến khoảng 17h, bạn có thể thả mái chèo, nằm trên ván để ngắm hoàng hôn buông.

Ngoài các tour cơ bản, đơn vị này còn một vài tour khác như chasing the sun xuất phát từ 5h, SUP boards rental. Đặc biệt là tour khám phá sông Tắc, đi qua những địa điểm đặc trưng như cầu Trường Phước, khu du lịch BCR, Bảo tàng Áo dài Việt Nam xuất phát từ 7h và 15h mỗi ngày. Mức giá các tour rơi vào khoảng 350.000-650.000 đồng/người.

Go Sup cũng là điểm chèo SUP lý tưởng, kể cả với những người mới.

Tại đây có nhiều tour khác nhau cho bạn lựa chọn. Mỗi tour có cung chèo, các hoạt động và thời gian khác nhau. Bạn nên nhắn trước qua fanpage để biết giờ thủy triều lên. Tất cả tour đều xuất phát tại bến SUP gần cầu Rạch Chiếc.

Không chỉ rèn luyện sức khỏe, chèo SUP còn mang đến nhiều trải nghiệm thú vị. Ảnh: Go Sup, Lindsie Ngo.

Với tour khám phá rạch dừa, bạn có cơ hội hoà mình vào thiên nhiên, tận hưởng gió mát và thưởng thức nước dừa, cocktail trên sông. Mức giá cho tour này là 280.000 đồng/người. Nếu chọn tour tiếng gọi hoang dã có mức giá 459.000 đồng/người, bạn sẽ được tham dự thêm buổi tiệc hoàng hôn Landmark với nhiều món ăn ngon.

Mỗi tour đều có người hướng dẫn đi cùng để chỉ dẫn các kỹ thuật cơ bản gồm chèo tới, lùi, trái, phải và cách xử lý khi bị ngã xuống nước. Ngoài các tour có hướng dẫn viên, đơn vị này còn cung cấp dịch vụ cho thuê ván tự chèo dành cho những người có kinh nghiệm chèo SUP trong khoảng 2-4 tiếng.

Vui chơi thả ga tại khu tổ hợp

Các khu tổ hợp từ lâu đã trở thành nét đặc trưng của TP Thủ Đức. Nếu muốn thỏa mãn nhiều thú vui như ăn uống, chụp hình hay mua sắm chỉ trong một địa điểm, bạn có thể ghé các khu tổ hợp.

Nổi tiếng nhất ở TP Thủ Đức là OBJoff trên đường số 4. Khu tổ hợp này được thiết kế ngẫu hứng, nhiều màu sắc cá tính với khu vực ăn uống, nội thất, quán cà phê, quầy bar và nhiều gian hàng thời trang. Bạn sẽ tìm thấy quần áo, phụ kiện, túi xách phong cách độc đáo hoặc các mặt hàng thanh lý với mức giá hời.

Nếu muốn ăn uống, chụp hình và mua sắm chỉ trong một địa điểm, bạn có thể ghé các khu tổ hợp. Ảnh: @toneup.co.kr, @basbask.n.

Mỗi tuần, tại đây còn các garage sale (hội chợ đồ cũ) đa dạng chủ đề với sự tham gia của các fashionista, stylist, người mẫu ảnh nổi tiếng. Ngoài ra, các workshop về nail, hình xăm, tái chế rác thải cũng thường xuyên tổ chức.

Khuôn viên bên ngoài không quá rộng, ít bàn ghế nhưng mát mẻ, nhiều cây xanh, thích hợp để ngồi uống nước và trò chuyện với bạn bè. Nếu đi vào cuối tuần sẽ khá đông đúc và việc chọn đồ có thể không thoải mái. Các món ăn, thức uống tại đây cũng chỉ ở mức ổn.

Có mặt trên con đường sầm uất Trần Ngọc Diện, khu tổ hợp BLOQ sở hữu không gian 2 tầng thoáng rộng, thiết kế theo mô hình container với đầy đủ các loại hình vui chơi, đáp ứng mọi nhu cầu ăn uống, mua sắm hay “sống ảo”.

Nơi này mang đến cho thực khách những trải nghiệm ẩm thực phong phú, nên các quán ăn tại đây kinh doanh nhiều món ngon đến từ Thái Lan, Mexico, Hàn Quốc, Việt Nam… Bạn có thể tham khảo vài quán như Mexi Taco, The Plate, Mễ Phấn, Carobello, Kebab 88…

Nhiều khu tổ hợp có tiếng tại TP Thủ Đức phù hợp cho cuối tuần. Ảnh: @meephaan, @heytiffanycat.

Bên cạnh đó, tại đây có khá nhiều quán cà phê để bạn ngồi thư giãn. Nếu thích "quẩy" đêm, các quán bar với nhiều concept khác nhau như Munch Bistrobar, Chao Đảo… là gợi ý hoàn hảo.

Song song với ăn uống, nhiều gian hàng quần áo, giày dép, phụ kiện thổ cẩm mới lạ cũng được bày bán mỗi ngày. Xen kẽ là các quầy nhỏ chuyên các món handmade, quầy xem tarot và xăm tattoo.

Các workshop về thiết kế, sáng tạo như làm nến thơm, làm các vật dụng tái chế, làm chocolate… cũng thường xuyên diễn ra tại đây. Đến đây vào 21h, bạn còn được nghe nhạc acoustic miễn phí.