Ấn Độ sẽ tổ chức lễ hội văn học đầu tiên dành cho tác giả nhí

Lễ hội văn học Muskaan, sự kiện hướng tới các tác giả và độc giả nhí Ấn Độ, sẽ diễn ra tại thủ đô Delhi vào tháng 12 tới.

Với mục tiêu khuyến khích sáng tạo, giao lưu giữa các tác giả và độc giả trẻ trên khắp Ấn Độ, ngày hội văn học đầu tiên dành cho tác giả nhí của nước này sẽ diễn ra trong 4 ngày vào tháng 12 tới.

Với tên gọi Lễ hội Văn học Muskaan cho các tác giả nhí, sự kiện này do hai đơn vị Prabha Khaitan Foundation (một tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ các hoạt động văn hóa và nhân đạo) và Education for All Trust (tổ chức hỗ trợ dạy tiếng Anh cho các em thiếu nhi gặp khó khăn) phối hợp tổ chức.

Quỹ Prabha Khaitan Foundation cũng đăng tải trên mạng xã hội quỹ và tổ chức Education for All Trust "vui mừng thông báo về một sự kiện văn học đầu tiên hướng tới các em nhỏ ở Delhi vào mùa đông này. Đó là Lễ hội Văn học Muskaan dành cho các tác giả nhí. Sự kiện này nhằm ghi nhận và khuyến khích những sáng tạo văn học của các tác giả nhí tài năng đến từ các miền trên khắp Ấn Độ".

Tác giả Ruskin Bond đã được lựa chọn là người công bố logo của Lễ hội Muskaan vào đầu tháng này. Ảnh: ANI.

“Lễ hội văn học này sẽ có khoảng 25 tác giả nhí tham gia. Các em đều từ 8 đến 14 tuổi và đến từ các vùng khác nhau trên khắp Ấn Độ”, thông cáo về sự kiện cũng cho biết.

Ruskin Bond, tác giả được yêu thích nhất tại Ấn Độ đối với các tác phẩm dành cho thiếu nhi, đã được lựa chọn là người công bố logo của Lễ hội Muskaan vào đầu tháng này.

Ông Bond hoan nghênh sáng kiến tổ chức sự kiện này. Ảnh: India Times.

Chia sẻ về sự kiện này, tác giả Bond nói: “Tôi hoan nghênh sáng kiến ​​cao quý và lần đầu tiên được đưa ra cho thiếu nhi lần này. Các ngày hội sách thường được tổ chức hàng năm nhưng lễ hội độc đáo năm nay sẽ tạo cơ hội cho cả độc giả và tác giả nhí được chia sẻ về tác phẩm của các em. Đồng thời, chúng tôi sẽ có cơ hội lắng nghe và gắn kết với những tâm hồn trẻ thơ".

Devyani Bharadwaj, một tác giả nhí từ thành phố Indore cũng chia sẻ: “Em rất vui vì em sẽ có cơ hội thảo luận về hai cuốn sách do em và chị gái song sinh Shivaranjani cùng viết và minh họa tại ngày hội văn học Muskaan”.

Cuốn sách đầu tiên của Devyani Bharadwaj có tên Sun Salutations đã được xuất bản khi em mới 8 tuổi. Tác phẩm về đề tài yoga cho thiếu nhi này cũng đã nhận được thư khen từ Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, cũng như được nhà lãnh đạo tinh thần Tây Tạng Đạt Lai Lạt Ma và một số người khác tán thưởng.