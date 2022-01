Ấn bản tiếng Việt đầy đủ của 'Ngụ ngôn La Fontaine'

Các bài ngụ ngôn của La Fontaine đã được dịch sang tiếng Việt từ năm 1907. Một thế kỷ sau, ấn bản đầy đủ mới được phát hành với minh họa sinh động.

La Fontaine được xem là tác giả lớn của văn chương Pháp nói riêng, văn chương thế giới nói chung. Ngụ ngôn La Fontaine gồm 12 quyển, được ông sáng tác, ra mắt từ năm 1668 đến năm 1694. Ngụ ngôn La Fontaine là những vần thơ chứa đựng kiến thức, giá trị nghệ thuật và thông điệp ý nghĩa.

Tại Việt Nam, từ đầu thế kỷ XX, tác phẩm của La Fontaine đã được dịch. Nguyễn Văn Vĩnh chuyển ngữ nhiều bài ngụ ngôn ra tiếng Việt, đăng trên Đăng cổ tùng báo từ 1907. Năm 1944, 44 bài thơ được tập hợp, in thành sách. Năm 1928, ấn bản sách có thêm tranh minh họa của họa sĩ Mạnh Quỳnh.

Từ đó đến nay, nhiều tuyển tập thơ Ngụ ngôn La Fontaine đã ra mắt bản tiếng Việt với sự tham gia của nhiều dịch giả. Tuy vậy, chưa có ấn bản nào đầy đủ 12 quyển với 240 ngụ ngôn.

Mới đây, ấn bản toàn tập Ngụ ngôn La Fontaine do Nhà xuất bản Văn học và Đông A phát hành. Ấn bản được làm theo bản in năm 1868 của Nhà xuất bản Hachette. Ngoài 240 ngụ ngôn, sách còn in lời nói đầu của La Fontaine.

Sách Ngụ ngôn La Fontaine. Ảnh: Đ.A.

Nhằm giúp bạn đọc hiểu thêm về tác giả, tác phẩm, sách in kèm bài viết của Géruzez, khảo cứu chi tiết về tiểu sử nhà thơ La Fontaine. Sách cũng in kèm minh họa sống động của họa sĩ Gustave Doré. Bộ tranh minh họa gồm 85 bức khổ lớn và gần 500 minh họa nhỏ với hàng trăm hình tượng con người, thần thánh và các loài vật.

Cuốn sách dày hơn 800 trang là công trình của nhiều dịch giả. Bên cạnh các bài dịch của những dịch giả kỳ cựu như Nguyễn Văn Vĩnh, Tú Mỡ, Huỳnh Lý, còn có các bản dịch của các cây bút đương thời như Đinh Khắc Phách, Đỗ Anh Vũ và Hoàng Giang, Phạm Anh Xuân và Mai Liên, Khắc Đỗ, Đạt Nhân…

Ngụ ngôn La Fontaine được yêu thích rộng rãi vì tác phẩm giàu tính dân gian, sinh động, tinh tế. Biết bao thế hệ bạn đọc biết tới các loài thú, loài cây, về con cáo, chùm nho, con cừu, hổ… trong tác phẩm của La Fontaine.

Nhà ngôn ngữ học Silvestre de Sacy nhận xét ngụ ngôn của La Fontaine mang đến cho thiếu nhi sự hân hoan, tươi mới, sinh động. Tác phẩm mang tới người yêu văn chương sự háo hức với nghệ thuật thơ điêu luyện. Những thông điệp trong ngụ ngôn của La Fontaine giúp người đọc được chìm đắm trong những chiêm nghiệm về cuộc sống.

Tác giả Jean de La Fontaine sinh năm 1621, mất năm 1695 tại Pháp. Tác phẩm đầu tay của ông là một vở hài kịch, ra mắt vào năm 1654. Sau đó, ông dấn thân sâu hơn vào sự nghiệp sáng tác với các thể loại kịch, truyện, tiểu thuyết, thơ. Các bài ngụ ngôn đưa tên tuổi La Fontaine vang danh khắp nơi, đưa ông vào hàng những nhà văn tài danh của Pháp.

Họa sĩ minh họa trong ấn phẩm là Gustace Doré (1832-1883). Ông được mời minh họa cho các tác giả và tác phẩm nổi tiếng thế giới, trong đó có Dông tố của Shakespeare, Don Quixote của Cervantes, Thần khúc của Dante và tập ngụ ngôn của La Fontaine.