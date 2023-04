Amazon báo lãi 3,2 tỷ USD sau khi sa thải hàng nghìn nhân sự

Gã khổng lồ thương mại điện tử đã ghi nhận doanh thu và lợi nhuận tăng vọt trong quý I so với cùng kỳ năm ngoái, đồng thời bù lại mức lỗ của quý IV/2022.

Theo CNN, gã khổng lồ thương mại điện tử Amazon mới đây đã công bố báo cáo tài chính quý I với doanh thu tốt hơn mong đợi. Dù vậy, những mối lo ngại về bộ phận kinh doanh điện toán đám mây vẫn khiến tập đoàn này gặp nhiều vấn đề.

Cụ thể, doanh thu của tập đoàn trong quý I đạt mức 127,4 tỷ USD , cao hơn so với mức dự báo 124,5 tỷ USD của các nhà phân tích. Trong đó, doanh thu từ 2 mảng dịch vụ web AWS và quảng cáo lần lượt đạt mức 21,3 tỷ USD và 9,5 tỷ USD .

Nhờ mức doanh thu này, lợi nhuận của Amazon trong quý đã chạm mốc 3,2 tỷ USD , tăng mạnh so với mức lỗ 3,8 tỷ USD của quý IV năm ngoái.

Kết quả kinh doanh của Amazon trong quý I tốt hơn mong đợi. Ảnh: Eduardo Munoz.

Việc ghi nhận lợi nhuận này diễn ra khi Amazon đang tăng cường các biện pháp cắt giảm chi phí trong thời gian gần đây. Kể từ đầu năm đến nay, công ty này đã công bố 2 đợt sa thải nhân sự, hủy bỏ sản phẩm và kết hợp mở rộng cửa hàng thực tế.

Nhờ những nỗ lực này, các mảng kinh doanh của Amazon đều tiếp tục phát triển bất chấp những lo ngại về suy thoái kinh tế và lạm phát cao. Trong quý vừa qua, doanh thu của công ty đã tăng 9% so với cùng kỳ, và mục tiêu cho quý II mà ban lãnh đạo đặt ra là mức tăng trưởng 5-10%, tương đương 127- 133 tỷ USD .

Nhận xét về điều này, bà Jesse Cohen, chuyên gia phân tích cấp cao tại Investing.com, cho biết: "Kết quả kinh doanh tích cực cho thấy các biện pháp cắt giảm chi phí của Amazon đang dần có tác dụng. Mục tiêu tăng trưởng mạnh mẽ của công ty này trong quý II cũng là một dấu hiệu cho thấy họ không hề lo sợ trước sự ảnh hưởng của suy thoái kinh tế".

Theo CNN, trong các mảng kinh doanh của Amazon, nổi bật nhất hiện vẫn là mảng dịch vụ web (Amazon Web Services).

Doanh thu từ mảng này trong ba tháng đầu năm đã tăng khoảng 16% so với cùng kỳ năm trước và cũng cao hơn nhiều so với ước tính của các chuyên gia. Dù vậy, con số này lại đánh dấu mức giảm tốc so với quý liền trước, thời điểm mà doanh thu từ mảng AWS tăng trưởng 20%.

Bên cạnh đó, công ty này gần đây còn cắt giảm chi tiêu cho lĩnh vực điện toán đám mây do bối cảnh môi trường kinh tế đầy thách thức.