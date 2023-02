Ẩm thực cao cấp mùa Valentine tại TP.HCM

Cùng nhau thưởng thức bữa ăn ngon ở không gian sang trọng, nhâm nhi món tráng miệng ngọt ngào hay thức uống đặc biệt là những trải nghiệm không thể bỏ lỡ trong ngày lễ tình yêu.

Valentine mang cơ hội thể hiện tình cảm cho các cặp đôi. Ảnh: Khomdicafe.

Tháng 2 đến - mùa yêu gõ cửa, nhiều tụ điểm vui chơi, ăn uống ở TP.HCM thay đổi không gian, phục vụ thực đơn dành riêng cho dịp lễ tình nhân. Không ít cặp đôi lựa chọn đón lễ tại nhà với bữa tiệc riêng tư, song cuộc hẹn ở nhà hàng, quán cà phê hay cocktail bar cũng được người trẻ ưa chuộng.

Khi bạn yêu ai, thương quý ai, đừng bỏ lỡ cơ hội bày tỏ tình cảm của mình và sẻ chia từng khoảnh khắc tuyệt vời nhất.

Tận hưởng thực đơn tiệc đặc biệt

Một bữa ăn trong không gian sang trọng từ trên cao mang đến những rung cảm khác biệt cho người trải nghiệm. Tọa lạc tại tầng 24 ở một trung tâm thương mại, Miss Thu Restaurant (quận 1) với không gian lấy cảm hứng từ hình ảnh quý cô Việt Nam quyến rũ, tinh tế và không kém phần bản lĩnh là điểm hẹn thú vị cho cuộc hẹn ngày 14/2.

Nơi mang đến trải nghiệm ẩm thực tinh tế và ngắm toàn cảnh thành phố từ trên cao. Ảnh: MissThuRestaurant.

Thực khách có dịp cùng nhau "hâm nóng" tình cảm của mình với set ẩm thực The Daring Love. Từ đây, các cặp đôi dễ dàng ngắm nhìn toàn cảnh thành phố và hòa mình cùng những giai điệu acoustic.

Hương vị tươi ngon của hàu biển và sò điệp Nhật Bản, món vịt Muscovy và thịt má bò Wagyu ngọt mềm là những điểm nhấn chính của bữa ăn. Ngoài ra, vị chua ngọt của món tráng miệng từ quả mâm xôi, kết hợp cùng hạt hạnh nhân, chocolate Marou và kem đá chanh cũng góp phần làm đêm tình nhân thêm nhiều dấu ấn. Thực đơn được phục vụ duy nhất trong ngày 14/2 với mức giá từ 1,8 triệu đồng/khách.

Cùng thuộc quận 1, Le Corto có thiết kế hiện đại, sang trọng với gam màu đen phối gỗ. Tuy nhiên, không gian không quá rộng và đa phần các bàn được bố trí hơi gần nhau.

Món ăn ở đây kế thừa các nguyên tắc của ẩm thực Pháp truyền thống, biến tấu cùng hương vị địa phương mang đến trải nghiệm mới.

Các cặp đôi có thể trải nghiệm ẩm thực cao cấp được thực hiện bởi đầu bếp nổi tiếng. Ảnh: LeCorto.

Nhà hàng giới thiệu thực đơn Black Diamond cho ngày lễ tình nhân. Sò điệp, súp, bò cuộn Wellington, phô mai Brie de Meaux đều được kết hợp nấm truffle tạo những hương vị riêng. Bạn còn có cơ hội thưởng thức mousse chocolate hương Cognac và kem cà phê, bánh phồng hương chocolate...

Set ẩm thực 5 món có giá 2,2 triệu đồng/khách. Những phần trình diễn saxophone cũng góp phần làm bữa tiệc ngày 14/2 thêm ý nghĩa.

Với những ai yêu mến thành phố biển Saint Tropez (Pháp), hòn đảo nhỏ St. Barthélemy ở vùng biển Caribbean, hay Ibiza vùng Địa Trung Hải, P’TI Saigon (TP Thủ Đức) là điểm đến khó có thể bỏ qua.

Ngày Valentine sẽ càng đáng nhớ khi bạn cùng nửa kia thưởng thức ẩm thực trong không gian đẹp. Ảnh: Ptisaigon.

Nhà hàng có khuôn viên rộng 850 m2, sở hữu không gian theo phong cách Pháp. Lối thiết kế được chú trọng từng chi tiết từ bố cục, màu sắc của nhà hàng, đồ trang trí nội thất đến những dụng cụ nhỏ nhất.

Bầu không khí ấm cúng, thanh lịch cùng màn trình diễn trực tiếp với thanh âm du dương từ piano và violin sẽ giúp bữa tiệc tình yêu thêm phần cảm xúc.

Thịt cua Alaska, nhum biển, thạch hải sản, cá tuyết nấu chậm, trứng cá tầm Ossetra, tôm hùm Nha Trang,... là những hương vị nổi bật trong thực đơn Valentine có tên Jewellery of the Sea. Menu đặc biệt có mức giá 1.950.000 đồng/khách.

Nhìn chung, món ăn được đầu tư về cách trang trí, hương vị tương đối ổn, nguyên liệu tươi mới. Nhân viên phục vụ lịch sự, song thỉnh thoảng việc lên món hơi chậm.

Nhâm nhi món tráng miệng ngọt ngào

Đồ ngọt giúp bạn thỏa mãn vị giác, cải thiện tâm trạng và thư giãn. Đồng thời, những phần tráng miệng hấp dẫn, ngọt ngào có thể được xem là chất xúc tác lãng mạn cho tình yêu.

Sở hữu không gian sang trọng, thanh lịch và bầu không khí riêng tư, ấm cúng, Mia Premium Dessert (quận 1) chuyên phục vụ những món tráng miệng thơm ngon dưới sự kết hợp giữa bánh ngọt, kem cùng trái cây tươi.

Món tráng miệng ngày càng được nâng tầm. Ảnh: MiaPremiumDessert.

Mùa lễ tình nhân, tiệm ra mắt combo "HiRed Love - Cho tình yêu mãi đỏ". Phần bánh red velvet hình trái tim kết hợp dâu tây, phô mai tươi mềm mịn thoang thoảng hương chanh vàng. Thức uống hibiscus ngập tràn tình yêu với thành phần chính từ cốt trà hoa atiso kết hợp lục trà ủ lạnh, nhãn trái. This’ sour love là chiếc bánh nhiều lớp biểu trưng cho những cảm xúc khác nhau trong tình yêu.

Nhìn chung, bánh ngon, ít ngọt và tươi. Điểm nhấn của món tráng miệng tại tiệm là cách trang trí đặc sắc và tinh tế.

Buttery Cake & Cafe là một gợi ý khác nếu bạn đang cần tìm địa chỉ thưởng thức món tráng miệng ngon ở quận 1.

Quán sở hữu lối thiết kế theo phong cách châu Âu. Mùa lễ này, không gian thêm lôi cuốn với nến và hoa, bong bóng hình trái tim cùng sắc đỏ ngập tràn. Buổi hẹn hò tại không gian nhẹ nhàng mà không kém phần lãng mạn này có lẽ là món quà ý nghĩa với người thương của bạn.

Không gian được trang trí phù hợp với không khí mùa Valentine. Ảnh: Khomdicafe, Butterycake.

Với mô hình kết hợp giữa tiệm bánh và quán cà phê nên ngoài thực đơn đồ uống đa dạng, bạn còn có thể thưởng thức nhiều loại bánh khác nhau tại đây. Vào dịp lễ đặc biệt, quán thường có những sản phẩm đậm tính seasonal. Bộ sưu tập bánh Valentine phải kể đến Coco Raby, Red Valentine, Pink Heart.

Thưởng thức các loại nước uống được pha chế nhạt và thanh mát, dùng cùng bánh ngọt sẽ mang lại hiệu ứng hương vị hài hòa và dễ chịu.

Tiệc tráng miệng kích thích vị giác nhờ món ăn có vẻ ngoài đẹp mắt. Ảnh: Butterycake.

Thăng hoa cảm xúc với cocktail

Cocktail ngày càng trở nên quen thuộc với giới trẻ, trở thành một phần không thể thiếu trong những buổi hẹn. Không khí đầy ắp sự vui tươi và ấm áp tại các cocktail bar đánh thức từng cung bậc cảm xúc.

Với những ai đam mê ẩm thực, việc chậm rãi nhấm nháp một ly cocktail, “bóc tách” từng lớp hương vị được bartender pha theo khẩu vị cá nhân là trải nghiệm hấp dẫn.

Sở hữu concept xanh dương ấn tượng, Element Bar (quận 1) dẫn dắt các cặp đôi lạc lối vào một đại dương thu nhỏ. Thực đơn 2 món cocktail đặc biệt với vanilla extract từ Madagascar chỉ dành riêng cho Valentine năm nay.

Hẹn hò Valentine trong một không gian concept dòng chảy của nước. Ảnh: Elementbarsgn.

Tọa lạc tại lầu 2 của chung cư ở quận 1, my house mang đến bầu không khí trẻ trung, gợi cảm hứng bữa tiệc thân mật, thoải mái cho các cặp đôi. Nơi đây có máy chiếu cùng hệ thống âm thanh, ánh sáng hài hòa.

Không gian nổi bật phong cách industrial loft kết hợp nét hoài cổ và hiện đại của New York (Mỹ). Tiệm tựa như ngôi nhà nhờ tái hiện các góc quen thuộc gồm phòng khách, quầy bar, giường ngủ, bồn tắm...

Không gian đầy tính giải trí thu hút giới trẻ trải nghiệm. Ảnh: Myhousehcmc.

Thực đơn đồ uống dành riêng cho mùa Valentine thu hút với các tên gọi Dear My Muse, For My Man hay Cupid's Love. Dear My Muse là sự kết hợp của thành phần rum, dứa, syrup dừa và vải... For My Man mang hương vị đan xen giữa vodka, cream, white cacao liqueur, vanilla và choco syrup.

Hidden bar là nơi thú vị mà đôi bạn có thể cùng nhau tìm đến dịp Valentine. Ảnh: Rare Minihome.

Những quán bar ẩn mình giữa trung tâm thành phố cũng là điểm hẹn thú vị để các cặp đôi tìm đến. Rare Minihome - hidden bar ở khu Chợ Lớn (quận 5) là gợi ý đáng trải nghiệm.

Trong một không gian ấm cúng, dưới ánh nến lung linh huyền ảo, việc cùng nhau thưởng thức ly cocktail nồng nàn, đồ ăn hấp dẫn sẽ làm tăng gia vị ngọt ngào cho tình yêu của bạn.

Set ẩm thực đặc biệt phục vụ ngày Valentine giá 777.000 đồng/2 khách. Ngoài 2 ly cocktail đặc biệt, các cặp đôi có dịp cùng thưởng thức bánh mì bơ tỏi, potato chips, salad, beefsteak. Bữa tiệc kết thúc với món kem cháy Creme Brulee.