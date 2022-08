Âm nhạc giận dữ lên ngôi

Pop-punk đang bùng nổ trở lại. Nhiều nghệ sĩ nhiệt tình lăng xê phong cách nhạc chứa đựng nỗi buồn chán và giận giữ này.

Olivia Rodrigo, chủ nhân bản hit Good 4 U giành vị trí quán quân Billboard Hot 100, đã kết hợp với công chúa nhạc pop-runk Avril Lavigne trong chuyến lưu diễn mùa xuân ở Toronto, Canada. Ca khúc họ biểu diễn là Complicated.

Hover Like a Goddess - đĩa đơn mới nhất của Willow Smith - được xây dựng từ giai điệu trầm buồn đặc trưng của pop-runk, cho phép cô gái 21 thỏa sức thể hiện bản ngã khác biệt trong âm nhạc.

Ngay cả ngôi sao theo đuổi thể loại pop indie như Billie Eilish cũng phải cover siêu phẩm pop-runk bất hủ Misery Business của ban nhạc Paramore trên sân khấu đại nhạc hội Coachella.

Billie Eilish cover ca khúc Misery Business trên sân khấu Coachella. Ảnh: Pop Sugar.

"Tôi cực kỳ yêu nhạc pop-runk và emo", Rodrigo bày tỏ với Billboard hồi tháng 2. Cô nói thêm: "Khán giả đang khao khát những khoảnh khắc tràn đầy cảm xúc, ít sự trau chuốt trong câu từ. Vì vậy, độ phẫn uất của thể loại này thật sự lôi cuốn".

Theo SCMP nhận định, pop-punk đang bùng nổ trở lại với sự đứng đầu phong trào của những nghệ sĩ nữ.

Pop-punk không dành riêng cho nam giới

Pop-punk (hay punk-pop) là sự kết hợp của dòng nhạc punk rock và pop, thường có nhịp nhanh, tiếng guitar điện to và bóp méo, những thay đổi hợp âm mạnh với giai điệu ảnh hưởng từ pop.

Phong cách pop-punk đôi khi là chủ đề của những ca từ tương đối đơn giản và nhẹ nhàng, lột tả nỗi buồn chán và mối tình lãng mạn tuổi thiếu niên.

Mặc dù nổi lên ở thập niên 1970, từ cuối những năm 1990 đến đầu năm 2000 mới là thời đỉnh cao của dòng nhạc này. Những siêu hit pop-runk đời đầu đều do nam giới thống trị trên các bảng xếp hạng âm nhạc. Green Day, The Offspring, Blink-182 và Sum 41 được cho là những ban nhạc nổi tiếng nhất của thể loại.

Trong dòng chảy và sự thay đổi của pop-runk, The Runaways và Blondie tạo ra sự khác biệt. Họ chứng minh rằng phụ nữ đủ khả năng thể hiện tốt chất nhạc mang tính hòa trộn đặc sắc nói trên.

Và bước sang thế kỷ 21, nữ ca sĩ Avril Lavigne được công nhận là biểu tượng mới của pop-runk với hàng loạt ca khúc ăn khách như Complicated, Sk8er Boi, Under My Skin, The Best Damn Thing, Boyfriend...

Avril Lavigne là biểu tượng của dòng nhạc pop-runk ở thập niên 2000. Ảnh: Billboard.

Theo SCMP, sự bùng nổ trở lại của pop-runk được thúc đẩy bởi thế hệ nghệ sĩ năng động, háo hức trải nghiệm những dòng nhạc khác biệt và không tỏ ra thờ ơ với mọi ngóc ngách trong âm nhạc.

Mike Damante, tác giả cuốn Hey Suburbia: A Guide to the Emo/Pop-Punk Rise, nhận định: "Nghệ sĩ trẻ chịu ảnh hưởng của tất cả thể loại nhạc khác nhau và không ngần ngại làm mới chất liệu cũ, bởi vì người hâm mộ cũng cởi mở đón nhận cảm giác mới lạ".

Pop-punk đi thẳng vào cảm xúc người nghe, những cảm xúc tức thì này đặc biệt gây được ảnh hưởng với phụ nữ - từ ban nhạc tiên phong The Go-Go's, đến cái tên đại diện cho thế hệ gen Z, Olivia Rodrigo.

"Tôi gặp nhiều vấn đề sức khỏe, tinh thần trong suốt cuộc đời. Do vậy, nhiều bài hát của tôi chứa ngôn từ u ám. Chúng tôi thích giai điệu ngập tràn sức sống, hấp dẫn, nhưng phải pha vào đó chút u tối trữ tình để mang lại sự cân bằng", thành viên Jane Wiedlin của The Go-Go's chia sẻ.

Khi gen Z hát nhạc giận dữ

Laura Goode, chuyên gia nghiên cứu về nữ quyền, giới tính và tình dục thuộc Đại học Stanford (Mỹ), tin Olivia Rodrigo và Billie Eilish thổi làn gió mới vào pop-runk thông qua Good 4 U hay Happier Than Ever.

Không đơn thuần rằng chỉ mượn pop-runk để bày tỏ cảm xúc như các thế hệ trước, lớp nghệ sĩ gen Z tận dụng thể loại nhạc này để biểu lộ sự phẫn nộ, tức giận và làm sáng tỏ sự tức giận đó.

Đơn cử như lần xuất hiện ở Glastonbury Festival (Anh) cuối tháng 6, Rodrigo đã thể hiện ca khúc nhạy cảm F* You của Lily Allen sau khi Tòa án Tối cao lật lại phán quyết bảo vệ quyền phá thai Roe v. Wade. Rodrigo nói cô "kinh hãi" khi người Mỹ bị mất quyền phá thai theo hiến pháp.

Phó giáo sư nghiên cứu về giới tính và phụ nữ tại Đại học Illinois Urbana-Champaign, Mimi Thi Nguyen, lại thấy rằng trong khi rất nhiều dòng nhạc khác nhau tạo ra cơn thịnh nộ và thất vọng, pop-runk vẫn là thể loại lột tả những cảm xúc đó một cách chân thật nhất.

Olivia Rodrigo biểu diễn trên sân khấu Glastonbury Festival ở Anh ngày 25/6. Ảnh: Techradar.

Sự táo bạo của pop-runk cũng thay cho công cụ để phụ nữ kiểm tra lại, và giải tỏa cảm xúc bản thân trước các vấn đề xã hội mang tính thời sự, theo SCMP.

Hồi tháng 7/2021, Willow Smith có những chia sẻ tương tự trên Nylon: "Rất nhiều vấn đề xã hội khiến mọi người chỉ muốn gầm gừ, thét lên và bộc lộ quan điểm cá nhân. Pop-runk đích thực là phương tiện tốt nhất để làm việc đó".

Trong bối cảnh hiện nay, pop-runk còn biểu đạt lòng tự ái của phụ nữ trước những tiêu chuẩn khắt khe về ngoại hình mà số đông đã mặc định từ lâu. Như Rodrigo đã bày tỏ trong bài hát Jealousy Jealousy: Mọi người thường chỉ ca tụng "hàm răng trắng như giấy và cơ thể hoàn hảo" của những nhân vật hoạt động trên TikTok, Instagram.

SCMP tin rằng ở góc độ rộng hơn, làn sóng pop-punk cũng nói lên sự kiên cường của phụ nữ trong việc khẳng định giá trị bản thân, giúp họ được lắng nghe hơn. Thành công từ các sản phẩm pop-runk của Rodrigo, Eilish và Smith đã minh chứng cho điều đó.

"Phụ nữ trẻ tạo ra những bản nhạc giận dữ. Dù không phải khán giả nào cũng muốn nghe, nghệ sĩ nữ vẫn tiếp tục làm điều đó và sẽ không dừng lại", phó giáo sư Mimi Thi Nguyen đưa ra kết luận.