Alok - DJ top 4 thế giới sắp diễn ở Việt Nam có gì đặc biệt?

Không phải tự nhiên mà DJ Alok trở thành “con cưng” trong làng nhạc điện tử khi được cả giới chuyên môn và người hâm mộ đánh giá cao.

Lớn lên trong một gia đình có truyền thống âm nhạc, Alok sớm dành sự yêu thích đặc biệt cho lĩnh vực nghệ thuật này. Anh miệt mài tìm hiểu cách tạo ra những giai điệu và khiến chúng trở nên sôi động.

Từ nghệ sĩ vô danh đến ngôi sao EDM

Năm 12 tuổi, cơ hội biểu diễn đầu tiên đến với Alok. Từ đây, anh đã góp nhặt rất nhiều đam mê và sự hiểu biết về âm nhạc. Cùng với anh trai sinh đôi, Alok biểu diễn tại một bữa tiệc nhỏ. Kể từ đó, hai người bắt đầu hành trình chinh phục khắp các sân khấu tại Brazil.

Alok xuất thân trong gia đình có truyền thống âm nhạc.

Năm 19 tuổi, Alok bắt đầu tự thực hiện những dự án cá nhân. Khi ấy, anh mới thật sự tìm được chỗ đứng trong làng nhạc điện tử Brazil nhờ tài năng. Với loạt tác phẩm đình đám như Never let me go, Big jet plane, On & on, Ocean, All the lies, anh trở thành biểu tượng EDM ở Brazil và hai lần liên tiếp đạt danh hiệu “DJ xuất sắc nhất Brazil”.

Alok hai lần liên tiếp đạt danh hiệu “DJ xuất sắc nhất Brazil”.

Từ Brazil, DJ Alok nhanh chóng vươn ra thế giới. Tạp chí uy tín trong làng nhạc điện tử DJ Mag dành cho anh vị trí thứ 4 trong Top 100 DJ thế giới. Những năm gần đây, cái tên Alok liên tục xuất hiện ở Mỹ, Bỉ, Anh, Hàn Quốc, Trung Quốc… thông qua các dự án hợp tác, lễ hội âm nhạc và hoạt động lưu diễn.

Anh còn được tựa game nổi tiếng Free Fire mời trở thành nhân vật game vì độ nổi tiếng tại châu Á. Bên cạnh đó, anh từng được vinh danh trong Forbes Under 30 nhờ danh sách thành tích dày đặc của mình.

Alok là cái tên quen thuộc tại các sự kiện âm nhạc lớn ở Mỹ, Bỉ, Anh, Hàn Quốc, Trung Quốc…

Ghi điểm với những sân khấu âm nhạc ấn tượng

Vì đâu chàng DJ người Brazil này lại nhận được nhiều sự yêu thích đến vậy? Câu trả lời nằm ở phong cách âm nhạc của anh.

Nhiều người gọi Alok bằng biệt danh “phù thủy âm nhạc” khi biến tấu các giai điệu trở nên sôi động và lôi cuốn. Bản phối tài tình cũng lọt mắt xanh của những ca sĩ tầm cỡ thế giới như Dua Lipa, John Legend, Zara Larsson…

Alok mang đến phong cách âm nhạc khác biệt.

Trên Spotify, DJ Alok là nghệ sĩ Brazil có nhiều lượt nghe nhất. Đặc biệt, bản nhạc Hear me now đạt hơn 500 triệu lượt nghe, playlist “This is Alok” cũng được nhiều người nghe thứ 2 trên thế giới. Các bản phối của anh thiên về pop - một chất liệu nhạc từng bị giới DJ đánh giá là khá phổ thông. Nhưng chính điều này lại đưa Alok tiếp cận với mainstream thay vì chỉ nằm yên trong underground.

Khác với các DJ nằm trong top của DJ Mag, sản phẩm của Alok khéo léo sử dụng âm hưởng quê nhà Brazil. Kết hợp các yếu tố của tech-house với ảnh hưởng tối giản nhất từ bass house, bass Brazil nổi bật với các đường bass sâu và mạnh mẽ.

Ở mỗi sân khấu, Alok luôn khiến bầu không khí như trở nên bùng nổ với phong cách biểu diễn của mình. Anh trở thành khách mời được yêu thích tại những sân khấu lớn, trước hàng triệu khán giả vì khả năng khuấy động đám đông. Dù là những sân khấu lớn như Tomorrowland, Villa Mix, Free Fire World Series, anh luôn có cách đưa âm nhạc của mình chạm đến trái tim, kể cả những người không phải một EDM’s lover.

Nam DJ được yêu thích bởi khả năng hoạt náo, làm chủ sân khấu.

Sau các hoạt động tại một loạt quốc gia châu Á, DJ Alok lại khiến fan Việt Nam xôn xao trước thông tin sẽ đặt chân đến Hà Nội trong khuôn khổ sự kiện Happy Bee 12.

Happy Bee là chương trình nhạc hội thường niên do trường Cao đẳng FPT Polytechnic tổ chức, được biết đến với dàn lineup nổi tiếng và chất lượng không thua kém các sự kiện âm nhạc tầm cỡ. Năm nay, chương trình sẽ có thêm sự xuất hiện của các DJ, hứa hẹn đem đến không khí bùng nổ như một lễ hội âm nhạc quốc tế.