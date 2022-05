Album mới của BTS bị kêu gọi tẩy chay

Fan kêu gọi BTS loại bỏ "Filter", ca khúc do Bobby Chung sáng tác, ra khỏi album "Proof". Bobby Chung từng bị điều tra vì quay lén, tấn công tình dục bạn gái.

Nhóm nhạc nam BTS dự kiến phát hành album mới Proof vào ngày 10/6 - 3 ngày trước dịp kỷ niệm 9 năm ra mắt của nhóm.

Proof là album tuyển tập đầu tiên của BTS. Album được quảng bá như sản phẩm âm nhạc tái hiện quá trình hoạt động của nhóm nhạc nam từ thời điểm gia nhập giới giải trí đến bây giờ. Proof đồng thời "mở ra chương mới cho sự nghiệp của BTS sau 10 năm trình diễn".

Tuy nhiên, bên cạnh làn sóng ủng hộ đông đảo, một số người hâm mộ BTS kêu gọi tẩy chay Proof vì trong album chứa bài hát được viết bởi Bobby Chung (Autumn Vacation), nam nhạc sĩ bị nghi ngờ tấn công tình dục bạn gái cũ và quay lén video nhạy cảm bất hợp pháp.

Một số khán giả kêu gọi tẩy chay album Proof của BTS vì có ca khúc do Bobby Chung sáng tác. Ảnh: Naver.

Nhạc sĩ vướng cáo buộc tấn công tình dục

Bobby Chung tên thật là Chung Dae Wook. Anh là một trong số nhà soạn nhạc đứng sau Filter, ca khúc solo theo phong cách Latin phát hành vào năm 2020 của thành viên Ji Min. Một số ca khúc khác của BTS có anh tham gia sáng tác gồm 34340, Love Maze, Home, I’m Fine, Answer: Love Myself...

Chung hiện bị xét xử sau khi bạn gái cũ của anh, cô Song, đệ đơn kiện. Năm 2020, chương trình News Desk của đài MBC đưa tin Song buộc tội Chung với nhiều tội danh khác nhau bao gồm lén đánh thuốc mê, quay phim bất hợp pháp và thực hiện hành vi tấn công tình dục. Theo The Korea Times, Song quyết định tự tử sau khi lên tiếng tố cáo Chung.

Trong nhiều năm qua, BTS thường xuyên truyền tải thông điệp xóa bỏ bạo lực, phòng chống phân biệt đối xử thông qua sản phẩm âm nhạc, bài phát biểu, câu trả lời phỏng vấn của nhóm. Do vậy, nhiều người hâm mộ khẳng định việc công ty đưa Filter vào album sắp tới của BTS là hành động không phù hợp.

Người hâm mộ cho rằng nhóm nên loại bỏ Filter ra khỏi Proof để thể hiện sự chân thành của mình. Theo họ, danh tiếng của BTS có thể chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nếu nhóm và công ty quản lý của nhóm, BigHit Music, quyết định giữ ca khúc lại trong album.

Trước đó, BigHit Music cho biết 7 thành viên BTS là người quyết định bài hát nào được đưa vào Proof. Trả lời giới truyền thông Hàn Quốc, BigHit Music chia sẻ rằng họ không có gì để nói về tranh cãi đang diễn ra.

Nhận xét này được ví như hành động "đổ thêm dầu vào lửa". Nhiều người hâm mộ tỏ ra phẫn nộ. Họ chỉ trích công ty là "vô trách nhiệm".

"Im lặng có thể được hiểu như ngầm chấp thuận. Tôi hy vọng Filter không nằm trong danh sách ca khúc được biểu diễn tại bất kỳ buổi hòa nhạc nào của BTS", The Korea Times trích dẫn bình luận của một người hâm mộ.

Người hâm mộ khác viết: "Tôi sẽ không chi đồng nào cho album sắp tới, bởi vì tôi không muốn giúp một người đàn ông đã dồn người phụ nữ khác đến cái chết thuê đại diện pháp lý để bào chữa cho anh ta".

"Tôi sẽ rất thất vọng nếu BTS và BigHit Music tiếp tục im hơi lặng tiếng. Họ nên biết họ có sức ảnh hưởng như thế nào", khán giả nhận xét.

Khán giả cho rằng ca khúc do Bobby Chung sáng tác có thể tác động lớn tới danh tiếng BTS. Ảnh: Naver.

Album tái hiện quá trình hoạt động của nhóm

Trước khi phát hành Proof, BTS tiết lộ danh sách ca khúc trong album lần này. Bên cạnh loạt bài hát góp phần làm nên tên tuổi nhóm nhạc nam, album còn có sự xuất hiện của 3 ca khúc mới.

Theo BigHit Music, trong Proof gồm tổng cộng 3 CD tổng hợp những ca khúc "phản ánh suy nghĩ, ý tưởng của các thành viên về quá khứ, hiện tại và tương lai của BTS".

Yet To Come (The Most Beautiful Moment) là bài hát chủ đề trong Proof. Nhóm dự kiến phát hành MV cho ca khúc vào ngày ra mắt album. Tên bài hát gợi nhắc tới series album The Most Beautiful Moment In Life của nhóm. Đây được coi như chuỗi sản phẩm âm nhạc đánh dấu khoảnh khắc đột phá trong sự nghiệp của BTS vào năm 2015 và 2016.

Bên cạnh đó, CD 1 trong Proof bao gồm bài hát Born Singer phát hành năm 2013 của BTS. Đây là ca khúc remake từ bài hát Born Sinner ra mắt năm 2013 của J. Cole. Phiên bản chính thức do BTS biểu diễn chưa từng xuất hiện trong bất kỳ album hay nền tảng nhạc số nào. Một số bài hát khác chưa được phát hành chính thức của BTS cũng xuất hiện trong album lần này.

CD 2 trong Proof bao gồm ca khúc Run BTS. Bài hát trùng tên với một chương trình thực tế nổi tiếng có sự góp mặt của nhóm.

CD 3 của Proof chứa phiên bản thay thế, bản demo của những bài hát được người hâm mộ BTS yêu thích nhất. Bên cạnh một số ca khúc chưa phát hành như Young Love và Quotation Mark, CD còn có For Youth, ca khúc mới được sáng tác dành riêng cho người hâm mộ nhóm. Đây là bài hát duy nhất trong CD 3 có mặt trên nền tảng nhạc số.