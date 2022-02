Album Kpop là mối đe dọa với môi trường

Kpop thực hiện những bước đầu tiên để bảo vệ môi trường bằng cách giảm thiểu nhựa dùng một lần, tăng cường sử dụng nguyên liệu thân thiện.

Lễ trao giải Gaon Chart lần thứ 11 được tổ chức tại sân vận động Jamsil vào ngày 27/1. Nhằm giảm bớt lượng rác thải nhựa sử dụng một lần, đơn vị tổ chức của sự kiện - Hiệp hội Nội dung Âm nhạc Hàn Quốc (KMCA) - phân phát chai nước giấy thân thiện với môi trường cho tất cả nghệ sĩ và khán giả có mặt ở lễ trao giải.

3 MC của sự kiện là Do Young (NCT), Si Eun (STAYC) và ngôi sao truyền hình Jaejae đã giới thiệu ngắn gọn về chiến dịch bảo vệ môi trường của KMCA, dù không có nhiều thông tin chi tiết được đưa ra tại thời điểm đó.

Theo Choi Kwang Ho, Tổng thư ký của KMCA, lễ trao giải âm nhạc Gaon Chart chỉ là khởi đầu của chiến dịch bảo vệ môi trường.

"Kể từ năm nay, chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để giải quyết vấn đề môi trường thông qua hợp tác cùng công ty giải trí, người hâm mộ và chính phủ", Choi Kwang Ho chia sẻ trong cuộc phỏng vấn cùng The Korea Times.

Ông cho biết ngành công nghiệp Kpop đang xem xét nhiều phương thức khác nhau để đạt được mục tiêu liên quan tới môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp (ESG). Trong tương lai, KMCA dự định gửi gắm thông điệp về bảo vệ môi trường tại tất cả sự kiện họ tổ chức.

Mối đe dọa từ album Kpop

Cho đến hiện tại, ngành công nghiệp Kpop vẫn ở giai đoạn khởi đầu trong việc đạt được tính thân thiện với môi trường.

Một số nghệ sĩ Kpop bắt đầu phát hành album mang tính thân thiện với môi trường. Ảnh: Naver.

Trước đó, vô số người hâm mộ Kpop lên tiếng yêu cầu chuyên gia trong ngành đưa ra nhiều nỗ lực hơn để bảo vệ môi trường. Vào tháng 12/2021, khoảng 10.000 người hâm mộ Kpop từ 83 quốc gia đã kêu gọi các công ty giải trí hàng đầu tham gia cuộc chiến chống biến đổi khí hậu ở hội nghị Phát triển bền vững trong giải trí Hàn Quốc . Hội nghị được tổ chức tại Quốc hội.

Thay mặt cho cộng đồng fan Kpop, nhà hoạt động Lee Da Yeon của Kpop4Planet - tổ chức hành động vì môi trường do người hâm mộ điều hành - nhấn mạnh rằng ngành công nghiệp Kpop nên có trách nhiệm hơn trong việc giải quyết các vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu, đặc biệt khi vấn đề này gây ảnh hưởng nghiêm trọng trên toàn thế giới.

"Kpop sẽ không thể tồn tại trên một hành tinh chết", Lee khẳng định.

Tương tự với lễ trao giải Gaon Chart Music Awards, đã có một số thay đổi rõ rệt trong vấn đề bảo vệ môi trường tại Kpop. Một ví dụ điển hình là cách các công ty giải trí sản xuất album.

Trên thực tế, album Kpop thường bị coi như mối đe dọa lớn đối với môi trường, khi hầu hết album được sản xuất bằng nhựa. Năm 2021, giới truyền thông đưa tin tổng doanh số của 400 album Kpop phổ biến nhất đã chạm mốc gần 60 triệu bản, làm dấy lên lo ngại về vấn đề bảo vệ môi trường.

Trong bối cảnh đó, vào tháng 12/2021, YG Entertainment quyết định sử dụng giấy thân thiện với môi trường được chứng nhận bởi Hội đồng Quản lý Rừng (FCS) và giấy tạo ra ít carbon để sản xuất TO INFINITY, album thứ 3 của Mino (Winner). Ngoài ra, trong quá trình in ấn, YG thay thế mực thông thường thành mực đậu nành, qua đó giảm thiểu việc sử dụng hóa chất như benzol và isopropyl alcohol (IPA). YG cho biết họ sẽ thực hiện điều tương tự với album THE SECOND STEP : CHAPTER ONE phát hành vào ngày 15/2 sắp tới của nhóm nhạc nam Treasure.

IST Entertainment, công ty quản lý của Apink và The Boyz, đã có bước tiến mới trong việc giải quyết vấn đề môi trường. Cụ thể, IST quyết định thực hiện phiên bản kỹ thuật số cho album Chronograph ra mắt vào tháng 1 của nhóm nhạc nam Victon. Phương án của IST không chỉ nhận đánh giá tích cực từ người hâm mộ toàn cầu, mà còn đề xuất giải pháp mới để Kpop có thể giảm thiểu tác động của album tới môi trường.

BTS cũng là một trong những ngôi sao đi đầu phong trào bảo vệ môi trường. Năm 2021, trong khóa họp thứ 76 tổ chức tại New York của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, nhóm đã mặc bộ vest được thiết kế bởi RE;CODE, thương hiệu thời trang thân thiện với môi trường do Kolon Industries FnC điều hành.

Nhóm nhạc nữ BlackPink, đại sứ Quan hệ công chúng tại Hội nghị Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 26 (COP26), kêu gọi mọi người hành động để ngăn chặn khủng hoảng khí hậu trên chương trình Dear Earth. Ngoài ra, nữ ca sĩ Chuu (Loona) cũng hợp tác với DIA TV và thành lập kênh đăng tải video Save the Earth, Chuu Can Do It. Sử dụng sức ảnh hưởng của bản thân, nữ ca sĩ thường quảng bá và khuyến khích các hoạt động thân thiện với môi trường.

Nghệ sĩ Kpop sử dụng sức ảnh hưởng để kêu gọi bảo vệ môi trường. Ảnh: Naver.

Kpop cần thêm thời gian

Chia sẻ với The Korea Times, Cedarbough Saeji - giáo sư Hàn Quốc và Đông Á học tại Đại học Quốc gia Pusan, cho rằng còn nhiều vấn đề cần được giải quyết. Theo cô, công ty giải trí Kpop có thể tăng cường tính bền vững môi trường tại hầu hết lĩnh vực kinh doanh của họ, từ tổ chức lưu diễn cho đến bán vật phẩm Kpop.

"Khi ngôi sao Kpop tổ chức chuyến lưu diễn toàn cầu, công ty có thể đề xuất một số yêu cầu với địa điểm tổ chức. Vì nghệ sĩ của họ có khả năng thu hút lượng lớn khán giả, nên đơn vị tổ chức sẽ điều chỉnh theo yêu cầu họ đưa ra. Do đó, họ có thể cung cấp cây nước nóng lạnh nhằm ngăn người hâm mộ mua chai nước sử dụng một lần, trang bị thêm hệ thống đèn tiết kiệm, cải thiện khả năng sưởi ấm và làm mát, hay thậm chí sử dụng điện từ nguồn năng lượng bền vững như mặt trời và gió", cô chỉ ra.

Một số người trong ngành lo ngại rằng các phương án điều chỉnh có thể làm giảm chất lượng concert, nhưng Saeji không đồng ý với suy nghĩ này. Trên thực tế, nhiều nghệ sĩ ở nước ngoài đã thành công tổ chức concert vừa thân thiện với môi trường, vừa có chất lượng cao.

Ví dụ điển hình là ban nhạc rock người Anh Coldplay với các chuyến lưu diễn hạn chế khí thải carbon. Trong chuyến lưu diễn năm 2022, ban nhạc dự định cung cấp năng lượng cho chương trình bằng cách để khán giả đi xe đạp phát điện và trồng một cây cho mỗi vé bán được.

Saeji bổ sung rằng vật phẩm Kpop cũng cần có sự cải thiện. Cô nói: "Áo phông và túi vải có thể được làm từ bông hữu cơ. Và tôi tin rằng NFT không được trở thành một phần của ngành công nghiệp Kpop, khi số năng lượng bị lãng phí để khai thác NFT gây ảnh hưởng rất lớn tới môi trường".

Ngoài ra, Saeji cho rằng việc công ty giải trí xây dựng văn hóa thân thiện với môi trường cũng là yếu tố quan trọng.

Cô giải thích: "Chuyện công ty giải trí công bố các phương pháp bảo vệ môi trường là quan trọng, vì điều này có thể khiến người hâm mộ tin rằng ngành công nghiệp đang cố gắng cải thiện và giúp đỡ môi trường".

Một số phương án hữu dụng được Saeji đưa ra gồm tổ chức họp báo trên nền tảng trực tuyến để hạn chế di chuyển một cách không cần thiết, giảm thiểu số chuyến bay khi lưu diễn, tăng cường sử dụng năng lượng bền vững, hay lắp đặt các tấm pin mặt trời trên tòa nhà trụ sở.

Theo Saeji, Kpop cần chứng minh rằng ngành công nghiệp đang trong quá trình bảo vệ môi trường. Tổng thư ký Choi của KMCA cho biết ngành công nghiệp nhận thức rõ về sức ảnh hưởng của họ trên quy mô toàn cầu.

Sự tăng trưởng trong doanh thu của album Kpop khiến nhiều khán giả cảm thấy lo ngại. Ảnh: Naver.

"Dù tác động của ngành công nghiệp Kpop đến môi trường không lớn bằng các ngành khác, chẳng hạn ngành sản xuất xe, nhưng chúng tôi nhận thức rõ về tầm ảnh hưởng toàn cầu của Kpop. Trên thực tế, hầu hết công ty lớn như HYBE, SM Entertainment và JYP Entertainment đang làm việc chăm chỉ để tìm ra giải pháp giúp họ hoạt động một cách thân thiện với môi trường", Choi nói.

Tuy vậy, Choi cho rằng ngành công nghiệp Kpop cần thêm thời gian để thay đổi hoàn toàn.

Choi tiết lộ rằng KMCA đang lên kế hoạch tạo ra bảng xếp hạng mới trên Gaon, với tiêu đề dự kiến là "bảng xếp hạng sạch". Bảng xếp hạng này được sử dụng để xếp hạng album Kpop dựa trên mức độ thân thiện với môi trường.

"Loại biểu đồ hiếm thấy ở trên thế giới này sẽ giúp chúng tôi đạt được mục tiêu về môi trường của mình. Đặc biệt, chúng tôi đang có kế hoạch tổ chức một loạt sự kiện, chẳng hạn như concert với sự tham gia của ngôi sao Kpop, nhằm thúc đẩy tính bền vững, tận dụng sức mạnh của Kpop để phục vụ cho mục đích tốt", Choi chia sẻ.