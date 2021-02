Ailee phát hành MV nhạc phim

MV ca khúc "In Memory" do nữ ca sĩ Ailee thể hiện đã ra mắt. Đây là bài hát chủ đề của bộ phim "Way Station".

Ngày 7/2, Naver đưa tin MV ca khúc In Memory do nữ ca sĩ Ailee thể hiện đã được đăng tải trên kênh Rocket3 Entertainment. In Memory là bài hát chủ đề của bộ phim Way Station. Trong MV, những hình ảnh ghi lại quá trình Ailee thu âm ca khúc được lồng ghép với nhiều trích đoạn từ bộ phim. Đối lập với những hình ảnh được bao phủ bởi sắc xanh cây lá từ phim, phần xuất hiện của Ailee chỉ giản dị hai màu đen trắng. In Memory là bản ballad nhẹ nhàng, phù hợp với giọng ca da diết của Ailee. Lời bài hát kể về một bóng hình đã in sâu vào tâm trí ta và không thể xóa mờ. Cảm giác nhớ nhung da diết ấy cũng là âm hưởng chính của bộ phim. Hình ảnh Ailee xuất hiện trong MV In Memory. Ảnh: YouTube. Way Station thuộc thể loại chính kịch, lãng mạn, có sự góp mặt của Kim Dong Jun và Kim Jae Kyung. Phim xoay quanh Seung Hyun (Kim Dong Jun), một người đàn ông mắc chứng Alzheimer, và Ji Ah (Kim Jae Kyung) - cô gái mang trong mình căn bệnh nan y. Ngày qua ngày, bất chấp ký ức của Seung Hyun đã nhạt nhòa vì căn bệnh, Ji Ah vẫn tìm mọi cách để anh nhớ về mình. Tình yêu đã nảy sinh giữa hai con người không may bị đặt vào hoàn cảnh trớ trêu ấy. Phim dự kiến phát hành vào ngày 18/2. Thần tượng Kpop kể bị lừa dối tình cảm Theo Mydaily, nhiều thần tượng như Ailee, Henry Lau... đều bị lừa dối tình cảm, phải chịu đựng tổn thương.

Anh Phan