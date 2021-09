Ai là hình mẫu của nhân vật Chí Phèo?

2. Nhan đề tác phẩm Chí Phèo từng được đổi tên mấy lần? 2

3

4

5 Theo SGK Ngữ văn 11 tập 1, NXB Giáo dục, truyện ngắn Chí Phèo nguyên có tên là Cái lò gạch cũ, khi in thành sách lần đầu (NXB Đời mới, Hà Nội, 1941), NXB tự ý đổi tên là Đôi lứa xứng đôi. Đến khi in lại trong tập Luống cày (do Hội Văn hóa cứu quốc xuất bản, Hà Nội, 1946), tác giả đặt lại tên là Chí Phèo. Ảnh: Tần Tần.