Ai giàu nhất nhóm nhạc One Direction?

5 thành viên của One Direction đều sở hữu khối tài sản lớn, dao động khoảng 70-80 triệu USD.

Theo SCMP, kể từ khi bắt đầu tham gia The X Factor mùa thứ 7 vào năm 2010, One Direction đã trở thành nhóm nhạc được người hâm mộ trên toàn thế giới yêu mến và là ngôi sao gắn liền với tuổi trẻ của không ít người.

Tính đến năm 2020, nhóm đã bán được 70 triệu đĩa, giành gần 200 giải thưởng, bao gồm 7 giải Brit (giải thưởng âm nhạc thường niên của Công nghiệp ghi âm Anh, tương đương với Grammy của Mỹ) và 6 giải âm nhạc Billboard.

Ở The X Factor, dù chỉ đứng ở vị trí thứ ba chung cuộc nhưng One Direction vẫn là nhóm nhạc nổi tiếng khắp thế giới, là một trong những nhóm nhạc nam có nhiều ấn phẩm bán chạy nhất mọi thời đại.

One Direction đã bán được 70 triệu đĩa, giành gần 200 giải thưởng, bao gồm 7 giải Brit và 6 giải âm nhạc Billboard tính đến năm 2020. Ảnh: SCMP.

Sau sự ra đi của Zayn Malik và sự gián đoạn vô thời hạn của nhóm, những thành viên khác trong One Direction cũng đường ai nấy đi. Tuy nhiên, khán giả vẫn trông đợi rằng trong tương lai, họ tái hợp.

Harry Styles nắm giữ nhiều bất động sản giá trị

Theo SCMP, Harry Styles đang sở hữu khối tài sản trị giá 80 triệu USD . Tính đến nay, nam ca sĩ đã phát hành hai album solo gồm Harry Styles vào năm 2017 và Fine Line vào năm 2019. Vé buổi hòa nhạc cho chuyến lưu diễn album cùng tên của anh vào năm 2017 đã bán hết chỉ trong vài giây. Vì ảnh hưởng của đại dịch, chuyến lưu diễn thứ hai của anh có tên Love on Tour đã phải hoãn lại.

Harry Styles không chỉ kiếm được nhiều tiền từ công việc nghệ thuật mà còn là người kiếm được khoản sinh lời không nhỏ từ nhiều bất động sản giá trị. Tháng 9/2020, nam ca sĩ mua căn nhà thứ ba ở Hampstead (London). Hai căn nhà trước đó của anh cũng nằm trên con phố này. Có nguồn tin cho rằng Harry Styles dự định gộp ba bất động sản thành một.

Harry Styles là người sở hữu khối tài sản lớn nhất One Direction. Ảnh: SCMP.

Ngoài ra, thành viên One Direction sở hữu một căn hộ ở Tribeca (New York) - ngôi nhà nằm cùng tòa nhà với Ryan Reynolds và Blake Lively.

Trước đây, Harry Styles là chủ nhân của căn biệt thự ở miền Tây Hollywood trị giá 6 triệu USD . Tuy nhiên, anh đã bán nó vào năm 2019. Năm 2016, nam ca sĩ cũng bán căn biệt thự ở Beverly Hills với giá 3,1 triệu USD .

Zayn Malik hoạt động song song nhiều lĩnh vực

Zayn Malik là người đứng vị trí thứ hai trong nhóm với khối tài sản trị giá 75 triệu USD . Kể từ khi rời nhóm vào năm 2016, Malik đã phát hành nhiều album solo bao gồm Mind of Mine. Nổi bật nhất trong sự nghiệp âm nhạc của Malik là những lần hợp tác với hãng sản xuất những bài nhạc phim, điển hình như sự kết hợp của Malik với 50 Shades Darker, Aladdin.

Ngoài lĩnh vực âm nhạc, Zayn Malik còn ghi dấu ấn trong giới thời trang. Anh từng xuất hiện trong danh sách BoF500 của Business of Fashion vào năm 2016 (500 người có có ảnh hưởng đến nền công nghiệp thời trang đến từ khắp nơi trên thế giới).

Năm 2017, nam ca sĩ phát hành bộ sưu tập của riêng mình với sự kết hợp cùng Versace mang tên ZaynxVersus. Ngoài ra, Zayn Malik hợp tác với nhà thiết kế giày Giuseppe Zanotti phát hành dòng giày thể thao và giày cao cổ mang tên Giuseppe for Zayn.

Zayn Malik có niềm đam mê yêu thích với siêu xe. Ảnh: SCMP.

Malik có niềm yêu thích lớn với siêu xe. Tính đến hiện tại, anh sở hữu bộ sưu tập xe hơi ấn tượng gồm Bentley Continental GT, Porsche Cayenne và Ferrari 458 Italy.

Bên cạnh sự nghiệp, chuyện tình cảm của Malik cũng là chủ đề được quan tâm. Ngày 23/9/2020, Malik và Gigi Hadid chào đón con đầu lòng.

Liam Payne chịu chi

Liam Payne là chủ nhân khối tài sản trị giá 70 triệu USD . Là một trong những nhạc sĩ chính của One Direction, Payne tiếp tục công việc của mình với tư cách là nhà sản xuất âm nhạc với tên gọi Big Payno hoặc Payno và sản xuất ra nhiều sản phẩm âm nhạc cho Cheryl Cole vào năm 2014. Sau đó, Payne thành lập công ty Hampton Music Limited.

Liam Payne là người có đời sống tình cảm khá phức tạp. Nam ca sĩ đã qua lại với nhiều phụ nữ trong khoảng thời gian ngắn. Ngày mới nổi tiếng, Payne hẹn hò Sophia Smith, sau đó, anh công khai chuyện tình và có con chung với Cheryl Cole. Ngoài ra, Liam Payne từng dính nghi vấn hẹn hò với Naomi Campbell.

Năm 2019, nam ca sĩ chi 4,17 triệu USD để mua nhẫn cầu hôn người mẫu Maya Henry. Tuy nhiên, tới tháng 6/2021, Liam Payne xác nhận chia tay người đẹp.

Liam Payne chi 4,17 triệu USD để mua nhẫn cầu hôn người mẫu Maya Henry. Ảnh: SCMP.

Gần đây, khán giả cho rằng có khả năng nam ca sĩ và bạn gái đã quay lại khi cả hai thường check-in trong căn biệt thự ở Buckinghamshire (Anh) trị giá 6,9 triệu USD .

Giống đa số thành viên khác của One Direction, Liam Payne cũng sở hữu nhiều bất động sản giá trị. Anh từng là chủ của dinh thự trị giá 10,75 triệu USD ở Malibu (California). Sau đó, nam ca sĩ mua căn biệt thự ở Surrey (Anh) trị giá 7,2 triệu USD . Tới năm 2020, 2021, Liam Payne đã bán cả hai bất động sản trên.

Louis Tomlinson tích cực làm từ thiện

Sở hữu khối tài sản ước tính khoảng 70 triệu USD giống Liam Payne là Louis Tomlinson. Trước khi One Direction tạm ngừng hoạt động vào tháng 3/ 2016, Tomlinson đã thành lập hãng thu âm là Triple Strings Limited trực thuộc Simon Cowell's Syco Entertainment.

Ngoài vai trò ca sĩ, Tomlinson là gương mặt được chú ý ở nhiều show truyền hình. Năm 2015, anh trở lại The X Factor với vai trò cố vấn hỗ trợ cùng Cowell cho hạng mục người tham gia trên 26 tuổi.

Năm 2019, Tomlinson thông báo về chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới, dự kiến kéo dài khoảng 5 tháng và đi qua 20 quốc gia khác nhau. Tuy nhiên, chuyến lưu diễn buộc phải hoãn lại tới năm 2022 do đại dịch.

Tomlinson đặc biệt đam mê bóng đá. Ảnh: SCMP.

Louis Tomlinson là người tích cực tham gia hoạt động từ thiện kể từ khi còn hoạt động ở One Direction. Anh là người bảo trợ của viện chăm sóc trẻ em Bluebell Wood. Nam ca sĩ cũng thường tham gia những sự kiện gây quỹ cho UNICEF.

Ngoài ra, Tomlinson cho hay anh đặc biệt đam mê bóng đá. Trong khoảng thời gian năm 2013, 2014, anh là cầu thủ phát triển và dự bị cho đội bóng quê hương Doncaster Rovers. Tháng 6/2014, nam ca sĩ và chủ tịch John Ryan thông báo họ tiếp quản với tư cách là chủ sở hữu chung của câu lạc bộ nhưng không may rằng kế hoạch này đã thất bại.

Niall Horan dùng nhiều tiền để giúp đỡ gia đình

Niall Horan cũng sở hữu khối tài sản khoảng 70 triệu USD giống hai thành viên khác của One Direction.

Horan là người nổi bật trong nhóm với khả năng chơi guitar. Tài năng này đã theo anh tới khi trở thành nghệ sĩ hoạt động solo.

Năm 2018, Niall Horan bắt đầu nhiều chuyến lưu diễn Flicker World Tour để quảng bá âm nhạc. Cuối năm 2020, nam ca sĩ tổ chức buổi hòa nhạc trực tuyến tại Royal Albert Hall phát trên 151 quốc gia và bán được 125.000 vé.

Horan là giám đốc công ty chuyên hỗ trợ những người chơi golf. Ảnh: SCMP.

So với những thành viên khác của One Direction, Niall Horan không chi nhiều tiền cho đam mê và bất động sản. Bên cạnh đó, nam ca sĩ đã giúp đỡ gia đình khá nhiều. Sau khi gây được tiếng vang lớn ở The X Factor, Horan đã trả hết nợ thế chấp của mẹ và mua cho bà một chiếc xe hơi. Sau đó, anh có ý định tặng một căn hộ cho cha nhưng ông từ chối.

Đầu năm 2016, Horan mở công ty chuyên hỗ trợ những người chơi golf. Anh cũng mới trở thành nhà đầu tư và cố vấn cho thương hiệu thể thao Ireland vào tháng 4.