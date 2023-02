Ai đánh bại được Kang

Kẻ chinh phạt đa vũ trụ có lẽ là ác nhân mạnh nhất từng được Marvel đưa lên màn ảnh. Điều đó khiến fan tò mò liệu nhóm Avengers có thể tự mình chống lại hắn.

Sự xuất hiện của Kang the Conqueror đóng vai trò là bước ngoặt trong giai đoạn 5 của MCU. Kẻ phản diện này sở hữu sức mạnh khổng lồ, đặc biệt là quyền năng bá chủ thời gian khiến hắn gần như không thể bị đánh bại.

Mới đây, trailer Quantumania tiết lộ Kang từng giết hại nhiều siêu anh hùng ở một số dòng thời gian/vũ trụ khác. Điều đó khiến khán giả hâm mộ thắc mắc liệu ai sẽ là gương mặt đủ tiềm năng để ngăn chặn tên ác nhân này.

Phatos - Sự bổ sung tuyệt vời cho vị trí trống của Người Sắt

Theo Cbr, nhân vật nắm giữ chìa khóa chiến thắng Kang chính là Phatos, từng xuất hiện trong Eternals (2021).

Được tạo ra bởi các Celestial, nhóm chiến binh Eternals đã phân chia và đồng hành cùng các nền văn minh khác nhau trên Trái Đất. Họ chịu trách nhiệm quan sát và dẫn dắt loài người phát triển, ngăn chặn những mối đe dọa đến từ chủng tộc quái thú Deviants. Phastos là một trong số các Eternals, đóng vai trò là nhà phát minh các công nghệ của cả nhóm.

Theo Marvel Cinematic Universe, Phatos vô cùng mạnh mẽ khi mang trong mình dòng máu của chủng tộc Eternals. Anh sở hữu siêu sức mạnh, siêu tốc độ, siêu sức bền và siêu giác quan. Phatos có thể thao túng năng lượng vũ trụ, tiệm cận với bất tử và dĩ nhiên là khả năng bay lượn. Bên cạnh đó, Eternal này có khả năng tâm linh ở cấp độ thấp, đủ để tạo ra ảo ảnh ngụy trang hoặc thay đổi hình dạng của vật thể.

Quyền năng của Kang khiến các Avengers phải lo sợ. Ảnh: Marvel Studios.

Tuy nhiên, sức mạnh lớn nhất của Phatos là trí tuệ siêu phàm. Anh đích thực là một thiên tài công nghệ, tương tự như Tony Stark. Được ban cho sức mạnh phát minh của các Celestials, Phastos không chỉ là thành viên thông minh nhất nhóm, mà còn là người thông minh nhất trong cộng đồng các Eternals được biến đổi gene.

Trên phim, Phastos đóng vai trò là nhà phát minh công nghệ chính của nhóm Eternals trong trận chiến chống lại các Deviants. Anh đã giúp thúc đẩy công nghệ của nhân loại phát triển, đồng thời là người đầu tiên nghĩ ra máy cày và động cơ hơi nước...

Sức mạnh trí tuệ của anh được bộ lộ mạnh mẽ trong cuộc chiến với Ikaris. Sau khi nhóm Eternals phát hiện ra sự thật và Ikaris bộc lộ bản chất, trận chiến giữa nội bộ nhóm Eternals đã nổ ra. Là một thành viên mạnh nhất nhóm về mặt thể chất, Ikaris không ngần ngại “tay đôi” với bất cứ ai, dù đó có là siêu chiến binh Thena.

Tuy nhiên, dù khả năng cận chiến không tốt, Phatos vẫn có thể sử dụng bộ óc và công nghệ của mình khiến cho Ikaris phải chật vật. Nhờ Phatos giữ chân Ikaris đủ lâu, thảm họa diệt vong của Trái Đất mới không diễn ra. Dù rằng, những công nghệ đó cuối cùng vẫn bị Ikaris phá.

Tờ Cbr đánh giá dù sức mạnh công nghệ trong tay Phatos chưa phải là hoàn hảo, đây vẫn là “chìa khóa” mở ra cánh cửa chống lại Kang. Kẻ chinh phạt đa vũ trụ từng sát hại nhiều siêu anh hùng ở những dòng thời gian/vũ trụ khác. Nên rất có thể, chỉ với sức mạnh thể chất thì khó lòng khuất phục được tên ác nhân này.

Phatos là sự bổ sung hoàn hảo cho vị trí của Tony Stark. Ảnh: Screen Rant.

Để chống lại hắn, nhóm Avengers chung tay thôi là chưa đủ. Họ cần phải có sự trợ giúp từ thế lực khác. Vừa hay, đó chính là Phatos – người sẽ bù đắp lỗ hổng nhóm Avengers sau cái chết của Tony Stark. Có sức mạnh trí tuệ và công nghệ của Phatos, các siêu anh hùng mới “có cửa thắng” khi đối mặt Kang the Conqueror. Nhất là khi kẻ phản diện này với khả năng làm chủ thời gian sẽ lường trước được nước đi của các Avengers. Muốn chiến thắng, cả nhóm sẽ phải lừa hắn sập bẫy. Và Phatos có thể làm được điều này, tựa như cách anh đã lừa Ikaris.

Nếu không phải Phatos, liệu sẽ là ai khác?

Theo Screen Rant, bản thân nhóm Avengers chưa hẳn đã cần sự trợ giúp nào khác. Bởi họ có một quân cờ có thể đương đầu trực diện với Kang - không ai khác ngoài Scarlet Witch (Wanda Maximoff).

Sau khi series WandaVision (2021) và Doctor Strange in the Multiverse of Madness (2022) ra mắt, địa vị của Wanda đã được củng cố. Việc cô bước chân lên hàng ngũ những thực thể mạnh mẽ nhất của Vũ trụ Điện ảnh Marvel là điều không cần phải bàn cãi.

Gây ấn tượng mạnh mẽ ngay từ thời điểm ra mắt, nữ phù thủy ngày càng bộc lộ sức mạnh và quyền năng khổng lồ, vượt xa bất cứ Avengers nào từng xuất hiện trước đó. Wanda có thể bay lượn, thao túng tâm trí, nhìn thấu tương lai, điều khiển năng lượng... Quan trọng nhất, cô có thể thay đổi thực tại. Trong phim, Wanda có thể thao túng và bẻ cong thực tại ở mức độ nhất định, như những gì đã thể hiện ở series WandaVision. Trong Doctor Strange 2, Wanda thậm chí còn dễ dàng “xử đẹp” hội Illuminati của Trái đất 838 trong vòng vài nốt nhạc.

Nếu Wanda tham gia vào trận chiến, Kang mới là người cần phải dè chừng. Ảnh: Marvel Studios.

Tuy nhiên, siêu năng lực này có công dụng đa dạng và khủng khiếp hơn rất nhiều trong nguyên tác truyện tranh. Ví như, nó có thể gây ra những vụ nổ lớn cấp độ vũ trụ, vô hiệu hóa siêu năng lực của dị nhân khác, thay thế vật chất, thậm chí là can thiệp vào dòng thời gian và kiểm soát các sự việc, hiện tượng diễn ra xung quanh.

Đặc biệt, theo nguyên tác, Wanda được biết đến là một Nexus Being - thực thể mạnh mẽ có khả năng thay đổi dòng chảy thời gian. Khái niệm này lần đầu xuất hiện trong What If…? #35 (1992), được The Watcher định nghĩa là “những thực thể siêu hiếm, sở hữu khả năng chi phối không chỉ thực tại mà cả tương lai”.

Sức mạnh của Wanda trong comics không ít lần khiến fan “tá hỏa”. Tại House of M, lời nguyền gồm ba tiếng “No more mutants” của Wanda đã xóa sổ sức mạnh của hơn 90% dị nhân toàn cầu. Điều này dẫn tới thảm kịch vô số người chết và mở ra thời đại hỗn loạn cho Trái Đất. Về sau, "No More Mutant" cũng trở thành một trong những sự kiện thảm khốc nhất lịch sử Marvel, đồng thời là minh chứng rõ rệt nhất cho sức mạnh của nữ phù thủy.

Hay tại sự kiện Avengers Vs X-Men, Wanda đã đối đầu với Phoenix Force, một trong số nguồn sức mạnh khởi nguyên có năng lực đáng sợ nhất nhì vũ trụ dị nhân. Wanda và Hope - một x-men khác, đã cùng nhau đọc thần chú "No More Phoenix". Cũng chỉ với ba từ này, Wanda đã xóa sổ Phoenix Force khỏi thế giới.

Với năng lực “khủng khiếp” như vậy, việc Wanda đối đầu với Kang dường như không quá khó khăn. Tuy nhiên, sau những rắc rối của chuỗi sự kiện đa vũ trụ, việc Wanda tham gia vào trận chiến vẫn còn là một bí ẩn.