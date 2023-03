AI của Microsoft có thể tự làm thuyết trình trên PowerPoint

Trước thềm sự kiện về AI của Microsoft diễn ra vào ngày 16/3, một tính năng bị rò rỉ của PowerPoint Copilot cho phép AI có thể tạo bài thuyết trình dựa trên nội dung văn bản.

Sự kiện "The Future of Work with AI" của Microsoft sẽ diễn ra vào 22h ngày 16/3 (giờ Hà Nội). Sự kiện sẽ giới thiệu những tính năng mới, áp dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) cho các ứng dụng của Microsoft Office và Microsoft 365.

Tuy vậy, trước khi sự kiện diễn ra, một tài khoản Twitter @_h0x0d_ đã đăng tải một tính năng mới mang tên trợ lý ảo Copilot trên Microsoft PowerPoint, Verge đưa tin.

Video cho thấy tính năng này sẽ khiến AI có thể tạo ra một bài trình chiếu PowerPoint dựa trên nội dung văn bản của Microsoft Word.

Gõ yêu cầu tạo bài trình chiếu từ tập tin của Microsoft Word. Ảnh: Twitter.

Ngoài ra, nó còn có tùy chọn để trợ lý ảo Copilot "thêm hoạt ảnh (animations) vào bài trình chiếu" hoặc "áp dụng phong cách hiện đại".

Một bài trình chiếu sẽ được AI Copilot tạo dựa trên tập tin của Word. Ảnh: Twitter.

Điều này cho thấy giờ đây người dùng có thể dùng chatbot để yêu cầu AI tự động hóa các tính năng của PowerPoint. Điều này giúp người dùng có thể tùy chỉnh bài trình chiếu mà không cần phải biết các thao tác phức tạp.

Tính năng này tương tự việc Google dùng AI cho ứng dụng Slides để thêm hình ảnh hay video cho bài trình chiếu.

Truyền thông cho biết sự kiện của Microsoft vào ngày 16/3 là để giới thiệu cách công cụ AI tương tự ChatGPT áp dụng vào các ứng dụng của Microsoft Office, vốn được nhiều người sử dụng.