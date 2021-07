Ai Cập mở tiệc tiễn tàu Ever Given

Ai Cập mời hàng loạt lãnh đạo cấp cao, quan chức ngoại giao và đại diện các tập đoàn toàn cầu tới dự lễ tiễn con tàu từng gây tắc nghẽn kênh đào Suez trong 6 ngày.

Theo Bloomberg, lễ tiễn con tàu container dài 400 m được tổ chức vào ngày 7/7 (giờ Ai Cập). Lần gần nhất Cơ quan Quản lý Kênh đào Suez (SCA) tổ chức một sự kiện linh đình là vào năm 2015 để ăn mừng việc hoàn tất dự án mở rộng kênh đào trị giá 8 tỷ USD .

Tại buổi lễ, SCA sẽ ký một thỏa thuận với Tập đoàn Shoei Kisen Kaisha, chủ tàu Ever Given. Sau đó, tàu Ever Given sẽ di chuyển ra Địa Trung Hải để tới Rotterndam (Hà Lan).

Hồi tháng, con tàu chở lượng hàng hóa trị giá 1 tỷ USD mất lái khi di chuyển về hướng bắc qua kênh, đâm vào bờ và mắc cạn. Sự cố này làm chao đảo chuỗi cung ứng toàn cầu và trở thành tâm điểm truyền thông quốc tế.

Tàu Ever Given mắc kẹt tại kênh đào Suez hồi tháng 3. Ảnh: USP.

Đội giải cứu mất 6 ngày để giải phóng con tàu sau sự cố và hỗ trợ các tàu thuyền bị kẹt trên tuyến hàng hải 10 tỷ USD /ngày.

Cuộc chiến pháp lý sau đó cũng diễn ra đầy căng thẳng khi tòa án Ai Cập ra lệnh thu giữ tàu Ever Given. Chính quyền Ai Cập yêu cầu bồi thường hơn 900 triệu USD , trong khi phía chủ tàu chỉ muốn trả 150 triệu USD .