Ai Cập khai quật 'kho báu' xác ướp 2.500 năm

Ông Mostafa Waziri tiết lộ bên trong một trong những chiếc quan tài bằng gỗ còn chứa một tờ giấy cói được niêm phong và bảo quản tốt. Tài liệu này đã được chuyển đến một viện bảo tàng để nghiên cứu thêm. Ông cho rằng tờ giấy giống những gì được tìm thấy cách đây 100 năm thảo luận về “Cuốn sách của cái chết” (Book of the Dead) và “Cuốn sách của cánh cổng” (Book of the Gates). Cả hai đều là tài liệu cổ dùng trong lễ tang của người Ai Cập cổ đại.