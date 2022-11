Ahn Yu Jin - nữ thần tượng tài sắc vẹn toàn ở Kpop

Gia nhập Kbiz từ năm 13 tuổi cùng với nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân, Ahn Yu Jin hiện được công nhận là đại diện tiêu biểu cho thế hệ idol trẻ tuổi toàn năng ở Kpop.

Theo dữ liệu thống kê của Naver, top 5 thần tượng nữ được tìm kiếm nhiều nhất theo từng nhóm tuổi khán giả nửa đầu năm 2022 gồm IU, Jennie, Karina, Jang Won Young. Đáng chú ý, top 3 vị trí đầu tiên ở cả 4 phân khúc khán giả chứng kiến sự bứt phá ngoạn mục của Ahn Yu Jin - nữ idol đến từ Starship Ent.

Bắt đầu theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp sau khi tham gia Produce 48, Yu Jin xuất sắc giành suất debut trong IZ*ONE với hạng 5 chung cuộc. Hoạt động trong nhóm nhạc 12 thành viên, dù được công nhận về năng lực, nữ ca sĩ sinh năm 2003 vẫn chưa có nhiều cơ hội để bộc lộ bản thân.

Thậm chí, sau khi IZ*ONE tan rã, Yu Jin trở về debut và hoạt động với nhóm nữ mới IVE của Starship song cô vẫn có phần lép vế hơn so với Won Young - nữ idol đạt hạng nhất Produce 48 cũng là center của cả IZ*ONE và IVE.

Yu Jin ngày càng nổi tiếng nhờ thành công trong nhiều lĩnh vực. Ảnh: Naver.

Thế nhưng theo thời gian, nữ thần tượng dần chứng minh tài năng và sức hút ở nhiều lĩnh vực. Đặc biệt, với vai trò trưởng nhóm IVE, Yu Jin đã dẫn dắt các thành viên đạt được nhiều thành tích vượt ngoài kỳ vọng. Cô bắt đầu nhận được sự quan tâm và ủng hộ của đông đảo khán giả.

Trang Korea Times cho biết để được công nhận là thần tượng toàn năng hàng đầu Kpop thế hệ 4, nữ ca sĩ 19 tuổi đã phải trải qua quá trình nỗ lực không ngừng, tích cực học hỏi và trau dồi từ kiến thức đến kỹ năng.

Tiềm năng bộc lộ từ nhỏ

Sinh năm 2003 song Ahn Yu Jin đã có 5 năm kinh nghiệm hoạt động trong ngành giải trí. Nữ idol gia nhập Kbiz với tư cách người mẫu kiêm diễn viên. Khi đó, dù mới 13 tuổi, trưởng nhóm IVE đã có chiều cao vượt trội 1,68 m. Chính bởi vậy, cô nhanh chóng lọt vào mắt xanh của nhiều thương hiệu và đạo diễn phim.

Trước khi debut, ngôi sao 10X đã tham gia diễn xuất trong loạt video ca nhạc như Rain của Soyou và Baek Hyun, Oppa của Yoo Seung Woo, Just You của Jeong Se Woon... Đặc biệt, ở tuổi 13, cô đã nắm trong tay 3 CF được đông đảo khán giả biết đến.

Theo Naver, nữ idol 19 tuổi còn từng được bổ nhiệm làm đại sứ Gatorade - thương hiệu được xây dựng dựa trên dòng sản phẩm thể thao đặc trưng của hãng, hiện do PepsiCo sản xuất và được phân phối trên 80 quốc gia.

Ahn Yu Jin nổi tiếng từ khi mới bước chân vào nghề. Ảnh: Naver.

Năm 2018, Yu Jin tham gia Produce 48 với tư cách thực tập sinh của Starship và nhanh chóng trở thành một trong những cái tên được chú ý nhất. Trước đó, nữ ca sĩ được biết đến rộng rãi nhờ thế mạnh ngoại hình. Cũng bởi vậy, Yu Jin ban đầu bị phần lớn khán giả nghi ngờ về năng lực.

Thế nhưng, qua từng vòng, Yu Jin là thí sinh duy nhất luôn nằm trong top 5 từ đầu đến cuối cuộc thi. Không chỉ được khán giả yêu mến, cô còn được giới chuyên môn công nhận về khả năng toàn diện.

Allkpop nhận xét Yu Jin sở hữu giọng hát màu sắc, khả năng hát live ổn định, vũ đạo điêu luyện và thần thái biểu cảm linh hoạt trên sân khấu. Yu Jin cũng khẳng định năng lực của bản thân khi xác lập kỷ lục là thần tượng trẻ nhất lịch sử tham gia chương trình The King Of Mask Singer.

Sau khi IZ*ONE tan rã, Yu Jin về Starship và ra mắt với tư cách là trưởng nhóm IVE. Theo Soompi, dù không phải thành viên được công ty ưu ái nhất, nữ idol sinh năm 2003 vẫn nắm vai trò “át chủ bài” trong nhóm. Trên các sân khấu biểu diễn trực tiếp, Yu Jin luôn được đánh giá là thành viên biểu diễn trọn vẹn và ổn định nhất.

Chính Starship Entertainment cũng phải nhận định leader của IVE là cái tên đầu tiên họ nghĩ đến khi nói về thành viên sở hữu kỹ năng tốt nhất và toàn diện nhất IVE. Nhiều ý kiến còn cho rằng Yu Jin sở hữu thần thái sân khấu lấn át cả Jang Won Young - nữ idol đảm nhận vị trí center của cả IZ*ONE lẫn IVE.

Không chỉ sở hữu cả tài lẫn sắc, Ahn Yu Jin ngày càng được yêu quý nhờ tính cách hòa đồng, thân thiện. Nổi tiếng từ năm 13 tuổi song cô chưa từng bị chỉ trích về thái độ hay mắc bệnh ngôi sao. Trưởng nhóm IVE luôn nỗ lực chăm chỉ để hoàn thiện bản thân.

Bởi vậy, không những được các thành viên tôn trọng, cô còn rất được lòng những người trong ngành như Stephanie Poetri, Skye Sweetnam, WJSN, NSX Ryan Jhun, MC Furuya Masayuki, AKB48, HKT48…

Tiềm năng về thời trang

Theo Naver, Yu Jin đang dần chứng tỏ sức ảnh hưởng ở lĩnh vực thời trang khi trở thành một trong những thần tượng đắt show quảng cáo nhất Gen 4. Trong chiến dịch quảng cáo cho Chanel Beauty, trưởng nhóm IVE gây ấn tượng với hình ảnh trẻ trung, năng động, mang đến một màu sắc hoàn toàn mới so với vẻ sang chảnh, cá tính trước đây mà Jennie (BlackPink) hay Lee Sung Kyung mang lại.

Yu Jin hội tụ nhiều yếu tố để phát triển về mặt thời trang. Ảnh: Twitter.

Thủ lĩnh sinh năm 2003 tiếp tục chứng minh sức hút trên địa hạt thời trang khi được lựa chọn góp mặt trong chiến dịch toàn cầu dịp Xuân Hè 2022 của thương hiệu Versace. Với dự án này, Yu Jin đã thể hiện hình ảnh trưởng thành, quyến rũ khác hẳn với vẻ trẻ trung, đáng yêu thường thấy. Thông qua chiến dịch, nữ idol 10X sẽ được quảng bá rộng rãi tại khu vực châu Á Thái Bình Dương.

Tờ Newsen cho biết ông lớn thời trang này rất ít khi hợp tác cùng thần tượng Kpop, chủ yếu với nghệ sĩ Trung Quốc. Thế nhưng, việc Yu Jin được lựa chọn tham gia sự kiện của nhà mốt nổi tiếng nước Ý đã phần nào cho thấy vị thế tên tuổi của mỹ nhân nhà Starship ở lĩnh vực này.

Naver cũng chỉ ra trong số các nhóm nữ thế hệ 4, Yu Jin là người có cơ hội tiếp xúc với những thương hiệu cao cấp sớm nhất. Dù chỉ mới ra mắt cùng IVE chưa đầy nửa năm, nữ idol đã có hình họa báo solo đầu tiên trên bìa tạp chí Marie Claire cùng chiếc túi Lola Bag và BST Xuân-Hè của Burberry.

Cái tên Ahn Yu Jin còn là idol thế hệ mới hiếm hoi xuất hiện trong dàn sao tham gia chiến dịch quảng bá cho BST Fendace hợp tác giữa Fendi và Versace trên Instagram.

Gần đây nhất, nữ ca sĩ còn gây chú ý khi là một trong những sao Hàn đầu tiên diện thiết kế Gucci x Adidas. Thậm chí, toàn bộ trang phục của trưởng nhóm IVE mặc tại lần bay sang Đức vẫn chưa chính thức được phân phối ra thị trường.

Ngoài âm nhạc, Yu Jin còn có năng khiếu ở nhiều lĩnh vực như diễn xuất, MC, nghệ sĩ giải trí... Ảnh: Naver.

Ngoài âm nhạc và thời trang, nữ thần tượng 10X còn được yêu thích bởi sự duyên dáng, thông minh khi nắm giữ vai trò MC trong show âm nhạc hàng tuần SBS Inkigayo. Yu Jin còn được nhiều tiền bối nhận xét có tiềm năng trở thành ngôi sao giải trí trên các show truyền hình.

Hiện, nữ idol đang góp mặt trong dàn cast của chương trình tạp kỹ Earth Arcade do đài tvN sản xuất, bên cạnh những nhân vật nổi tiếng như Lee Young Ji, Mimi (Oh My Girl), Lee Eun Ji... đây chính là show tạp kỹ đầu tiên mà thành viên IVE tham dự với tư cách là người chơi cố định.