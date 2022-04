Ahn Hyo Seop đóng 'Muốn gặp anh' bản Hàn Quốc

Các diễn viên Ahn Hyo Seop, Jeon Yeo Bin, Kang Hoon đảm nhận vai chính trong bộ phim "Muốn gặp anh" bản Hàn.

Ngày 31/3, Naver đưa tin nhà sản xuất đã giới thiệu đội hình diễn viên tham gia bộ phim Muốn gặp em (Someday or One Day) phiên bản Hàn Quốc, gồm ba diễn viên trẻ Ahn Hyo Seop, Jeon Yeo Bin và Kang Hoon. Bộ phim được đổi tên thành Bước vào dòng thời gian của em (Please Come To Me), do Netflix mua bản quyền phát sóng.

Trong đó, Ahn Hyo Seop sẽ đóng vai Lý Tử Duy, bản Đài Loan do nam diễn viên Hứa Quang Hán thể hiện. Đây là vai diễn giúp Hứa Quang Hán nổi tiếng khắp châu Á, trở thành ngôi sao hạng A xứ Đài và nhanh chóng phát triển sự nghiệp tại Đại lục.

Theo phim gốc, Hoàng Vũ Huyên (do Kha Giai Yến đóng) vì thương nhớ bạn trai Vương Thuyên Thắng (do Hứa Quang Hán thể hiện) đã qua đời hai năm nên muốn gặp lại anh. Cô xuyên không vào một cô gái mang tên Trần Vận Như và gặp gỡ chàng trai Lý Tử Duy giống hệt với người yêu của mình. Các nhân vật xuyên không nhiều giai đoạn thời gian khác nhau, dần tìm ra chân tướng của sự việc.

Dàn diễn viên Muốn gặp anh phiên bản Hàn Quốc.

Muốn gặp anh được khán giả yêu thích nhờ kết hợp nhiều yếu tố như có không khí thanh xuân trong trẻo, nỗi khắc khoải chờ mong, tình bạn đồng cảm cộng khổ. Bên cạnh đó, nhạc phim cũng là một nhân tố giúp tác phẩm được chú ý.

Với dàn diễn viên phiên bản Hàn, nam diễn viên Ahn Hyo Seop (sinh năm 1995) đang gây chú ý với bộ phim Hẹn hò chốn công sở. Anh diễn xuất đa dạng, là gương mặt đang lên của màn ảnh Hàn Quốc. Nam diễn viên được cho là gương mặt phù hợp với nhân vật Lý Tử Duy.

Muốn gặp anh phiên bản Đài Loan thành công vang dội.

Jeon Yeo Bin (sinh năm 1989) được biết đến nhiều nhờ vai diễn luật sư Hong Cha Young trong phim Vincenzo, đóng cặp với Song Joong Ki. Cô được đánh giá có ngoại hình giống với Kha Giai Yến, thể hiện nhân vật nữ chính trong tác phẩm gốc.

Hai minh tinh đều có ngoại hình không đẹp lộng lẫy, song có nét riêng, thể hiện được sự mạnh mẽ ẩn giấu bên trong của nhân vật.

Vai Hoàng Vũ Huyên từng giúp Kha Giai Yến giành giải Nữ diễn viên xuất sắc tại lễ trao giải Kim Chung năm 2020 (giải thưởng truyền hình danh giá nhất Đài Loan).

Người còn lại trong bộ ba là nam diễn viên sinh năm 1991 Kang Hoon. Anh được khán giả biết đến nhiều qua bộ phim Cổ tay áo màu đỏ. Nhờ vai diễn người thầy của thái tử, Kang Hoon giành được giải Nam diễn viên mới xuất sắc tại Lễ trao giải phim truyền hình MBC năm 2021.