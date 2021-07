AhaMove xin lỗi vì chưa hiểu đúng chỉ thị của TP.HCM

Ứng dụng giao hàng vừa phát đi thông báo xin lỗi tài xế đối tác và cộng đồng do chưa hiểu đúng chỉ thị của TP.HCM và xử lý chậm trễ, dẫn tới việc nhiều tài xế bị xử phạt.

Trong thông báo, AhaMove cho biết trong 2 ngày 26/7 và 27/7, doanh nghiệp đã ghi nhận thông tin một số đối tác tài xế AhaMove bị phạt do hoạt động sau 18h tại TPHCM để giao hàng hóa thiết yếu.

Trong tối ngày 27/7, tức ngày thứ 2 TP.HCM hạn chế người dân ra đường sau 18h, AhaMove cho biết đã thông báo cho tài xế dừng hoạt động giao hàng từ 18h đến 6h sáng mỗi ngày để tuân thủ chỉ thị của UBND thành phố.

"AhaMove cũng chân thành xin lỗi tài xế và cộng đồng do chưa hiểu đúng chỉ thị của Thành phố và xử lý chậm trễ nên đã để xảy ra tình trạng trên. Để khắc phục tình hình, AhaMove đã nhanh chóng triển khai các giải pháp", doanh nghiệp cho biết.

Theo đó, AhaMove sẽ thực hiện thông báo rộng rãi tới tất cả các tài xế và khách hàng của AhaMove tại khu vực TPHCM về việc chỉ hoạt động từ 6h đến 17h hàng ngày cho tới khi có chỉ thị mới của thành phố.

Doanh nghiệp cũng điều chỉnh thời gian hoạt động từ 6h đến 17h hàng ngày theo quyết định mới nhất của UBND các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và sẽ giới hạn mức tăng giá ship tối đa ở quanh 1,5 lần giá cước thông thường.

AhaMove cũng cho biết hiện số yêu cầu đặt hàng tăng cao hơn 10 lần và số lượng shipper cũng bị giới hạn hoạt động, không thể hoạt động do đang ở các khu cách ly tập trung, khu phong tỏa nên mong khách hàng thông cảm khi gặp khó khăn trong việc đặt đơn trong giai đoạn này.

Nhiều tài xế đối tác của AhaMove đã bị lực lượng chức năng TP.HCM xử phạt trong 2 ngày 26/7 và 27/7 do ra đường hoạt động trong khung giờ 18h đến 6h sáng hôm sau. Ảnh: An Huy.

Doanh nghiệp đã gửi danh sách các shipper được hoạt động tới cơ quan chức năng ở Hà Nội và TPHCM, đồng thời giảm số lượng đối tác hoạt động theo yêu cầu của các cơ quan chức năng thành phố, bao gồm gần 2.000 shipper ở Hà Nội và 15.000 shipper ở TPHCM.

Ứng dụng này đã giới hạn việc đặt đơn chỉ trong địa bàn một quận như chỉ thị mới nhất của TPHCM cũng như yêu cầu các đối tác thực hiện nghiêm chủ trương của các thành phố về hoạt động như thẻ nhận diện, băng đeo tay ghi chữ shipper, xác nhận hoạt động của đối tác, mã QR trên ứng dụng thể hiện tên đối tác, biển số xe, vùng hoạt động.

Đại diện AhaMove xin lỗi vì sự cố đáng tiếc và khẳng định đang cố gắng khắc phục nhanh nhất có thể. Trao đối với Zing, doanh nghiệp cho biết sẽ hỗ trợ những tài xế đối tác bị xử phạt trong 2 ngày vừa qua.

Trước đó, ngày 26/7, trong khi tất cả các ứng dụng giao hàng đều thông báo ngừng dịch vụ trong khung giờ 18h đến 6h sáng hôm sau, AhaMove là đơn vị duy nhất vẫn tiếp tục hoạt động.

Theo nhiều tài xế đối tác của AhaMove, ứng dụng này đã gửi thông báo tới các shipper TP.HCM với nội dung theo công văn 2490/UBND-VX. Theo đó, đối tác vẫn hoạt động bình thường trong khung giờ từ 18h hôm trước đến 6h hôm sau.

Khoảng 20h cùng ngay, tổ tuần tra Công an quận Tân Bình chặn xe một tài xế đối tác của AhaMove tên C. trên đường Trường Chinh. Trình bày với công an, nam tài xế khai báo mình vừa đi giao rau, củ, quả cho khách hàng ở quận 12.

Theo ông C., ông nhận cuốc giao hàng lúc 16h, giao từ quận Tân Phú sang quận 12. Trên đường về nhà, ông bị cảnh sát chặn xe để xử lý vì ra đường sau 18h.

Với việc ra ngoài sau giờ quy định không có lý do chính đáng, ông C. bị CSGT lập biên bản xử phạt 2 triệu đồng. Lúc này, nam tài xế không đồng ý ký vào biên bản và cho rằng bản thân không biết quy định mới, đồng thời cho rằng phía công ty AhaMove phải chịu trách nhiệm.

Tới 18h ngày 27/7, khi TP.HCM bắt đầu khung giờ hạn chế người dân ra đường, một số tài xế hãng xe ôm công nghệ AhaMove vẫn hoạt động nên bị tổ công tác UBND quận Phú Nhuận lập biên bản xử phạt.