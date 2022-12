Aguero an ủi Modric

Rạng sáng 14/12 (giờ Hà Nội), Croatia nhận thất bại 0-3 trước Argentina ở bán kết World Cup 2022. Khi trận đấu kết thúc, Luka Modric lặng lẽ đi vào đường hầm. Anh không giấu được nỗi buồn trên gương mặt.

Ống kính truyền hình bắt được khoảnh khắc Modric nhận cái ôm an ủi từ Aguero. Đây là hình ảnh hoàn toàn trái ngược với những gì "El Kun" đã làm ở trận tứ kết giữa Argentina và Hà Lan. Khi đó, Aguero tranh cãi nảy lửa với tiền đạo Weghorst, người lập cú đúp vào lưới Argentina.

"Một khoảnh khắc cảm động. Hành động này cho thấy sự tôn trọng tuyệt đối mà Modric giành được từ các đồng nghiệp, đặc biệt khi chúng ta đã được chứng kiến một hình ảnh tương phản của Aguero với Weghorst ", Talksport chia sẻ.

Modric cũng xứng đáng giành được sự tôn trọng từ giới chuyên môn lẫn khán giả. Ở tuổi 37, anh vẫn thi đấu miệt mài, di chuyển khắp mặt sân, có mặt tại nhiều điểm nóng. Anh chính là người được Sofascore chấm điểm cao nhất bên phía Croatia với tỷ lệ chuyền chính xác 86%, 4 lần qua người (thành công 100%), 8 lần tranh chấp thắng trong 9 lần thực hiện.

Tuy nhiên, trong ngày Argentina thăng hoa và Lionel Messi tỏa sáng, một mình Modric không thể giúp Croatia có lần thứ hai liên tiếp đánh bại "La Albiceleste" ở World Cup. Cách đây 4 năm, trên đất Nga, Modric ghi một bàn trong chiến thắng 3-0 trước Argentina ở vòng bảng.

HLV Zlatko Dalic cũng thừa nhận thất bại này. Thuyền trưởng Croatia nói: "Chúng tôi đã tạo ra nhiều pha bóng tốt, triển khai được ra hai biên nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Chúng tôi thiếu một trung phong thực thụ để mang lại những giải pháp tấn công tốt hơn. Chúng tôi hiểu rõ điểm mạnh, điểm yếu của mình và mọi chuyện chỉ có thế. Thất bại này là xứng đáng".

