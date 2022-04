Agribank đang nhận thế chấp khối bất động sản hơn 2 triệu tỷ đồng

Giá trị tài sản thế chấp là bất động sản tại Agribank đến cuối năm 2021 cao gấp rưỡi so với số dư cho vay khách hàng và chiếm tới 87% tổng giá trị tài sản thế chấp tại ngân hàng.

Ghi nhận trong báo cáo tài chính riêng lẻ kiểm toán năm 2021, Agribank cho biết trong năm vừa qua nhà băng này đã thu về 46.713 tỷ đồng thu nhập lãi thuần (lãi cho vay trừ lãi đi vay), tăng tương ứng gần 8% so với năm liền trước.

Chính số tăng trưởng từ hoạt động cho vay này cùng việc lãi thuần từ hoạt động kinh doanh vàng, ngoại hối tăng 60% năm vừa qua là nguyên nhân chính giúp tổng thu nhập hoạt động của Agribank đạt trên 60.700 tỷ đồng , tăng 7%.

Dù chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng hơn 3.300 tỷ, tương đương cao hơn 18% so với năm 2020, nhờ việc tiết giảm đáng kể chi phí hoạt động so với năm trước mà lợi nhuận trước thuế của nhà băng này vẫn đạt 14.502 tỷ đồng , tăng 12% so với năm liền trước.

Khoản lợi nhuận sau khi trừ thuế thu nhập doanh nghiệp nhà băng này ghi nhận được trong năm qua cũng là 11.611 tỷ, cao hơn 12%.

Trên báo cáo tài chính riêng ngân hàng mẹ, đến cuối năm 2021, Agribank có tổng tài sản đạt 1,694 triệu tỷ đồng , tăng 8,1% so với cuối năm 2020. Trong đó, 2 chỉ tiêu tài chính quan trọng nhất là cho vay khách hàng đạt 1,314 triệu tỷ và tiền gửi khách hàng 1,545 triệu tỷ đồng , tăng lần lượt 8,4% và 9,8% so với một năm trước đó.

KẾT QUẢ KINH DOANH HÀNG NĂM CỦA RIÊNG AGRIBANK Nguồn: BCTC NH; Tổng hợp Nhãn 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Lợi nhuận trước thuế tỷ đồng 3222 3706 4212 5066 7552 13804 12966 14502

Đáng chú ý, dù không phải ngân hàng có tổng tài sản và số dư cho vay khách hàng lớn nhất hệ thống (sau BIDV), cũng không phải ngân hàng có giá trị tài sản thế chấp lớn nhất (sau VietinBank), Agribank lại là nhà băng có giá trị bất động sản thế chấp lớn hệ thống.

Cụ thể, đến cuối năm 2021, giá trị sổ sách các tài sản thế chấp tại ngân hàng mẹ Agribank đạt tới 2,327 triệu tỷ, tăng hơn 262.000 tỷ đồng , tương đương 13% so với cuối năm 2020. Tổng giá trị tài sản thế chấp tại nhà băng này hiện cao hơn 77% so với số dư cho vay khách hàng cùng thời điểm.

Trong khối tài sản nhận thế chấp hơn 101 tỷ USD quy đổi này, riêng tài sản nhận thế chấp là bất động sản đã có giá trị trên 2,018 triệu tỷ đồng , chiếm 87% tổng giá trị tài sản thế chấp tại Agribank và tăng gần 10% so với năm liền trước.

Hiện Agribank cũng là nhà băng duy nhất có giá trị bất động sản thế chấp vượt mốc 2 triệu tỷ đồng .

Ngoài ra, ngân hàng này hiện có khoảng 139.200 tỷ đồng tài sản thế chấp là động sản; gần 100.000 tỷ là giấy tờ có giá của khách hàng và các tổ chức tín dụng khác; cùng khoảng 70.200 tỷ là giá trị các tài sản đảm bảo khác.

GIÁ TRỊ KHỐI TÀI SẢN THẾ CHẤP TẠI AGRIBANK ĐẾN CUỐI NĂM 2021 Nguồn: BCTC NH; Tổng hợp Nhãn Bất động sản Động sản Giấy tờ có giá Tài sản khác Giá trị sổ sách tỷ đồng 2018026 139219 99591 70184

Sở hữu khối tài sản thế chấp là bất động sản lớn nhất hệ thống, thời gian gần đây, Agribank cũng là ngân hàng có hoạt động sôi nổi nhất trên thị trường xử lý nợ và thanh lý tài sản đảm bảo. Trong đó, hầu hết khoản nợ, tài sản mà ngân hàng này rao bán đều là bất động sản hoặc có tài sản đảm bảo bằng bất động sản.

Mới đây, Agribank đã rao bán 3.071,2 m2 đất và nhà ở gắn liền quận Bình Thạnh, TP.HCM. Đây là tài sản của ông Trần Đình Tấn và bà Phạm Thị Thu Nga, thế chấp cho khoản vay của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xuất nhập khẩu Quốc tế Thái Dương và Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ V.Life theo các hợp đồng tín dụng hai bên đã ký từ năm 2018-2019.

Ngoài lô đất trên, chỉ trong nửa cuối tháng 3 và từ đầu tháng 4 đến nay, Agribank đã phát đi hàng chục thông báo về việc bán đấu giá các lô đất và khoản nợ được đảm bảo bằng hàng chục nghìn m2 đất tại các thành phố lớn để xử lý nợ.