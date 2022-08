Agelast dùng để nói về kiểu người nào trong xã hội?

Agelast lần đầu được sử dụng vào năm 1877, bắt nguồn từ agelaste trong tiếng Pháp thời trung cổ.

Agelast /ˈadʒɪlast/ (danh từ): Người không có khiếu hài hước.

Định nghĩa:

Oxford Dictionary định nghĩa agelast là kiểu người không bao giờ cười, người không có khiếu hài hước.

Theo Merriam-Webster Dictionary, agelast lần đầu được sử dụng vào năm 1877, có nguồn gốc từ agelaste trong tiếng Pháp thời trung cổ, nghĩa là người không bao giờ cười, hoặc từ ἀγέλαστος trong tiếng Hy Lạp cổ đại, nghĩa là không cười.

Ứng dụng của từ agelast trong tiếng Anh:

- The audience couldn’t contain their laughter, except for one agelast in the front row.

Dịch: Các khán giả không thể nhịn cười, ngoại trừ một kẻ không có khiếu hài hước ngồi ở hàng ghế đầu.

- I wouldn't prank Tony because he’s an agelast, he'll be furious.

Dịch: Tôi sẽ không trêu chọc Tony vì cậu ấy là người không biết đùa, cậu ấy sẽ nổi cáu mất.