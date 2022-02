Adele vướng tin đính hôn

Tin Adele và doanh nhân Rich Paul đính hôn rộ lên sau khi nữ ca sĩ đeo nhẫn ở ngón áp út trên thảm đỏ.

People đưa tin ngày 9/2 (giờ Việt Nam), thảm đỏ Brit Awards ở London, Anh trở nên nhộn nhịp với sự xuất hiện của Adele. Giọng ca Easy On Me đeo nhẫn kim cương ở ngón áp út khiến truyền thông tin rằng cô đã đính hôn.

Theo nguồn tin, món trang sức hình quả lê của Adele được làm bởi thợ kim hoàn nổi tiếng Lorraine Schwartz. Nữ ca sĩ kết hợp món phụ kiện cùng bộ váy nhung xẻ ngực sang trọng đến từ nhà mốt Armani Privé.

Đại diện của "họa mi nước Anh" hiện chưa lên tiếng về thông tin đính hôn.

Adele đeo nhẫn kim cương hình quả lê trên thảm đỏ Brit Awards 2022. Ảnh: People/Rollingstone.

Adele và doanh nhân Rich Paul công khai quan hệ vào tháng 7/2021. Hình ảnh nữ ca sĩ và và người yêu xem trận chung kết NBA giữa Milwaukee Bucks và Phoenix Suns đã lọt vào ống kính phóng viên. Đây là lần đầu họ cùng xuất hiện trước công chúng.

Nguồn tin E! News tiết lộ Adele hạnh phúc khi được ở bên Paul. Cô đã giới thiệu Paul với bạn bè mình và ngược lại. Họ được kể đã tính đến tương lai xa hơn.

Đến ngày 18/9/2021, Adele lần đầu đăng ảnh chụp cùng bạn trai trong lễ cưới của Anthony Davis - ngôi sao LA Lakers. “Adele hạnh phúc khi hẹn hò với Rich. Họ đang dành nhiều thời gian bên nhau”, người bạn của giọng ca Someone Like You nói với People.

Adele và bạn trai đi xem trận chung kết NBA hồi tháng 7/2021. Ảnh: Getty.

Tại Brit Awards 2022, Adele thống trị với nhiều đề cử và giải thưởng. Cô đánh bại ứng cử viên Ed Sheeran ở hạng mục quan trọng nhất, Nghệ sĩ của năm. Bên cạnh đó, Adele còn thắng giải Album của năm với 30 và Ca khúc của năm với Easy On Me.

Trong bài phát biểu nhận giải, Adele nói với khán giả: "Tôi hiểu giải thưởng này đã thay đổi nhưng tôi thích trở thành một nữ nghệ sĩ". Theo Daily Mail, Adele ám chỉ việc giải thưởng âm nhạc lớn nhất nước Anh hủy bỏ các hạng mục dựa theo giới tính nam nữ. Tất cả nghệ sĩ đều cạnh chung một giải thưởng, ví dụ Nghệ sĩ của năm.