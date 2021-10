Adele ra mắt MV nói về hôn nhân tan vỡ

"Easy On Me" - đĩa đơn đầu tiên trong album "30" - được đánh giá cao bởi quãng giọng thổn thức, lời bát hát chạm vào sự tổn thương của Adele.

6h sáng ngày 15/10, Adele ra mắt MV Easy On Me, đánh dấu sự trở lại âm nhạc sau 6 năm vắng bóng. Sản phẩm mới là nỗi niềm của họa mi nước Anh về cuộc hôn nhân tan vỡ với Simon Konecki.

Easy On Me tập hợp chuỗi cảm xúc buồn bã, tiếc nuối, nhưng cũng đầy quyết tâm của Adele. Vẫn lấy đen trắng - tông màu xuất hiện nhiều trong các sản phẩm trước của nữ ca sĩ - làm chủ đạo, hòa cùng tiếng đệm đàn piano, MV mở đầu bằng cảnh Adele thu xếp hành lý rời khỏi nhà và khép lại cuộc hôn nhân không hạnh phúc.

Ở vài câu hát đầu, Adele tự trấn an bản thân: "Bình tĩnh đi em, em vẫn còn là đứa trẻ/ Chưa có cơ hội để/ Cảm nhận thế giới xung quanh mình".

Nhưng tiếp theo, đoạn: "Tôi đã thay đổi con người mình để đặt hai bạn (chồng và con Adele) lên hàng đầu/ Nhưng lúc này, tôi phải từ bỏ" như thay cho lời khẳng định đã đến lúc cô tìm bến đỗ bình yên mới - theo Variety.

Trong MV Easy On Me có cảnh Adele nhìn xuống sân nhà cũ lần cuối, trước khi dọn hành lý chuyển đi nơi khác. Ảnh: NME.

Sau 3 tiếng ra mắt, MV Easy On Me thu hút 3,6 triệu lượt xem, gần 65.000 người bình luận. Con số này vẫn tiếp tục tăng với tốc độ chóng mặt. Trong đó, đa số bình luận bày tỏ sự đồng cảm với giọng ca nước Anh.

Theo Elle, bản ballad đầy tâm trạng được giới chuyên gia đánh giá "đau thắt ruột" được truyền tải từ giọng hát nội lực, thổn thức, nhiều quãng giả thanh mang hơi hướm trữ tình. MV chứa đựng những bài học, kinh nghiệm về gia đình, tình yêu, và cả sự chia cắt.

Easy On Me là đĩa đơn đầu tiên trong 30 - album phòng thu mới nhất của Adele sẽ phát hành ngày 19/11. Phần lời do Adele và Greg Kurstin đồng sáng tác, cảnh trong MV được đạo diễn bởi Xavier Dolan - người từng đứng sau thành công của MV Hello (2015).

Vài ngày trước, Adele đã "nhá hàng" một đoạn Easy On Me khi livestream trên mạng xã hội. Nữ ca sĩ chia sẻ: "Tôi chưa bao giờ cảm thấy bình yên hơn trong cuộc đời mình. Và vì vậy, tôi đã sẵn sàng để phát hành album này".