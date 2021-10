Adele khác biệt từ những điều giản dị

Cây bút Roisin O'Connor của The Independent cho rằng Adele duy trì được sức hút dù 6 năm mất hút trên bản đồ âm nhạc nhờ những điều đặc biệt, không thể trộn lẫn.

"Hello, it’s me" (Tạm dịch: Xin chào, đó là tôi)

Đây là câu mở đầu ca khúc Hello nằm trong album 25 mà Adele đã phát hành năm 2016, nay được hàng triệu khán giả dùng để chỉ sự trở lại của họa mi nước Anh.

Những ngày qua, logo số 30 bí ẩn đã xuất hiện tại 12 quốc gia khắp thế giới. Từ bảng quảng cáo, tòa thị chính đến trung tâm thương mại, con số không rõ nguồn gốc này cuối cùng đã được tìm ra lời giải đáp: 30 - chính là tiêu đề album mới của Adele.

Không màu mè, gây sốc

Theo The Independent, Adele không thích vội vàng. Nữ ca sĩ còn tỏ ra phũ phàng khi được người hâm mộ thắc mắc thời điểm tái xuất. "Tất nhiên là không", cô trả lời một khán giả vào năm ngoái, và nói thêm: "Đại dịch Covid-19 vẫn chưa kết thúc. Tôi đang cách ly. Hãy đeo khẩu trang vào và kiên nhẫn".

Hình ảnh mới nhất của Adele trên trang bìa tạp chí Vogue. Ảnh: Vogue Magazine.

Adele thuộc trường hợp nghệ sĩ hiếm hoi có khả năng khiến cả thế giới xôn xao mỗi khi ra sản phẩm mà không cần lạm dụng chiêu trò. Các album của cô cũng đơn giản từ cách đặt tên.

Adele cũng giống Ed Sheeran, thuộc tuýp nghệ sĩ hấp dẫn người khác bằng điều bình thường nhất. Hào quang vây quanh họ rực sáng từ sự đơn giản trong suy nghĩ, chứ không phải là khát vọng nổi tiếng và muốn chinh phụ đỉnh cao như nghệ sĩ khác - theo The Independent.

"Những người phụ nữ lớn lên ở phía bắc London có điểm gì đó đặc biệt. Họ giỏi giao tiếp, thoạt nhìn có vẻ đơn giản nhưng không dễ bị lừa, và đặc biệt là sở hữu giọng cười sảng khoái theo kiểu 'không giống ai'. Điệu cười này Amy Winehouse cũng có. Ngay cả khi chuyển đến Brighton, sau đó Brixton, đặc điểm này vẫn không thay đổi ở Adele", The Independent viết.

Giọng hát "thao túng" cảm xúc người nghe

Adele sở hữu chất giọng contralto - nữ trầm, với cách hát chủ yếu bằng giọng ngực. Giới chuyên gia đánh giá làn hơi của cô không hẳn sâu vút và quá đầy đặn, nhưng gây thổn thức mạnh ở những nốt thấp.

Adele có âm vực hai quãng một note và một bán âm (C3 đến Eb5). Cô làm chủ những quãng giữa âm vực sâu và chắc, có sức nặng. Adele truyền tải cảm xúc nhờ biết cách dồn nén, nhả hơi, nhưng không quá cường điệu câu hát.

Theo The Independent đánh giá, giọng hát lảnh lót như họa mi của Adele có khả năng "thao túng cảm xúc người nghe một cách khủng khiếp". Có thể không toát ra sự ngọt ngào như Mariah Carey hay Ariana Grande, Adele ghi điểm ở chất giọng cảm xúc, đủ làm tan chảy cả những tâm hồn sắt đá.

Adele không phải là người viết bài hát hay nhất, nhưng tựu trung cô rất giỏi. Lời bài hát của Adele những năm đầu ra mắt thường nói về suy nghĩ thoáng qua hoặc quan sát trong cuộc sống thường ngày.

"Anh ta là một người yêu thật sự/ Bù đắp cho quá khứ và cảm nhận người bạn gái/ Như thể trước đây anh ấy chẳng bao giờ chạm đến da thịt cô ấy", cô hát trong Daydreamer năm 2008. Ca khúc từ album 19 là một ví dụ cho điều vừa đề cập.

Đến năm 2011 với album 21, Adele thay đổi, thể hiện thái độ mạnh mẽ và cá tính trong Rumor Has It, hay chất phẫn nộ ở Rolling in the Deep. Bản hit có đoạn: "Hãy nghĩ về tôi, là nỗi tuyệt vọng tột cùng của anh/Hãy tự tạo dựng một mái ấm, còn mái ấm của tôi chẳng thể chia sẻ được".

Đến album 25 (2015), Adele vẫn đau lòng, nhưng cũng đầy hoài niệm và khát khao về viễn cảnh có thể nhìn đời bằng con mắt hồn nhiên hơn. Điều đó được thể hiện trong khả năng kiểm soát hơi thở tuyệt vời của cô ở ca khúc River Lea và All I Ask.

Giọng hát của Adele có sức hấp dẫn đặc biệt với khán giả. Ảnh: Gannett-cdn.

Tại thời điểm này, Adele đã trải qua ca phẫu thuật vòm họng đúng 10 năm. Ca phẫu thuật ấy khiến giọng hát của cô không những trở lại bình thường mà còn hay hơn xưa, được mở rộng thêm 4 nốt. Về chuyện này, người hâm mộ thường đùa rằng: "Adele như hổ mọc thêm cánh".

The Independent cho rằng ngay cả khi được mở rộng, quãng giọng của Adele vẫn còn những khả năng mới đang chờ cô khám phá.

"Giọng hát của Adele vươn đến tầm cao mới. Cô ấy sẽ lại khác biệt và độc đáo trong cách lột tả những nỗi niềm qua giọng hát của mình. Ai cũng hào hứng chờ đợi chất liệu âm nhạc của Adele", CeCe Sammy - một trong những giảng viên thanh nhạc hàng đầu Vương quốc Anh - phát biểu trên Vulture.

Khán giả mất 6 năm để chờ đợi nên họ đặt kỳ vọng rất lớn vào màn tái xuất của Adele. Trước mắt, đoạn teaser Easy On Me dài 21 giây trong album 30 đã hút gần 10 triệu lượt xem chỉ sau 3 ngày. Những con số này báo hiệu cho một cú nổ mới của Adele.