Adele bị chấn thương vì trò đùa của con trai

Trò đùa của con trai 8 tuổi Angelo Adkins khiến giọng ca "Someone Like You" trượt ngã, dẫn đến chấn thương lưng.

Trong cuộc phỏng vấn với Elle, Adele tiết lộ vào tháng 1/2021, cô bị ngã vì bị con trai 8 tuổi hù doạ khi bước ra khỏi nhà vệ sinh. Tai nạn khiến đĩa đệm L6, gần vị trí xương cụt, bị thoát vị. Nữ ca sĩ kể tình trạng lưng của cô vốn đã yếu từ thời trẻ. Adele tâm sự con trai Angelo mang đến niềm vui và khiến ca sĩ muốn có thêm thành viên gia đình. Cô nói: "Tôi chắc chắn muốn có nhiều con hơn. Tôi là một người nội trợ và theo chủ nghĩa mẫu hệ, và một cuộc sống ổn định sẽ giúp tôi trong sự nghiệp âm nhạc. Tuy nhiên, những thứ được đặt lên đầu là việc chuyển tới Las Vegas. Tôi sẽ khiến ngôi nhà thật hoàn hảo". Adele và con trai Angelo. Ảnh: The Sun Vào tháng trước, khi trả lời phỏng vấn kênh BBC podcast Desert Island Discs, Adele từng nói: "Tôi chắc chắn muốn có thêm một vài đứa trẻ nữa. Thật là tuyệt vời nếu chúng tôi có thể. Nếu không, tôi đã có Angelo. Tất cả những gì tôi muốn là hạnh phúc". Adele dường như đã tìm được người bạn đời phù hợp để ổn định cuộc sống sau đổ vỡ hôn nhân. Về mối quan hệ hiện tại với bạn trai Rich Paul, cô giải thích: "Tôi chưa bao giờ yêu như thế này. Tôi bị ám ảnh bởi anh ấy". Cặp đôi gần đây sống chung trong khu bất động sản 37,7 triệu USD tại Beverly Hills Park (California, Mỹ). Adele mua cơ ngơi này từ Sylvester Stallone. Phỏng vấn với E!News hồi tháng 6, Paul cũng chia sẻ về mong muốn có thêm con. Anh nói: "Bây giờ, với tư cách là một người cha lớn tuổi, nếu có thêm con, tôi mong muốn trở thành một người cha khác - một người cha kiên nhẫn hơn. Ở một độ tuổi khác, thời điểm khác, vị trí khác trong đời, tôi thực sự mong được trở thành một ông bố lớn tuổi".