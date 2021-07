ACV được xem xét giữ lại lợi nhuận để tăng vốn điều lệ

Lợi nhuận sau thuế của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) các giai đoạn 2019 - 2025 có thể được giữ lại để doanh nghiệp có thêm nguồn vốn thực hiện các dự án quan trọng.

Văn phòng Chính phủ vừa thông báo kết luận của Phó thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp về phương án chia cổ tức, phân phối lợi nhuận sau thuế các năm 2019, 2020 và giai đoạn 2021-2025 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV).

Theo đó, Phó thủ tướng đồng ý với chủ trương sử dụng lợi nhuận sau thuế của ACV để đầu tư tăng vốn nhà nước tại doanh nghiệp này. Việc tăng vốn sẽ nhằm tạo điều kiện cho ACV có thêm nguồn lực thực hiện các dự án quan trọng, trọng điểm quốc gia đã được Nhà nước giao.

Những dự án này có thể kể đến như sân bay Long Thành, nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất, hay mở rộng, nâng cấp và xây mới nhiều sân bay khắp các tỉnh thành. Đây sẽ là sự bổ sung nguồn lực cho ACV trong bối cảnh hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19.

Phó thủ tướng Lê Minh Khái giao Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp giải trình, tiếp thu và hoàn thiện phương án đề xuất cụ thể về chủ trương tăng vốn cho ACV, gửi Bộ Tài chính trong tháng 7.

Lợi nhuận của ACV giai đoạn 2019 - 2025 có thể được giữ lại để giúp doanh nghiệp tăng vốn chủ sở hữu, phục vụ cho các dự án quan trọng được Nhà nước giao. Ảnh: Hoàng Hà.

Bộ Tài chính được giao chủ trì, phối hợp với các Bộ Kế hoạch & Đầu tư, Tư pháp và Giao thông Vận tải đánh giá, thẩm định đề xuất tăng vốn cho ACV của Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, trình Thủ tướng trước ngày 15/8.

Theo Nghị định 140/2020, ACV thuộc đối tượng chỉ được trích tối đa 30% lợi nhuận sau thuế hàng năm được phân phối vào Quỹ đầu tư phát triển doanh nghiệp. Khoản lợi nhuận còn lại sau khi trích vào quỹ phúc lợi cho người lao động, quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp, sẽ chia cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông.

ACV cũng vừa công bố sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 27/7 tới, theo hình thức trực tuyến sau khi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ra thông báo tạm dừng giao dịch cổ phiếu của doanh nghiệp với lý do ACV không công bố thông tin về cuộc họp này trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính, thuộc trường hợp chứng khoán bị tạm dừng giao dịch theo Quy chế đăng ký giao dịch.

Năm 2021, ACV dự kiến tổng số hành khách đạt khoảng 75 - 79 triệu lượt, tăng 19% so với cùng kỳ, lượng hàng hóa đạt 1.450 tấn, tăng 11% so với cùng kỳ và 557.000 lượt cất hạ cánh, tăng 22% so với cùng kỳ. Qua đó, ACV dự kiến tổng doanh thu năm 2021 đạt 10.564 tỷ và lợi nhuận trước thuế đạt 2.359 tỷ đồng .

Năm 2020, ACV ghi nhận 9.705 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Trong đó doanh nghiệp đã đề xuất phân bổ quỹ khen thưởng và phúc lợi 390 tỷ đồng , trích quỹ thưởng của người quản lý là hơn 1,7 tỷ đồng .