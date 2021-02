Ác nữ Cruella có trở thành bản sao của Harley Quinn?

Trailer “Cruella” cho thấy ác nữ màn ảnh tiếp theo của Disney và nàng phản anh hùng Harley Quinn có không ít điểm tương đồng.

Trong trailer Cruella lên sóng hôm 17/2, khán giả được thấy một phần quá khứ của nữ phản diện khét tiếng của 101 Dalmatians. Tại thành phố London những năm 1970, Cruella thời trẻ đã gia nhập thế giới thời trang và nhanh chóng nhận ra sự khắc nghiệt đằng sau ánh hào quang.

Cruella đột ngột xuất hiện và làm gián đoạn một bữa tiệc bằng màn trình diễn đốt áo choàng, để lộ trang phục ấn tượng bên trong.

Nghi vấn của khán giả

Ca khúc được sử dụng làm nhạc nền trailer Cruella là Who’s Sorry Now của Connie Francis. Theo Screen Rant, giai điệu dễ khiến người hâm mộ phim siêu anh hùng DC liên tưởng tới Hymne à L’amour của Edith Piaf - ca khúc được sử dụng trong trailer Birds of Prey (2020). Cả hai đều là những bản tình ca da diết từ thập niên 1950 nhằm dành tặng một mối tình đã qua.

Sự tương đồng giữa Cruella và Harley Quinn còn có có thể được chỉ ra qua nhiều khía cạnh khác. Trên mạng xã hội, khán giả bắt đầu đặt hai nữ nhân vật lên bàn cân để so sánh.

Một số người hâm mộ lo ngại Cruella có thể đang lặp lại sai lầm “tẩy trắng” nhân vật mà Maleficent từng mắc phải hai năm về trước.

Liệu Disney có đang cố gắng sao chép hình ảnh vừa hung bạo, vừa ngọt ngào của Harley Quinn (Margot Robbie), vốn nhận được không ít lời khen ngợi từ giới phê bình, cho ác nữ Cruella? Khuynh hướng ngược đãi động vật của Cruella có được thể hiện trên màn ảnh?

Cả hai nhân vật đều nhận thức được sự lập dị của bản thân

Các nhân vật có sự tự nhận thức về bản thân đang là kiểu mẫu thời thượng trên màn ảnh. Với Harley Quinn, sự tự nhận thức thể hiện qua việc phân tích tâm lý bản thân.

Từng được đào tạo chuyên ngành bác sĩ tâm thần, nữ ác nhân dễ dàng nhận ra cách trải nghiệm thực tế của mình không hoàn toàn giống với người xung quanh. Nàng đã lựa chọn bộc lộ sự dị biệt ấy, và thoát khỏi ràng buộc với các chuẩn mực xã hội.

Về phần Cruella, mở đầu trailer, khán giả thấy ả tự giới thiệu mình có “tư chất hơn người, bẩm sinh xấu xa và điên loạn”. Nữ ác nhân đã tự xây dựng nhận thức rõ nét về bản thân giống Harley. Nhưng Cruella cũng lắng nghe toàn bộ những gì thiên hạ nói về mình và hoàn toàn đồng tình với định kiến ấy.

Dựa trên cách ả nói về mình trong trailer, Cruella mô tả sự tha hóa của bản thân như kết quả từ hàng loạt yếu tố khách quan. Cruella là nạn nhân của miệng lưỡi thế gian, phát triển tâm lý và hành vi biến thái theo đúng định kiến xã hội chụp cho mình.

Ở đây, dù cùng lựa chọn mô tả một nhân vật với nhận thức rõ ràng về vấn đề của bản thân, cách DC xây dựng Harley Quinn và Disney tạo ra Cruella đã có điểm khác biệt. Quinn chấp nhận sự điên loạn và điều đó giúp cô xứng đôi với Joker. Còn sự tha hóa của Cruella là cách cô gái phản ứng lại xã hội khắc nghiệt đã nuôi lớn, nhưng cũng giày vò mình.

Đều là những biểu tượng thời trang trên màn ảnh

Hình ảnh đầu tiên của Cruella là một cô gái với mái tóc đỏ, thay vì kiểu chia hai nửa trắng - đen đã thành thương hiệu. Tương tự, trong Birds of Prey, trang phục của Harley Quinn được thay đổi liên tục, dựa trên các tạo hình của nhân vật trong gần ba thập kỷ qua.

Cả hai đều có những thay đổi kinh ngạc từ tạo hình nguyên bản mà khán giả đã quen thuộc tới hình ảnh phù hợp hơn trên màn ảnh.

Harley Quinn, từng nhảy vào bể hóa chất, có làn da và mái tóc tẩy trắng bệch với phần đuôi nhuộm hai màu đỏ - xanh. Trang phục của cô lòe loẹt, được kết hợp một cách lập dị như chính con người nhân vật.

Harley Quinn lòe loẹt và cổ quái trong Birds of Prey.

Tạo hình của Cruella, ngược lại, thể hiện sự thay đổi căn bản trong tính cách nhân vật. Đầu trailer, Cruella ăn vận kín đáo, có phần bảo thủ, đi kèm mái tóc đỏ.

Sau đó, ả diện loạt trang phục với thiết kế táo bạo - từ chiếc váy dạ hội màu đỏ tới bộ trang phục đen bó sát có những chi tiết tay cầu kỳ - hoàn toàn ăn khớp với mái tóc hai màu và lớp trang điểm đậm. Sự tha hóa trong tâm lý đã dẫn đến thay đổi ở ngoại hình.

Những nàng tội phạm xinh đẹp

Birds of Prey xây dựng Harley Quinn là “lao động tự do”, chuyên giúp thân chủ giải quyết rắc rối bằng bạo lực. Về phần Cruella, phần tiền truyện cũng hé lộ cơ duyên khiến ác nữ gặp đám tay chân thân tín sau này sẽ giúp mình thực hiện vụ trộm chó trong phim hoạt hình 101 Dalmatians.

Cả hai nhân vật đều là những kẻ sống ngoài vòng pháp luật. Dù bản danh sách bất hảo của Harley Quinn có thể dài hơn Cruella, hai người phụ nữ về cơ bản đều chia sẻ sự liều lĩnh và manh động.

Trailer Cruella cũng đưa ra manh mối cho thấy ác nữ lợi dụng mối quan hệ với giới quyền lực để triệt tiêu chướng ngại vật và những kẻ cản đường. Đây là chiêu "mượn dao giết người" điển hình, cho thấy Cruella là bộ não tội phạm đáng gờm.

Xu hướng này khác với Harley Quinn, vốn chuộng lối động tay chân, với những động cơ mang tính cá nhân, thiên về cảm xúc.

Khác biệt trong hai nhân vật

Đây chính là điểm khác nhau căn bản, khiến hai người một được yêu thích, còn một bị ghét bỏ. Trong truyện tranh, Harley Quinn giải phóng hai con linh cẩu khỏi vườn thú Gotham và đặt tên chúng là Bud và Lou. Ở Birds of Prey, nàng âu yếm gọi chú linh cẩu cưng của mình là Bruce.

Ngược lại, tên tuổi nữ ác nhân Cruella gắn liền với hành vi ngược đãi động vật. Khi không mua được bầy chó đốm con của vợ chồng Roger và Anita, mụ đã lên kế hoạch bắt trộm chúng để lột da.

Cruella đã có những khoảng thăng trầm cảm xúc trong trailer.

Sự khác biệt giữa hai nhân vật cũng thể hiện trong phương châm sống và cách họ cư xử với người xung quanh. Trailer của Cruella xây dựng nhân vật là người phụ nữ với vấn đề tâm thần và xu hướng làm tổn thương kẻ khác.

Trong khi đó, Harley Quinn của Suicide Squad (2016) và Birds of Prey là một cô gái tốt bụng, nhưng luôn đưa ra những quyết định sai lầm. Cruella cay nghiệt trả thù đời, trong khi Harley quan tâm đến bản thân.

Nếu Cruella thực sự kể về đường đời của một người phụ nữ, từ ngày theo đuổi ước mơ tới khi thành mụ già lột da chó con để may áo, phim sẽ trở thành tác phẩm bi kịch nhất Disney từng sản xuất. Cốt truyện này cũng đen tối hơn rất nhiều so với Birds of Prey.

Câu hỏi lúc này là, liệu Disney có sẵn sàng liều lĩnh tới vậy?