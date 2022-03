Ác mộng của Billie Eilish

Billie Eilish cho biết việc nổi tiếng từ sớm, bị nhiều người vây quanh khiến cô có cảm giác như gặp ác mộng giữa ban ngày.

Trong cuộc phỏng vấn của tạp chí V, Billie Eilish nói về trải nghiệm đáng nhớ sau khi trở về từ chuyến lưu diễn Where's My Mind Tour kéo dài ba tháng hồi năm 2018.

Ngôi sao Gen Z cho biết cuộc sống của cô dần trở thành cơn ác mộng sau khi người hâm mộ nhận ra mình ở nơi công cộng.

"Đó là cơn ác mộng và khiến tôi sợ hãi như địa ngục trần gian. Tôi chưa bao giờ sợ hãi như vậy. Việc bị người hâm mộ vây quanh giống như tôi đang xuất hiện trong vụ giẫm đạp", Eilish nói với tạp chí V.

Nữ ca sĩ lúc đó chưa đầy 17 tuổi. Cô cho rằng bản thân đã lớn nhưng chưa có nhiều trải nghiệm. "Từ khi rơi vào hoàn cảnh đó, tôi không dám ra ngoài hay làm bất cứ điều gì. Tôi bối rối vì những thứ đã xảy ra và cảm giác rất bất lực", cô nói.

Billie Eilish bắt đầu sáng tác và nổi tiếng từ năm 15 tuổi. Ảnh: Insider.

"Lúc đó tôi chưa phát hành album đầu tay và không có tiền thuê vệ sĩ riêng. Tôi bất lực khi cảm thấy sự an toàn của mình bị đe dọa", cô nói thêm.

Giọng ca Bad Guy cho biết sự nổi tiếng quá nhanh khiến cô đánh mất tuổi thơ so với bạn bè đồng trang lứa. "Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ làm gì khi lớn lên vì đã chọn con đường này", cô nói.

Billie Eilish cũng thừa nhận cô là người cô đơn khi quyết định theo đuổi sự nghiệp ca sĩ. "Tôi thực sự không có bạn ngoài đồng nghiệp. Họ là những người thân thiết nhất của tôi rồi", nữ ca sĩ chia sẻ.

Khi được hỏi về việc kết bạn, ngôi sao sinh năm 2001 nói đó là điều bất khả thi vì công việc của cô quá bận rộn. Lịch trình dày đặc khiến cô không thể mở rộng mối quan hệ.

Billie Eilish sinh năm 2001. Cô bắt đầu được khán giả để mắt sau khi đăng tải đĩa đơn đầu tay Ocean Eyes trên SoundCloud vào năm 2015.

Kể từ khi ra mắt, Billie Eilish bỏ túi hai album ăn khách là When We All Fall Asleep, Where Do We Go? và Happier Than Ever. Năm 2020, ngôi sao Gen Z giành được bảy giải Grammy, lập nhiều kỷ lục khi chưa đầy 19 tuổi.