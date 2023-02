Aaron Carter bị Grammy bỏ quên

Trong danh sách tưởng nhớ những ngôi sao âm nhạc qua đời năm 2022, ban tổ chức Grammy không nhắc đến Aaron Carter.

Theo Page Six, người hâm mộ không hài lòng khi ban tổ chức Grammy lần thứ 65 không tưởng nhớ Aaron Carter như nhiều ngôi sao quá cố khác.

Phân đoạn tưởng nhớ chiếm thời lượng lớn trong chương trình đã tôn vinh những nghệ sĩ âm nhạc qua đời trong năm 2022, gồm Loretta Lynn, Takeoff, Christine McVie, Lisa Marie Presley, DJ Stephen “Twitch” Boss, Naomi Judd, Jeff Beck, Olivia Newton-John, Coolio, David Crosby và nhiều người khác.

Khi gương mặt của từng cố nghệ sĩ hiện lên trên màn hình, Kacey Musgraves, Quavo, Sheryl Crow, Mick Fleetwood và Bonnie Raitt mang đến màn trình diễn xúc động.

Kacey Musgraves hát tưởng nhớ huyền thoại âm nhạc Loretta Lynn. Ảnh: Page Six.

Cụ thể, Kacey Musgraves hát Coal Miner's Daughter của Loretta Lynn để tưởng nhớ siêu sao đồng quê quá cố. Lynn qua đời ngày 4/10/2022, ở tuổi 90. Quavo kết hợp dàn hợp xướng Atlanta Maverick City Music để biểu diễn Without You và See You Again, bài hát tưởng nhớ Takeoff, cháu trai quá cố của ông. Tháng 11 năm ngoái, Takeoff bị bắn chết ở tuổi 28.

Sheryl Crow, Mick Fleetwood và Bonnie Raitt thể hiện phiên bản buồn bã của Songbird nhằm tôn vinh các giá trị âm nhạc thành viên Christie McVie của Fleetwood Mac cống hiến. Theo báo cáo, McVie trút hơi thở cuối cùng ngày 30/11/2022, ở tuổi 79.

Tuy nhiên, Aaron Carter không được nhắc tên hay chiếu ảnh trên màn hình ở bất kỳ tiết mục nào. Điều này khiến người hâm mộ bức xúc. "Grammy bỏ quên Aaron Carter. Tôi sẽ đăng bài tưởng nhớ nhỏ của riêng mình vì lễ trao giải khiến tôi rất buồn. Hãy yên nghỉ nhé Aaron", một fan cho hay.

Các fan gọi đây là sự thiếu tôn trọng, bởi Aaron Carter từng là nghệ sĩ hoạt động chăm chỉ và sở hữu nhiều bản hit đình đám.

Aaron Carter không được nhắc đến trong danh sách tưởng nhớ các ngôi sao quá cố. Ảnh: New York Post.

Lễ trao giải Grammy 2023 khép lại với màn lộ diện chủ nhân 4 của hạng mục quan trọng nhất: Album của năm với Harry's House của Harry Styles, Ca khúc của năm với Just Like That của huyền thoại âm nhạc Bonnie Raitt, About Damn Time của Lizzo thắng giải Bản ghi âm của năm và giải Nghệ sĩ mới xuất sắc được trao cho Samara Joy.

Năm nay, ngoài các hạng mục cũ, Viện Hàn lâm bổ sung một hạng mục vinh danh mới có tên “Best song for social change” (Bài hát xuất sắc cho sự thay đổi xã hội). Trong số 130.000 bài dự thi, Viện Hàn lâm chọn vinh danh ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Iran Shervin Hajipour. Hajipour là chủ nhân Baraye - ca khúc đã trở thành bài quốc ca cho các cuộc biểu tình đòi tự do và quyền của phụ nữ ở Iran.