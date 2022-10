Á quân American Idol qua đời ở tuổi 23

Willie Spence từng giành được vị trí Á quân của cuộc thi American Idol mùa thứ 19. Anh vừa qua đời do tai nạn xe hơi.

Willie Spence qua đời ở tuổi 23 do tai nạn xe hơi.

Theo nguồn tin của Pagesix, ca sĩ xấu số gặp tai nạn ở bang Tennessee. Douglas Now - trang tin của địa phương - cũng xác nhận thông tin này.

“Willie Spence, 23 tuổi, đã qua đời do gặp tai nạn xe hơi ở Tennessee. Chúng tôi hiện chưa có thông tin chi tiết về vụ việc. Xin phép được gửi lời chia buồn tới gia đình, bạn bè và người hâm mộ của cậu ấy. Willie là ca sĩ có tài năng tuyệt vời. Mọi người sẽ luôn nhớ về cậu”, trang Douglas Now chia sẻ.

Ca sĩ Katharine McPhee, thí sinh từng song ca với Willie trong cuộc thi American Idol, cũng đã xác nhận thông tin này trên Instagram cá nhân. Đồng thời, cô đăng một video để tưởng niệm người bạn.

"Tối nay tôi vừa nhận được tin buồn. @Williespenceofficial dễ thương đã qua đời trong vụ tai nạn xe khi mới chỉ 23 tuổi. Cuộc sống thật bất công và không thể lường trước được điều gì. Cầu nguyện cho linh hồn của anh an nghỉ. Rất vui khi được gặp gỡ và song ca cùng anh”, cô chú thích trong đoạn video về cuộc gặp gỡ giữa mình và Willie.

Giọng ca nội lực của Willie Spence chạm tới trái tim của hàng triệu khán giả. Ảnh: Getty Images.

Ngay khi nhận được thông tin, người hâm mộ và khán giả đã vào bình luận trong bài viết. Họ để lại những lời thương tiếc và chia buồn sâu sắc trước sự ra đi của một tài năng trẻ. Nhiều người bàng hoàng trước cái chết đột ngột của anh.

Nhà sản xuất phim Randall Emmett cũng bày tỏ tình cảm của mình với nam ca sĩ “Tôi thực sự đau lòng và xin gửi những lời cầu nguyện chân thành tới gia đình em ấy. Tôi may mắn từng được nghe trực tiếp Willie hát tặng ngay tại nhà riêng và ở một vài sự kiện khác. Anh sẽ rất nhớ em, người em trai yêu quý ạ. Em đã chạm đến trái tim của rất nhiều khán giả”, Emmett bùi ngùi chia sẻ.

Trước đó, trong đêm Chung kết cuộc thi American Idol năm 2021, Willie Spence đã trình diễn 3 ca khúc Georgia on My Mind, A Change is Gonna Come và Stand Up. Mặc dù các giám khảo rất cảm động trước màn thể hiện tuyệt vời của anh, Willie lại nhận được số phiếu bình chọn ít hơn so với đối thủ Chayce Beckham. Cuối cùng, anh dừng chân ở vị trí Á quân.