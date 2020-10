Á hậu Kiều Loan, Pháo vào top 10 King of Rap

Lona - Á hậu Kiều Loan - thể hiện sự tiến bộ với phần thi trong tập 11 lên sóng tối 17/10. Thí sinh viết lyrics tốt hơn và khắc phục những hạn chế về flow.

Với tập 11 lên sóng ngày 17/10, King of Rap tiếp tục chinh phục khán giả với những màn trình diễn mới mẻ mà vẫn giữ được màu sắc chung của hip hop. Đặc biệt, 5 tiết mục mang đến cảm xúc khác nhau cho người xem.

Tập thi là cuộc chiến giữa các thí sinh bảng B và C. Kết thúc, top 10 của King of Rap chính thức lộ diện. Những gương mặt lọt top 10 là ICD, RichChoi, Wrxdie, Pháo, Lona, Chị Cả, Tuimi, Dablo, Nhật Hoàng và Hieuthuhai.

Nhật Hoàng và Captain gây xúc động với tiết mục về mẹ

Nhận lời tham gia chương trình về lĩnh vực rap, Cẩm Vân lo lắng. Nữ ca sĩ e ngại khi kết hợp cùng những thí sinh khác biệt về độ tuổi, thế hệ và cả dòng nhạc. Giọng ca 61 tuổi cũng cho rằng ca khúc Huyền thoại mẹ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có nội dung ca từ khá “nặng” so với hai thí sinh trẻ. Tuy nhiên, những lo lắng đó được nghệ sĩ gạo cội cùng hai chàng trai trẻ xử lý tốt.

Captain triển khai bố cục rõ ràng, lyrics xúc động, nhất quán và xây dựng câu chuyện cụ thể. Trong khi đó, lyrics của Nhật Hoàng lấy cảm hứng từ phim điện ảnh Nắng. Phần thể hiện của Nhật Hoàng nổi trội hơn khi thí sinh trẻ phá cách bằng flow trap hiện đại. Thí sinh tạo điểm nhấn về flow, tông giọng nên dễ đánh vào cảm xúc người nghe.

Đặc biệt, phần cuối khi Cẩm Vân hòa giọng với phần rap của Captain, Nhật Hoàng đẩy tiết mục lên cao trào và nhận được những tràng pháo tay, reo hò của khán giả.

Tiết mục về mẹ gây xúc động trong đêm thi. Ảnh: BTC.

Các giám khảo cũng xúc động trước phần thi. Hồ Hoài Anh đánh giá cao thí sinh khi viết được lyrics sâu sắc dù tuổi đời còn trẻ, thiếu trải nghiệm.

Nhận xét về thí sinh, Lil Shady cho rằng hai thí sinh kiểm soát cảm xúc tốt. Tuy nhiên, Captain có hai câu cuối xử lý chưa tới. Trong khi đó, Nhật Hoàng đôi chỗ thừa năng lượng. Cuối cùng Nhật Hoàng đánh bại Captain để giành một vé vào top 10.

RichChoi, Gizmo kết hợp rap và opera

Tiết mục của RichChoi và Gizmo có màu sắc hoàn toàn khác so với những phần thi trước đó trong vòng đấu. Họ kết hợp với nghệ sĩ Khánh Ngọc để thể hiện tiết mục theo phong cách opera. Với sự hòa quyện giữa âm nhạc cổ điển và hiện đại, phần thi xứng đáng trở thành “món chính” trong “bữa tiệc” âm nhạc của King of Rap tối 17/10.

Tiết mục The Phantom Of The Opera (Bóng ma trong nhà hát Opera) với cấu trúc tổng thể gồm hai ver rap, rồi đến phần hát của ca sĩ Khánh Ngọc và đoạn phiêu cuối cùng khi ba giọng ca cùng thể hiện. Giọng hát nội lực của Khánh Ngọc cùng flow đầy năng lượng của RichChoi, Gizmo tạo nên màn trình diễn bắt tai, hấp dẫn. Theo dõi phần thi từ cánh gà, LK phấn khích thốt lên: “Đây mới là rap”.

RichChoi chưa từng nghe opera nhưng thể hiện tốt phần thi. Ảnh: BTC.

Nhận xét về phần trình diễn của hai rapper, Lil Shady chia sẻ: “Anh háo hức khi thấy rap kết hợp opera. RichChoi và Gizmo hôm nay có những bức sóng kết nối nhau hoàn hảo. RichChoi vẫn như mọi khi có nhiều flow khó đoán, sắp xếp vần hợp lý và năng lượng kiểm soát tốt. Anh mong em tiếp tục phát huy tối đa điểm mạnh. Gizmo cũng tiến bộ nhiều, em viết có bố cục và câu từ chắt lọc”.

Đạt Maniac thậm chí lên sân khấu để bắt tay RichChoi. Huấn luyện viên cho rằng RichChoi và ICD trưởng thành nhiều nhất trong các thí sinh.

Từ những lời khen ngợi của giám khảo, không khó để đoán trước RichChoi chính là thí sinh chiến thắng và tiếp tục đồng hành cùng cuộc thi.

Dablo và Linh Thộn tái hiện phim Mắt biếc

Nếu hai tiết mục đầu tiên đẩy cảm xúc của khán giả lên cao trào thì phần thi của Dablo, Linh Thộn lại mang màu sắc nhẹ nhàng, tình cảm hơn. Họ tái hiện bộ phim Mắt biếc với ca khúc Từ đó.

Linh Thộn lột tả sự trầm lắng của Ngạn, anh có flow bắt tai, lyrics xúc động, gieo vần tốt. Thí sinh tiến bộ rõ rệt về khả năng trình diễn. Trái ngược với Linh Thộn là một Dablo tự tin trên sân khấu với flow mới mẻ, thú vị. Qua lối trình diễn, anh khắc họa đúng tính cách chơi bời, vui vẻ của nhân vật Dũng.

Tuy nhiên, xét tổng thể, với hai ver rap về tình mẹ, Linh Thộn và Dablo chưa hòa nhập vào nội dung ca khúc Từ đó cũng như câu chuyện xoay quanh Hà Lan, Ngạn, Dũng mà họ xây dựng.

Linh Thộn và Dablo mang hai phong cách đối lập nhau. Ảnh: BTC.

Đạt Maniac đánh giá cao Linh Thộn khi sử dụng nhịp nhạc bumbap và old school. Anh nhận xét thí sinh tiến bộ rõ rệt trong năng lực và sức hút sân khấu.

“Hai màu tương phản trong một tiết mục, chỉ một chút sơ hở cũng có thể bị giám khảo trừ điểm. Tuy nhiên, hai em làm tốt phần của mình”, Đạt Maniac đánh giá. Trong khi đó, Lil Shady cho rằng Dablo nên tập trung vào vần nhiều hơn. Chiến thắng với số điểm chỉ nhỉnh hơn 0,1 so với đối thủ, Dablo chính thức góp mặt trong top 10.

Pháo và Rica kết hợp với giọng ca nhí Piggy

Nhận đề bài Học thêm từ Hồ Hoài Anh, Rica và Pháo tỏ ra tự tin. Họ kết hợp với bé Piggy và đóng giả một gia đình. Rica trong vai người cha nghiêm khắc, hay la mắng hai đứa con là Pháo và Piggy. Đây là tiết mục vui nhộn và trẻ trung.

Pháo vào vai người chị tự nhiên, góp phần tạo nên phần trình diễn dễ thương cùng cậu bé Piggy. Tuy nhiên, với một phần thi thiên về tính giải trí, giọng ca 17 tuổi chưa nổi bật về lyrics. Flow của cô cũng chưa đặc biệt hơn so với những vòng thi trước đó.

Rica gây tiếc nuối khi dừng chân ở cuộc thi. Ảnh: BTC.

Rica cũng chưa thỏa mãn người xem về flow. Lối rap của anh không có nhiều khác biệt so với những vòng thi trước. Đổi lại, thí sinh có lợi thế sử dụng ca từ đơn giản nhưng hài hước.

“Rica có flow an toàn nhưng hợp lý, từ ngữ giản đơn nhưng thật. Về Pháo, lần này, em chọn flow ảo diệu, biến đổi liên tục", giám khảo Đạt Maniac nhận xét.

Cuối cùng, Rica là người dừng chân và nhường quyền vào vòng trong cho Pháo. Pháo chỉ nhỉnh hơn đối thủ 0,03 điểm. Số điểm cho thấy họ là những đối thủ ngang tài ngang sức.

Lona đánh bại VY Jacko

Trận đấu cuối cùng là VY Jacko và Lona. Hỗ trợ họ là nữ ca sĩ Văn Mai Hương. Tiết mục Monalisa được bộ ba thể hiện trên giai điệu Latinh huyền bí, quyến rũ.

Ở vòng đầu tiên, Lona - Á hậu Kiều Loan - mắc nhiều sai sót về khuôn nhạc, lyrics và flow cũng nhạt nhòa. Nhưng vào vòng sau, Lona càng tiến bộ. Ở tập 11, Kiều Loan tiếp tục chứng tỏ sự trưởng thành, đặc biệt trong khả năng viết lyrics. Thí sinh gieo vần, kiểm soát giọng tốt hơn những vòng trước.

Lona tiến bộ về chuyên môn và trình diễn tự tin. Ảnh: BTC.

Cô đưa nhiều nhân vật nổi tiếng vào bài rap với lối so sánh dí dỏm, thú vị: “Đường cong em như đường đua / Cờ chưa phất mà biết mình thua / Marc Márquez cũng phải tua / Hieuthuhai còn phải vào cua” hay “Văn Na Lisa King of Rap / Xinh hơn Lisa, Lisa in the BlackPink / Oh I’m sorry fandom Blink / For example nên tất cả hãy lặng thinh”.

Nhận xét về các thí sinh, Đạt Maniac bày tỏ: "Qua các vòng, VY Jacko chứng tỏ em có thể cân mọi thể loại. Trong khi đó, Lona có thế mạnh là viết lyrics cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh. Đây là phần trình diễn lung linh nhất từ trước đến giờ".

"Hai em có sự cố gắng, tiến bộ. VY Jacko khiến anh bất ngờ khi kiểm soát tốt năng lượng. Tuy nhiên, anh không thích cách em xếp vần. Trong khi đó, Lona khắc phục được các hạn chế, đặc biệt tông giọng và vần hấp dẫn hơn", Lil Shady nhận xét.

Vòng collab khép lại với chiến thắng thuộc về Lona. Cô bước vào top 10 với 94 like tương đương 94 triệu đồng.