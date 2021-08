9.323 ca Covid-19 trong ngày 9/8, TP.HCM có 3.991 người nhiễm

Tối 9/8, Bộ Y tế công bố thêm 4.183 ca mắc Covid-19, nâng tổng số bệnh nhân trong ngày lên 9.323 trường hợp.

Bộ Y tế cho hay 4.183 F0 cập nhật trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 được tính từ 6h đến 18h30 ngày 9/8. Trong số này, 770 người được phát hiện tại cộng đồng.

Như vậy, trong ngày 9/8, Việt Nam ghi nhận 9.340 ca nhiễm mới, gồm 17 trường hợp nhập cảnh và 9.323 bệnh nhân trong nước. 1.556/9.340 ca trong cộng đồng.

Trong bản tin tối 9/8, Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 cũng thông báo Hệ thống Thông tin thu dung điều trị bệnh nhân Covid-19 ghi nhận 360 ca tử vong (3398-3757).

Họ được ghi nhận tại TP.HCM (269), Tiền Giang (39), Đồng Nai (38), Long An (3), Thành phố Cần Thơ (2), Bình Định (2), Đồng Tháp (2), Vĩnh Long (2), Hà Nội (1), Khánh Hòa (1), Tây Ninh (1).

Hiện, Việt Nam có 219.745 ca nhiễm gồm 2.362 trường hợp nhập cảnh và 217.383 bệnh nhân trong nước.

Số ca nhiễm mới từ 27/4 đến nay là 215.813. Trong đó, 73.146 bệnh nhân đã được công bố khỏi Covid-19.





Cụ thể các ca Covid-19 trong ngày 9/8:

TP.HCM (3.991), Bình Dương (2.887), Đồng Nai (538), Tây Ninh (290), Long An (287), Tiền Giang (251), Bà Rịa - Vũng Tàu (242), Cần Thơ (98), Phú Yên (84), Hà Nội (78), Đồng Tháp (77), Đà Nẵng (60), Vĩnh Long (57), Bình Định (45), An Giang (37), Bình Thuận (34), Khánh Hòa (33), Lâm Đồng (30), Thừa Thiên - Huế (27), Kiên Giang (20), Quảng Ngãi (18), Hậu Giang (18), Trà Vinh (15), Hà Tĩnh (15), Gia Lai (14), Đắk Nông (14), Nghệ An (12), Hải Dương (12), Quảng Nam (11), Ninh Bình (10), Bình Phước (5), Quảng Bình (3), Đắk Lắk (3), Thái Bình (2), Sơn La (1), Lào Cai (1), Cà Mau (1), Bạc Liêu (1), Bắc Giang (1).

Đồ thị số ca mắc Covid-19 tại TP.HCM có xu hướng đi ngang và giảm đáng kể từ ngày 28/7 đến nay. Hôm nay, số bệnh nhân mới tại thành phố giảm 93 so với hôm qua. Các chuyên gia đánh giá nếu tiếp tục các biện pháp kiểm soát như hiện nay, số ca tại TP.HCM tiếp tục giảm mạnh.

Bình Dương giảm 323 ca so với hôm qua, tuy nhiên lượng F0 mới tại tỉnh này có chiều hướng tăng rất nhanh. Số bệnh nhân mắc tại Đồng Nai và Long An cũng lên đến hàng trăm ca mỗi ngày.

Tình hình phát triển vaccine Covid-19 nội của Việt Nam có nhiều diễn biến mới. Hôm nay, Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học quốc gia họp đánh giá kết quả thử nghiệm lâm sàng giữa kỳ giai đoạn 1 vaccine Covivac, chấp thuận chuyển sang giai đoạn 2. Điều này được quyết định theo kết quả thử nghiệm trên 120 người tình nguyện tại Đại học Y Hà Nội, đạt được độ an toàn, dung nạp tốt, có tính sinh miễn dịch.

Đây là vaccine thứ 2 ở Việt Nam được Bộ Y tế cho phép tiêm thử nghiệm lâm sàng trên người, bắt đầu nghiên cứu và phát triển từ tháng 5/2020.

Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Y tế nghiên cứu, chỉ đạo việc cấp phép và sử dụng vaccine Nano Covax theo hướng giảm bớt quy trình, thủ tục hành chính nhưng đảm bảo chặt chẽ.