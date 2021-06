900 hộ dân bị phong tỏa vì liên quan chùm ca mắc Covid-19

900 hộ dân với hơn 3.100 nhân khẩu tại TP Hà Tĩnh và huyện Thạch Hà bị phong tỏa, khoanh vùng truy vết F1, F2 vì liên quan chùm ca bệnh từ Bình Dương trở về.

Trưa 6/6, Sở Y tế Hà Tĩnh ghi nhận thêm 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 liên quan đến 2 bệnh nhân Covid-19 từ Bình Dương về.

Ba người này là D.T.P.T. (24 tuổi, trú thôn Đoài Thịnh, xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh); N.B.Đ. (59 tuổi); và vợ N.T.T. (53 tuổi, cùng trú thôn Trung Tiến, xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà).

Hơn 900 hộ dân ở Hà Tĩnh bị phong tỏa vì có ca nhiễm nCoV. Ảnh: Phạm Trường.

Ngành chức năng Hà Tĩnh sau đó phong tỏa 200 hộ dân với 430 nhân khẩu ở thôn Trung Tiến (xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà) để kiểm soát người ra vào, khoanh vùng truy vết F1, F2 liên quan ca bệnh.

“4 chốt chính cùng 4 chốt phụ được đặt dọc trục đường bê tông dẫn vào nhà có hai vợ chồng dương tính với nCoV. Việc phun Cloramin B khử khuẩn tại nhà bệnh nhân và quanh khu vực cũng được thực hiện”, lãnh đạo Công an xã Việt Tiến thông tin với Zing.

Ngoài ra, Hà Tĩnh cũng đang phong tỏa hơn 700 hộ dân, 2.700 nhân khẩu ở thôn Đoài Thịnh (xã Thạch Trung) và tổ dân phố 2, phường Nguyễn Du sau khi phát hiện các ca mắc Covid-19.

4 trục đường chính gồm Hà Hoàng, Nguyễn Huy Lung, Hà Tông Chính, Lê Thiệu Huy dẫn vào khu vực có ca nhiễm và nghi nhiễm nCoV cũng được cơ quan chức năng lập 15 chốt chặn, kiểm soát người ra, vào.

Trước đó, trưa 5/6, Bộ Y tế ghi nhận 2 ca mắc Covid-19 ở Hà Tĩnh. Đó là ông N.V.M. (BN8425, 56 tuổi) cùng vợ N.T.H. (BN8427, 52 tuổi), có địa chỉ thường trú tại tổ 12, Đoài Thịnh, xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh.

Hai bệnh nhân này là lao động tự do ở TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Sáng 30/5, họ đi máy bay từ TP.HCM về sân bay Vinh (Nghệ An) và được người thân đón về nhà ở tổ 12 Đoài Thịnh, xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh bằng ôtô riêng. Trưa cùng ngày, vợ chồng này đến khai báo y tế tại trạm y tế xã Thạch Trung.

Một góc thôn xã Thạch Trung và phường Nguyễn Du, nơi có ca mắc Covid-19. Ảnh: Phạm Trường.

Ngày 4/6, khi biết tin bản thân từng tiếp xúc F0 tại Bình Dương, vợ chồng ông M. cùng 6 người trong gia đình liên hệ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Tĩnh lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả cho thấy vợ chồng ông M. dương tính với SARS-CoV-2. Đến trưa 5/5, hai ca bệnh này được Bộ Y tế công bố.

Ngành y tế Hà Tĩnh đã truy vết, xác định được 165 F1 và hơn 1.200 F2 của 2 ca bệnh này.

Từ tối 5/6 đến sáng 6/6, Hà Tĩnh tiếp tục ghi nhận 5 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Họ đều là F1 của vợ chồng bệnh nhân 8425, 8427 về từ Bình Dương. Ngoài các ca dương tính với nCoV đang điều trị tại cơ sở y tế, Hà Tĩnh hiện cách ly tập trung 202 người, cách ly tại nhà 2.956 người.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Hà Tĩnh ban hành công văn tiếp tục tạm dừng các hoạt động không thiết yếu trên địa bàn TP Hà Tĩnh, bắt đầu từ 10h ngày 5/6 cho đến khi có thông báo mới.

Tỉnh này cũng yêu cầu dừng tất cả các cuộc hội họp, nghi thức tôn giáo, đám cưới…tập trung đông người để phòng dịch Covid-19.