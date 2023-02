9 nơi khắc nghiệt nhất hành tinh

Nơi lạnh lẽo nhất: Oymyakon, CH Sakha (Nga): Làng Oymyakon, nơi sinh sống của khoảng 500 cư dân, được xem là địa điểm lạnh nhất trên thế giới. Nhiệt độ trung bình vào mùa đông của nơi này là âm 50 độ C, ban ngày chỉ kéo dài trong 3 tiếng. Tại quảng trường thị trấn, nhiệt độ thấp nhất từng được ghi nhận là âm 71,2 độ C vào năm 1924. Tuy nhiên, khi mùa hè đến, khí hậu sẽ ấm dần lên và có lúc lên đến 34 độ C. Ảnh: Wired.