9 ngôi sao hành động xuất sắc của châu Á

Ma Dong Seok: Ma Dong Seok nổi lên như hiện tượng với diễn xuất thăng hoa trong Train to Busan. Đối diện đám thây ma hung hãn, nhân vật phải tự cứu lấy mình. Nổi tiếng sau một đêm, tài tử Hàn Quốc đã được trao cơ hội tham gia các phim thuộc thể loại gay cấn như The Outlaws, Unstoppable, Along with the Gods: The Last 49 Days... Sắp tới, "ông chú cơ bắp" sẽ góp mặt trong tác phẩm Marvel Eternals. Ảnh: Pinterest.