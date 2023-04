9 lợi ích sức khỏe bất ngờ của táo

Táo là trái cây cần thiết với mỗi người vì nó chứa rất nhiều chất dinh dưỡng. Ngoài lợi ích kiểm soát cân nặng, hạ huyết áp, táo còn có thể chống ung thư và bảo vệ răng lợi.

Táo không chỉ dễ ăn mà còn có nhiều lợi ích sức khỏe. Ảnh: iStock.

Eat This Not That cho biết nhiều nghiên cứu tiết lộ ăn táo đem lại lợi ích sức khỏe cho cho hầu hết bộ phận trong cơ thể. Táo chứa đầy đủ các chất dinh dưỡng hữu ích và chúng đặc biệt giàu chất xơ so với một số loại trái cây khác.

Loại trái cây này có sự kết hợp độc đáo của vitamin, khoáng chất, hợp chất và các chất dinh dưỡng khác nên táo có thể giúp kiểm soát cân nặng, nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, sức khỏe não và tim, thậm chí cả sức khỏe răng miệng.

Thành phần dinh dưỡng của táo

Mỗi 1 quả táo lớn có:

Calo: 126

Chất béo: 0,6 gam

Tinh bột: 33,4 gam

Chất xơ: 5,8

Đường: 25,1

Táo cũng chứa các vitamin và hợp chất hữu ích như vitamin C, vitamin K, kali, beta carotene, folate và lutein.

Lợi ích của táo

Giúp giảm cân

Táo cung cấp các chất dinh dưỡng có thể hỗ trợ giảm cân hoặc kiểm soát cân nặng. Theo một báo cáo được công bố trên American Journal of Clinical Nutrition, ăn táo giảm cảm giác thèm ăn. Điều này giúp bạn kiểm soát cân nặng vì nếu bạn cảm thấy no, bạn sẽ tiêu thụ ít calo hơn.

Ăn táo giúp bạn giảm cảm giác thèm ăn. Ảnh: iStock.

Một báo cáo khác từ Journal of the American College of Nutrition cho biết các polyphenol, một chất chống oxy hóa tự nhiên trong táo, có thể hỗ trợ quá trình giảm cân và thậm chí có tác dụng chống béo phì.

Giảm nguy cơ bị tiểu đường

Theo một nghiên cứu được công bố trên Food & Function, ăn táo hoặc lê được chứng minh là có thể giảm 18% nguy cơ mắc tiểu đường loại 2.

Ăn táo đều đặn là một cách ngăn ngừa bệnh tiểu đường. Ảnh: Shutterstock.

Không chỉ vậy, thậm chí chỉ ăn một ít táo hoặc lê mỗi tuần cũng giúp giảm 3% nguy cơ mắc bệnh. Báo cáo được đăng trên Nutrition Bulletin tiết lộ polyphenol trong táo có khả năng chống lại những bệnh như tiểu đường và bệnh tim.

Hỗ trợ sức khỏe não

Quercetin, một loại polyphenol trong táo, không chỉ giúp táo có màu sắc tươi sáng mà còn đem lại nhiều lợi ích sức khỏe. Quercetin có tác dụng chống oxy hóa, điều này nghĩa là nó giúp cơ thể chống lại các tổn thương do oxy hóa gây ra khi bạn già đi.

Táo có tác dụng chống oxy hóa, giúp cơ thể giảm viêm nhiễm. Ảnh: Shutterstock.

Theo tạp chí Foods, quercetin không chỉ giúp giải quyết các vấn đề viêm nhiễm tổng thể mà còn bảo vệ cơ thể khỏi Alzheimer và chứng mất trí nhớ.

Ngoài ra, quercetin cũng được sử dụng cho các đặc tính chống ung thư, chống viêm và kháng virus, đồng thời chất này có khả năng ngăn ngừa các vấn đề tim mạch.

Tăng cường sức khỏe tim mạch

Thêm táo vào chế độ dinh dưỡng không chỉ khiến bạn ăn uống ngon miệng hơn mà còn giúp bảo vệ tim mạch.

Táo làm giảm cholesterol xấu trong cơ thể. Ảnh: iStock.

Một nghiên cứu năm 2019 được công bố trên American Journal of Clinical Nutrition cho biết cơ thể của những người có lượng cholesterol hơi cao đã giảm cholesterol xấu và tăng sự giãn nở mạch máu sau khi họ ăn 2 quả táo/ngày.

Hạ huyết áp

Nếu bạn muốn có mức huyết áp khỏe mạnh, ăn táo là cách dễ nhất để làm điều đó. Một nghiên cứu năm 2020 trên Scientific Reports cho biết thực phẩm giàu flavanol, bao gồm táo, có thể giúp giảm huyết áp.

Tạp chí Molecules tiết lộ flavanol cũng có thể chống ung thư, chống viêm và kháng virus.

Cải thiện vi khuẩn đường ruột

Đường ruột khỏe mạnh sẽ giúp bạn có hệ tiêu hóa và hệ thống miễn dịch tốt. Ăn táo thường xuyên có thể giúp tăng cường vi khuẩn có lợi cho đường ruột.

Theo một nghiên cứu năm 2017 trên tạp chí Nutrients, việc tiêu thụ nhiều loại táo khác nhau, bao gồm Pink Lady, Golden Delicious và Renetta Canada, làm tăng số lượng vi khuẩn Actinobacteria có lợi trong ruột của các đối tượng nghiên cứu.

Táo tăng số lượng vi khuẩn có lợi trong đường ruột. Ảnh: iStock.

Actinobacteria là một trong những thành phần chính của hệ vi sinh vật và nó rất cần thiết cho sức khỏe tổng thể của đường ruột.

Bảo vệ răng lợi

Theo nghiên cứu năm 2018 trên PLoS One, mặc dù ăn táo không loại bỏ mảng bám trên răng, nó vẫn làm giảm khả năng tồn tại của vi khuẩn trong miệng, giữ cho hàm răng khỏe mạnh hơn và ít bị sâu.

Khiến hơi thở thơm tho hơn

Thay vì lấy bàn chải đánh răng ngay sau khi ăn thực phẩm có mùi hăng như tỏi, hãy thử ăn một quả táo. Một nghiên cứu năm 2016 đăng tải trên Journal of Food Science tiết lộ ăn một quả táo sau khi ăn tỏi có thể làm giảm đáng kể các enzym gây hôi miệng trong tỏi.

Giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư

Nghiên cứu năm 2009 trên Reviews on Environmental Health cho thấy ăn táo mỗi ngày làm giảm đáng kể nguy cơ ung thư đại trực tràng.

Một phân tích tổng hợp năm 2015 được công bố trên tạp chí Public Health Nutrition cho thấy ăn táo có khả năng giảm nguy cơ mắc ung thư phổi.