9 khách sạn, khu nghỉ dưỡng sang trọng bậc nhất thế giới

Six Senses Uluwatu, Bali, Indonesia: Six Senses Uluwatu bao gồm 28 căn hộ áp mái và 75 biệt thự có hồ bơi bên vách đá. Khu nghỉ dưỡng sang trọng này là nơi du khách tận hưởng sự thanh bình giữa không gian thiên nhiên xanh mát. Ảnh: Six Senses Uluwatu.