9 hồ nước kỳ lạ trên thế giới

Boiling Lake, Dominica: Đúng như tên gọi, Boiling Lake (Hồ Nước sôi) ở Dominica là một hồ nước sôi liên tục. Nước ở khu vực ngoài rìa của hồ cũng lên đến 70-90 độ C. Lý do nước trong hồ luôn có nhiệt độ cao và sôi là do vị trí gần núi lửa đang hoạt động. Ảnh: Just go Dominica.