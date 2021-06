9 ga xe lửa bỏ hoang đẹp nhất thế giới

Ga xe lửa Helensburgh, Australia: Ga được xây dựng năm 1884-1886 ở thị trấn cùng tên thuộc bang New South Wales, Australia, để phục vụ các mỏ than và trang trại. Tuy nhiên, nhà ga đang đóng cửa do trận lũ lụt xảy ra vào tháng 5/2020. Khu vực này giờ đây phổ biến với người đi bộ, đam mê khám phá và các thợ săn ma.