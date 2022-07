9 cây cầu giữ kỷ lục thế giới

Cầu xe cơ giới đông đúc nhất thế giới - Cầu George Washington, New York, Mỹ: Vận chuyển hơn một triệu lượt xe mỗi năm, cầu George Washington là cây cầu có xe cơ giới bận rộn nhất thế giới. Nối thành phố New York với New Jersey, công trình được thông xe vào năm 1931 và được mở rộng vào năm 1962. Cầu George Washington có 14 làn xe trên hai tầng, cùng với 2 lối đi dành cho người đi bộ và đi xe đạp ở mỗi bên của tầng trên. Ảnh: Rudy Balasko.