8.597 ca mắc Covid-19 trong ngày 1/8, TP.HCM có 4.052 người nhiễm

Sau TP.HCM, Bình Dương, Long An, Đồng Nai là những tỉnh có số ca mắc khá cao trong ngày.

Trong bản tin tối, Bộ Y tế cho hay tính từ 6h đến 18h30 ngày 1/8, Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 4.246 ca mắc mới, trong đó 21 ca nhập cảnh và 4.225 ca ghi nhận trong nước.

Họ được phát hiện tại TP.HCM (2.025), Bình Dương (764), Khánh Hòa (298), Long An (251), Đồng Nai (163), Bà Rịa - Vũng Tàu (138), Tây Ninh (102), Cần Thơ (100), Đồng Tháp (70), Sóc Trăng (53), Bến Tre (50), Bình Thuận (32), Phú Yên (27), Bình Phước (20), Bình Định (16), Đắk Lắk (15), Thừa Thiên Huế (14), Hà Nội (14), Quảng Nam (11), Trà Vinh (9), Gia Lai (6), Kon Tum (6), Quảng Ngãi (5), Hải Dương (5), Lâm Đồng (4), Hà Giang (4), Quảng Bình (4), Hậu Giang (4), Ninh Thuận (3), Hà Tĩnh (3), Nghệ An (3), Đắk Nông (2), Thanh Hóa (2), Thái Nguyên (1), Bạc Liêu (1). Trong đó, 1.123 ca trong cộng đồng.





Như vậy, trong ngày 1/8, Việt Nam có 8.597 ca mắc mới gồm 2.007 trường hợp tại cộng đồng.

Đồ thị số ca mắc mới tại TP.HCM đang đi ngang. Trong 5 ngày gần gần, thành phố duy trì ở mức khoảng 4.000 bệnh nhân mới. Trong khi đó, đồ thị số F0 mới tại các tỉnh, thành phố xung quanh TP.HCM có chiều hướng tăng. Đặc biệt là các tỉnh Bình Dương, Long An, Đồng Nai, Khánh Hòa.

Tỷ lệ lây nhiễm trong cộng đồng vẫn còn ở mức khá cao, dao động khoảng 20% so với tổng số ca bệnh. Dịch có xu hướng lây lan nhanh và trải đều ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Các tỉnh có thêm ca mắc Covid-19 trong 1/8 gồm: TP.HCM (4.052), Bình Dương (2179), Long An (569), Đồng Nai (425), Khánh Hoà (298), Bà Rịa - Vũng Tàu (184), Tây Ninh (102), Cần Thơ (100), Đồng Tháp (86), Bến Tre (82), Hà Nội (81), Sóc Trăng (53), Vĩnh Long (50), Phú Yên (49), Hậu Giang (41), Bình Thuận (32), Trà Vinh (31), Kiên Giang (24), An Giang (21), Bình Phước (20), Bình Định (16), Đắk Lắk (15), Thừa Thiên - Huế (14), Quảng Nam (11), Thanh Hóa (8), Hải Dương (7), Kon Tum (7), Gia Lai (6), Quảng Ngãi (5), Lâm Đồng (4), Hà Giang (4), Quảng Bình (4), Quảng Trị (3), Ninh Thuận (3), Hà Tĩnh (3), Nghệ An (3), Đắk Nông (2), Hưng Yên (1), Thái Nguyên (1), Bạc Liêu (1).

Hiện, Việt Nam có 154.306 ca mắc, trong đó, 2.262 trường hợp nhập cảnh và 152.044 bệnh nhân trong nước.

Số ca mắc mới ghi nhận trong nước từ 27/4 đến nay là 150.474, trong đó, 40.383 bệnh nhân đã được công bố khỏi Covid-19.

Trong 24 giờ qua, Việt Nam đã thực hiện 143.141 xét nghiệm cho 179.127 lượt người. Số lượng xét nghiệm từ 27/4 đến nay là 6.213.144 mẫu cho 17.535.773 lượt người.

Tổng số liều vaccine đã được tiêm là 6.203.866, trong đó, tiêm một mũi là 5.583.255, tiêm mũi 2 là 620.611 liều.

Từ 1/8, TP.HCM và 18 tỉnh, thành phố phía Nam sẽ tiếp tục thực hiện triệt để Chỉ thị 16 thêm 14 ngày. Tại TP.HCM, người dân chỉ được ra ngoài trong trường hợp cấp cứu, mua thực phẩm và thuốc. Việc thi hành các biện pháp chống dịch của thành phố về cơ bản vẫn căn cứ vào Chỉ thị 12 của Thành ủy TP.HCM và Công văn 2468 của UBND TP.HCM.

Phó bí thư Phan Văn Mãi khẳng định thành phố không có thay đổi gì về chiến lược phòng, chống dịch và tập trung hơn vào công tác điều trị, cứu người.

Lãnh đạo thành phố cũng nhiều lần bày tỏ mong muốn người dân đồng lòng, nghiêm túc thực hiện và tự giám sát trong cộng đồng, phản ánh các trường hợp chưa tuân thủ quy định.

"Ý thức của người dân là phòng tuyến đầu tiên và quan trọng nhất, không thể thay thế", ông Mãi nhấn mạnh.